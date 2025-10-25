Новини
България »
Валерия Велева: ГЕРБ и ДПС са в легитимна уговорка и това създава по-голямо спокойствие на правителството

Валерия Велева: ГЕРБ и ДПС са в легитимна уговорка и това създава по-голямо спокойствие на правителството

25 Октомври, 2025 18:24 672 29

  • герб-
  • дпс ново начало-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов-
  • правителство

Бойко Борисов е политик с голямо его, затова преживя болезнено шестото място на ГЕРБ в Пазарджик

Валерия Велева: ГЕРБ и ДПС са в легитимна уговорка и това създава по-голямо спокойствие на правителството - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов затвърди лидерството си в ГЕРБ и в управлението. Тъй като опонентите му го поставиха под въпрос, той отиде на среща с ДПС, пое негативите и си ги призна. Постави се като истинската и знакова функция на управлението. "ДПС-Ново начало" даде безрезервна и легитимна подкрепа, ще върви напред с ГЕРБ. Двете формации са в легитимна уговорка и това създава по-голямо спокойствие на правителството. Това каза в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов" журналистката Валерия Велева.

Според нея е недостойно президентът да твърди, че има коалиция "Магнитски". Велева определи реториката му като на партиен лидер.

"Бойко Борисов е политик с голямо его, затова преживя болезнено шестото място на ГЕРБ в Пазарджик и подигравките на опозицията. Партията всъщност продължава своя възход, това отчитат социолозите. Това беше нормална човешка реакция. Ядосали са го съобщенията на Ивайло Мирчев, в политиката има такива игри и задявки. Въпреки това не се случи разрив между партньорите в управлението. Те не развалиха коалицията, не се стигна до праг, от който няма връщане назад. Борисов много бързо се обра, той е големият фактор в българската политика, може да каже нещо, после може да се извини", коментира тя.

По думите ѝ БСП и ИТН са запазили спокойствие, за да не наливат масло в огъня. "ДПС-Ново начало" евентуално ще участва в парламентарната власт чрез комисиите. Пеевски много добре прецени и каза, че подкрепя управлението без да иска нищо. Смяната на Киселова не е свързана с темата за "домовата книга" за служебен премиер, защото в сметките на управлението не влизат предсрочни избори. БСП е с твърде малка тежест в парламента, за председателското място беше направен голям компромис. Ротационният принцип на този пост не е новина, редно е най-голямата политическа сила да има председател", каза още Велева.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    23 1 Отговор
    Мадам В. разлюби Доган...

    Коментиран от #4

    18:25 25.10.2025

  • 2 Ах...!

    17 1 Отговор
    Моето слово на истината ! Ако я бях срещнал преди 30 години , с Доган щяхме да и правим караминьол !

    18:26 25.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хммммм

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ами тя е дърта и погрозняла. Търси младо мъжко месце, нови богати спонсори и медийни изяви, но не и се получава. Старост, нерадост казват хората.

    Коментиран от #18

    18:31 25.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    21 0 Отговор
    ПОДМЕТКО ДРЪТА

    18:36 25.10.2025

  • 6 Българин

    0 26 Отговор
    Много хубава и умна жена! За това хората я уважават! Трябва да има повече такива по телевизията!

    Коментиран от #7, #14, #19

    18:36 25.10.2025

  • 7 Боруна Лом

    14 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    БРАТО НА КОЛКО СИ РАКИИ ?

    Коментиран от #26

    18:37 25.10.2025

  • 8 Ето я

    19 0 Отговор
    другарката , доволна , че тъй нареченото правителство било спокойно..... Изобщо не ѝ дреме нито за България , нито за гражданите ѝ ! И с фризура за манифестация в соца !

    18:39 25.10.2025

  • 9 ?????

    16 0 Отговор
    Мадам В. си намери нова платена любов.

    18:39 25.10.2025

  • 10 специалистка

    15 0 Отговор
    по духови инструменти ръси мозъци

    18:39 25.10.2025

  • 11 Дъртия

    7 0 Отговор
    Матуре отвсякъде.

    18:39 25.10.2025

  • 12 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с коня":

    ще останеш ли?

    18:42 25.10.2025

  • 13 цаедц

    18 0 Отговор
    Дърта кранта, не знаеш ли че не трябва да лъжеш??? От 30 години лъжеш българите и ги търкаляш в шепите на мръсниците дето те тъпчат и плащат. Парцал със парцал, да си ги вземеш във вас тези айдуци да те оправят като ги харесваш толкова. Лукава маймуно, дърта, Що не кажеш на българите какви пари ти дават да лъжеш??? На 50 хиляди лева на месец ли си??? Слава на Господ Иисус Христос, колкото и да лъжете и мажете все е напразно. По пантофи ли си или и без пантофи за 2 те свини. Маймуна мръсна.

    18:42 25.10.2025

  • 14 Оня с питон.я

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Хаха. Такива ли гаджета рендосваш когато се валяш пиян под пейката в парка.

    18:43 25.10.2025

  • 15 Баба ти

    17 0 Отговор
    Тая къдрава кокошка ни омръзна ад се кичи на всеки екран и да хвали ГРОБарската власт, да си пълни касичката с хибридни практики, лъжкиня и интригантка.

    18:44 25.10.2025

  • 16 Репортер

    5 0 Отговор
    А с идиотската вметка на "обра" ставаш не само смешна, но и досадна. Не знам на кой кретен му щукна в празната тиква, че е модерно да се ползва глаголът (и производните му) ни в клин, ни в ръкав.

    18:47 25.10.2025

  • 17 Ген

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с коня":

    На всичкото отгоре си и неграмотен. Не знаеш правописа.

    18:50 25.10.2025

  • 18 БЕЗ МАЙТАП

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хммммм":

    Като си напудрен не значи че не миришеш.А за тази мисля че тя ВОНИ.

    18:50 25.10.2025

  • 19 розово

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Снимай се с Пеевски да видим кой плюем.

    18:52 25.10.2025

  • 20 нагла,нагла,нагла!

    10 1 Отговор
    И сервилна Мypвa!

    19:01 25.10.2025

  • 21 Милата

    9 0 Отговор
    Не й стигнаха да я клатят комунягите, та оголи фурката на за турците!

    19:12 25.10.2025

  • 22 щастливка

    3 0 Отговор
    Живота и премина безметежно.Отърква се във всяка власт.Все още стои добре на екран въпреки годините си.Другите на тази възраст са напълно издухани.

    19:16 25.10.2025

  • 23 Не трябва

    4 0 Отговор
    да се вярва на думите на угодници, които сменят убеждението си поради присламчването към силните на деня. Позорно е да си слушат опитите да се харесаш на навия плащач, като плюеш стария. Вярно е, че този е представителка на най-древната журналистика, но и в предателството трябва да има зачатък на морал. А при тази всичко е аморално. Жалка история, вкл. за “медиите”, които я канят

    19:19 25.10.2025

  • 24 тиририрам

    2 0 Отговор
    "Леля Зелка в ъгъла се смей, а домата червеней."

    19:22 25.10.2025

  • 25 Гост

    2 0 Отговор
    Мадам въ най-обича да коленичи, то и за това и плащат

    19:22 25.10.2025

  • 26 така разправят

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    Тоя жули само отлежало уиски. От сутринта...

    19:24 25.10.2025

  • 27 Как

    3 0 Отговор
    Тази с години въртя с…. и , пардон баници на Доган. Така стана журналист.

    19:29 25.10.2025

  • 28 ТЪЖНО МИ Е

    2 0 Отговор
    Че Валерия разлюби доганя.

    19:33 25.10.2025

  • 29 Малария

    3 0 Отговор
    Велева да не би да пристанала на Свинчов. Не буквално де, а оперативно - в смисъл за кинти.

    19:33 25.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове