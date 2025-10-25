Валерия Велева: ГЕРБ и ДПС са в легитимна уговорка и това създава по-голямо спокойствие на правителството

Бойко Борисов затвърди лидерството си в ГЕРБ и в управлението. Тъй като опонентите му го поставиха под въпрос, той отиде на среща с ДПС, пое негативите и си ги призна. Постави се като истинската и знакова функция на управлението. "ДПС-Ново начало" даде безрезервна и легитимна подкрепа, ще върви напред с ГЕРБ. Двете формации са в легитимна уговорка и това създава по-голямо спокойствие на правителството. Това каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" журналистката Валерия Велева.

Според нея е недостойно президентът да твърди, че има коалиция "Магнитски". Велева определи реториката му като на партиен лидер.

"Бойко Борисов е политик с голямо его, затова преживя болезнено шестото място на ГЕРБ в Пазарджик и подигравките на опозицията. Партията всъщност продължава своя възход, това отчитат социолозите. Това беше нормална човешка реакция. Ядосали са го съобщенията на Ивайло Мирчев, в политиката има такива игри и задявки. Въпреки това не се случи разрив между партньорите в управлението. Те не развалиха коалицията, не се стигна до праг, от който няма връщане назад. Борисов много бързо се обра, той е големият фактор в българската политика, може да каже нещо, после може да се извини", коментира тя.

По думите ѝ БСП и ИТН са запазили спокойствие, за да не наливат масло в огъня. "ДПС-Ново начало" евентуално ще участва в парламентарната власт чрез комисиите. Пеевски много добре прецени и каза, че подкрепя управлението без да иска нищо. Смяната на Киселова не е свързана с темата за "домовата книга" за служебен премиер, защото в сметките на управлението не влизат предсрочни избори. БСП е с твърде малка тежест в парламента, за председателското място беше направен голям компромис. Ротационният принцип на този пост не е новина, редно е най-голямата политическа сила да има председател", каза още Велева.