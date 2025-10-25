Бойко Борисов: Преформатирането на правителството е работа на премиера

Преформатирането на правителството е работа на премиера, каза днес пред журналисти в Белослав лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той уточни, че се е разбрал с министър-председателя Росен Желязков да „си стъпи на мястото и да управлява кабинета, както трябва“ и ако има министри, които не координират нещата, да се действа, допълни Борисов.

Той подчерта, че инвестиции се реализират в цялата страна, без значение кметовете от коя партийна сила са. „Аз деля общините един месец, докато има избори“, посочи лидерът на ГЕРБ. По думите му след вота с партиите, които подкрепят кабинета, се работи така, че всички навсякъде да се чувстват добре.

„Нашата цел е да има стабилност в държавата“, каза още Борисов, цитиран от БТА. По думите му без отношенията с ДПС-Ново начало, днес страната е нямало да има правителство. „Предстои приемането на първия бюджет в евро, което е нещо, изключително сложно“, посочи Борисов.

Според него тази задача не е за служебно правителство. Той коментира още, че партиите от опозицията така са се вглъбили в някакви свои неща, че въобще не гледат общата картина, не ги интересува какво се случва в държавата и какво трябва да се направи, дори геостратегически.

Финансовият министър Теменужка Петкова не коментира дали бюджетът на държавата за 2026 г. ще бъде по-рестриктивен или не. Не посочи и каква ще бъде макрорамката му. „Към настоящият момент се финализира процесът по изготвяне на проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 година“, каза Петкова.

По думите ѝ до края на този месец проектобюджетът ще бъде внесен в парламента. Според нея той ще отговаря на всички изисквания както на българското законодателство, така и на изискванията в рамките на Европейския съюз.

На въпрос дали във Варна ще има предсрочни кметски избори лидерът на ГЕРБ посочи, че не знае отговора. „Каквото реши съдът, ние просто в тази тема не се бъркаме“, каза Борисов.