Валерия Велева: ГЕРБ и ДПС са в легитимна уговорка и това създава по-голямо спокойствие на правителството

Бойко Борисов затвърди лидерството си в ГЕРБ и в управлението. Тъй като опонентите му го поставиха под въпрос, той отиде на среща с ДПС, пое негативите и си ги призна. Постави се като истинската и знакова функция на управлението. "ДПС-Ново начало" даде безрезервна и легитимна подкрепа, ще върви напред с ГЕРБ. Двете формации са в легитимна уговорка и това създава по-голямо спокойствие на правителството. Това каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" журналистката Валерия Велева.
Според нея е недостойно президентът да твърди, че има коалиция "Магнитски". Велева определи реториката му като на партиен лидер.
"Бойко Борисов е политик с голямо его, затова преживя болезнено шестото място на ГЕРБ в Пазарджик и подигравките на опозицията. Партията всъщност продължава своя възход, това отчитат социолозите. Това беше нормална човешка реакция. Ядосали са го съобщенията на Ивайло Мирчев, в политиката има такива игри и задявки. Въпреки това не се случи разрив между партньорите в управлението. Те не развалиха коалицията, не се стигна до праг, от който няма връщане назад. Борисов много бързо се обра, той е големият фактор в българската политика, може да каже нещо, после може да се извини", коментира тя.
По думите ѝ БСП и ИТН са запазили спокойствие, за да не наливат масло в огъня. "ДПС-Ново начало" евентуално ще участва в парламентарната власт чрез комисиите. Пеевски много добре прецени и каза, че подкрепя управлението без да иска нищо. Смяната на Киселова не е свързана с темата за "домовата книга" за служебен премиер, защото в сметките на управлението не влизат предсрочни избори. БСП е с твърде малка тежест в парламента, за председателското място беше направен голям компромис. Ротационният принцип на този пост не е новина, редно е най-голямата политическа сила да има председател", каза още Велева.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #4
18:25 25.10.2025
2 Ах...!
18:26 25.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хммммм
До коментар #1 от "си дзън":Ами тя е дърта и погрозняла. Търси младо мъжко месце, нови богати спонсори и медийни изяви, но не и се получава. Старост, нерадост казват хората.
Коментиран от #18
18:31 25.10.2025
5 Боруна Лом
18:36 25.10.2025
6 Българин
Коментиран от #7, #14, #19
18:36 25.10.2025
7 Боруна Лом
До коментар #6 от "Българин":БРАТО НА КОЛКО СИ РАКИИ ?
Коментиран от #26
18:37 25.10.2025
8 Ето я
18:39 25.10.2025
9 ?????
18:39 25.10.2025
10 специалистка
18:39 25.10.2025
11 Дъртия
18:39 25.10.2025
12 А ти
До коментар #3 от "Оня с коня":ще останеш ли?
18:42 25.10.2025
13 цаедц
18:42 25.10.2025
14 Оня с питон.я
До коментар #6 от "Българин":Хаха. Такива ли гаджета рендосваш когато се валяш пиян под пейката в парка.
18:43 25.10.2025
15 Баба ти
18:44 25.10.2025
16 Репортер
18:47 25.10.2025
17 Ген
До коментар #3 от "Оня с коня":На всичкото отгоре си и неграмотен. Не знаеш правописа.
18:50 25.10.2025
18 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #4 от "Хммммм":Като си напудрен не значи че не миришеш.А за тази мисля че тя ВОНИ.
18:50 25.10.2025
19 розово
До коментар #6 от "Българин":Снимай се с Пеевски да видим кой плюем.
18:52 25.10.2025
20 нагла,нагла,нагла!
19:01 25.10.2025
21 Милата
19:12 25.10.2025
22 щастливка
19:16 25.10.2025
23 Не трябва
19:19 25.10.2025
24 тиририрам
19:22 25.10.2025
25 Гост
19:22 25.10.2025
26 така разправят
До коментар #7 от "Боруна Лом":Тоя жули само отлежало уиски. От сутринта...
19:24 25.10.2025
27 Как
19:29 25.10.2025
28 ТЪЖНО МИ Е
19:33 25.10.2025
29 Малария
19:33 25.10.2025