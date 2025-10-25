Новини
България »
Бойко Борисов: Преформатирането на правителството е работа на премиера

Бойко Борисов: Преформатирането на правителството е работа на премиера

25 Октомври, 2025 19:43 907 56

  • бойко борисов-
  • герб-
  • правителство-
  • бюджет

Нашата цел е да има стабилност в държавата, каза лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: Преформатирането на правителството е работа на премиера - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преформатирането на правителството е работа на премиера, каза днес пред журналисти в Белослав лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той уточни, че се е разбрал с министър-председателя Росен Желязков да „си стъпи на мястото и да управлява кабинета, както трябва“ и ако има министри, които не координират нещата, да се действа, допълни Борисов.

Той подчерта, че инвестиции се реализират в цялата страна, без значение кметовете от коя партийна сила са. „Аз деля общините един месец, докато има избори“, посочи лидерът на ГЕРБ. По думите му след вота с партиите, които подкрепят кабинета, се работи така, че всички навсякъде да се чувстват добре.

„Нашата цел е да има стабилност в държавата“, каза още Борисов, цитиран от БТА. По думите му без отношенията с ДПС-Ново начало, днес страната е нямало да има правителство. „Предстои приемането на първия бюджет в евро, което е нещо, изключително сложно“, посочи Борисов.

Според него тази задача не е за служебно правителство. Той коментира още, че партиите от опозицията така са се вглъбили в някакви свои неща, че въобще не гледат общата картина, не ги интересува какво се случва в държавата и какво трябва да се направи, дори геостратегически.

Финансовият министър Теменужка Петкова не коментира дали бюджетът на държавата за 2026 г. ще бъде по-рестриктивен или не. Не посочи и каква ще бъде макрорамката му. „Към настоящият момент се финализира процесът по изготвяне на проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 година“, каза Петкова.

По думите ѝ до края на този месец проектобюджетът ще бъде внесен в парламента. Според нея той ще отговаря на всички изисквания както на българското законодателство, така и на изискванията в рамките на Европейския съюз.

На въпрос дали във Варна ще има предсрочни кметски избори лидерът на ГЕРБ посочи, че не знае отговора. „Каквото реши съдът, ние просто в тази тема не се бъркаме“, каза Борисов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Симитли

    17 0 Отговор
    Демек на бат Шиши.

    19:45 25.10.2025

  • 2 ЧалгаТВ

    25 1 Отговор
    Ето го Циркажията на народа лан мен шоу!

    19:46 25.10.2025

  • 3 Нискостъбленна гладкомозъчна тиква

    20 1 Отговор
    Тикво, нямали да се пенсионираш?

    19:46 25.10.2025

  • 4 си дзън

    8 1 Отговор
    Нужно е БГ formating...

    19:46 25.10.2025

  • 5 БЕЗ МАЙТАП

    18 1 Отговор
    Говорителят на Пеевски. вЕрвайте те му........

    19:46 25.10.2025

  • 6 Николова , София

    18 1 Отговор
    Злия човек който предаде България на прасто и турците ..пу нешсник

    19:47 25.10.2025

  • 7 Генерала ни

    13 0 Отговор
    има за канарчета 😂👋

    Коментиран от #15

    19:48 25.10.2025

  • 8 Или

    23 0 Отговор
    Какво стана Бокоооо ? Нали беше бесен? Направихте стачка срещу себе си ? Десет дни не работеше нито парламент нито правителство? Накрая се сви и подчини на Шиши- отново и пак и пак и отново... Магнитски и Бандитски, все пак ще дойде и вашият край- рано или късно....

    19:48 25.10.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    7 6 Отговор
    Тиквата продаде Камчия на руснята!
    Тиквата хариза на руснята 4 милиарда пари на племето за руската тръба!
    Що го мразят русофилите, не е ясно! Вероятно щото по принцип са си де били!

    Коментиран от #14, #25

    19:49 25.10.2025

  • 10 ЯВНО СЛАМЕНИЯ

    7 0 Отговор
    Е предал Боко и е човек на Шиши.

    19:49 25.10.2025

  • 11 Яшар

    13 0 Отговор
    Мафиот ти си за затвора ..Тръмп и Путин ще те свият скоро кат празна цигарена кутия защото ги разигра за Лукойл ...срещи с сина , на другия газопроводи ...бита карта си ти снсалак

    19:49 25.10.2025

  • 12 А, какво стана, бе?

    11 1 Отговор
    Кой беше строил всичката гербостанска пасмина в една зала и ги гълчеше като провинени дечица? Премиерът беше и той там и се оглеждаше гузно. Бойчо като какъв се изявяваше тогава, с това царска АЗ на всяко изречение и този божествен гняв, който демонстрира?

    Коментиран от #21

    19:49 25.10.2025

  • 13 Евгени от Алфапласт

    15 2 Отговор
    🤣🤣🤣 Клоун престъпен! 🤣🤣🤣

    19:50 25.10.2025

  • 14 Тюпак трол,

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Иди на Камчия и се удави у нея!

    19:51 25.10.2025

  • 15 Амии

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Генерала ни":

    Какъв генерал, пълен фалш, лъжа и измама ... От пожарната не се става генерал.... Този фалшификат съсипа и окраде България....и се подчини на турската партия... Пълен предател.... Боже, пази България!!! Спаси ни от Бандитски и Магнитски!!!

    19:52 25.10.2025

  • 16 Амии

    8 2 Отговор
    Какъв генерал, пълен фалш, лъжа и измама ... От пожарната не се става генерал.... Този фалшификат съсипа и окраде България....и се подчини на турската партия... Пълен предател.... Боже, пази България!!! Спаси ни от Бандитски и Магнитски!!!

    Коментиран от #19

    19:53 25.10.2025

  • 17 фАНТОМасс

    7 1 Отговор
    Бойко дали е ПРЕФОРМАТИРАЛ чекмеджетата си ? Че Мата Хари не вади нови снимки , а и тя нещо изчезна. Може и тя да е преформатирана , щото Бойо каза , че я знаел коя е. Пък е и доста отмъстителен !
    Кой знае.......

    19:54 25.10.2025

  • 18 хайграунд

    5 2 Отговор
    За този човек има много по-различни въпроси от преформатирането на правителството. За преформатиране на дриги активи става дума:)

    19:55 25.10.2025

  • 19 Зайо Байо

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Амии":

    За да станеш генерал по онова време , трябваше да си изкарал специална школа - ГЕНЕРАЛ- ЩАБНА академия ! Бойко НЕ Е минал през такава. Той е назначен служебно. Без заслуги ! Пуснат с парашут простак !

    Коментиран от #20

    19:57 25.10.2025

  • 20 хайграунд

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Зайо Байо":

    У нас това е формално. Не е задължително когато става дума за Национално богатство:)

    19:59 25.10.2025

  • 21 Репортер

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "А, какво стана, бе?":

    А, то има кой да си отвори устата - я Боби Близнака, я Митко Талисмана с "Мизоти" за мантинелите, я Иво Тонев... Като свински черва са навързани. А баце нека си говори, че Радев ударил на камък за чувалите. Точно неговите бандити ще го издънят. Щото крадени пари бързо свършват.

    19:59 25.10.2025

  • 22 така ли

    9 1 Отговор
    Мушмурок мазен......

    20:00 25.10.2025

  • 23 Помак

    10 1 Отговор
    Жалък човек престъпник

    20:02 25.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Ама той май не ти вдигал, а🤣🤣🤣🤣

    20:05 25.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Стига вряка без да знаеш❗
    Сделката е от 2008г когато премиер беше
    серГЕЙ СТАНИ.ШЕФ‼️
    Борисов още не бе в голямата игра ‼️

    20:09 25.10.2025

  • 26 Тома

    6 0 Отговор
    Винаги когато видя бати Бойко се сещам за кмета на Симитли

    20:09 25.10.2025

  • 27 ГОВЕД О

    5 0 Отговор
    А ПРЕФОРМАТИРАНЕТО НА ЕВНУСИТЕ ти .. гНУС НИТЕ ИАСХАРИ?? и откаде ти го навриаха това ПРЕФОРМАТИРАНЕ.. го ве до тъпо та го изфъфли ан РАЗвален БАНКАИНСКи... гОВЕДООо сха та УБИА

    20:09 25.10.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    " Борис.ОФ бесен- чупи вази ‼️‼️‼️

    20:10 25.10.2025

  • 29 ФАКТ

    5 1 Отговор
    ГОВОРИ ЛИЧНИЯТ АСИСТЕНТ НА ПЕЕВСКИ! "ВЯРВАЙТЕ МУ!"

    20:11 25.10.2025

  • 30 ьргжф

    6 1 Отговор
    Боклук със боклук, ти не ги познаваш нали??? Калпав лъжлив и крадлив ГЕРБ циганин, много време си разиграваш интригите и лъжите пред българите, и вече ни омръзна да ти слушаме глупостите. Карадлива мърша, къде са 55 милиона от аванса за Хемус??? 1.2 милиарда дето ги даде на вашите обръчи от фирми, къде изчезнаха??? Къде изчезнаха 500 милиона за ремонт на язовири??? Кой ти напълни чекмеджето с евро и злато??? Боклук мръсен, до кога ще си на свобода и ще си правиш интригите??? Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени. Къде са милионите и милиардите дето ограбихте от българите???

    20:11 25.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мнение

    6 0 Отговор
    Борисов да разкопава двора и да слага всичко в бюджета, че Нефтохим явно няма да плаща

    20:14 25.10.2025

  • 34 Налудник

    7 1 Отговор
    Това ли е новият говорител на С.ф.и.н.я.та?

    20:14 25.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 докога

    8 0 Отговор
    доказани пред цял Свят престъпници ще се подвизават във властта в България??????????

    20:18 25.10.2025

  • 37 оня с коня

    3 1 Отговор
    А днешна България, която "била по-богата и благоденстваща" от народната република, както гласи актуалната пропаганда няма пари за една подводница 2/3 употреба!

    Коментиран от #43

    20:20 25.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Магнит

    6 1 Отговор
    Този днес ни заплаши с война. До кога ще го търпим? До като ни вкара във война с Русия ли? Борисов и Пеевски са проклятието на българите и България! Да ги изметем докато не са ни затрили окончателно.

    20:20 25.10.2025

  • 40 Бойко, позор...

    7 0 Отговор
    Оставка и затвор!

    20:24 25.10.2025

  • 41 А ти

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    ще оцелееш ли? Знам, че няма да отговориш.

    20:25 25.10.2025

  • 42 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    МНОГО СЕ ИЗНЕНАДАХ КОГАТО НАМЕРИХ ЧЕ ПЕТЬО БЛЪСКОВ Е СВЪРЗАН С ФУАТ ГЮВЕН - БАНКАТА НА АХМЕД ДОГАН :)
    .....
    ДАЖЕ АЗ СЕ ИЗНЕНАДАХ

    20:33 25.10.2025

  • 43 Отговори

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    ще оцелееш ли, а не цъкай минуси, к......вар😠

    20:34 25.10.2025

  • 44 Сезона на Тиквите

    5 0 Отговор
    Някои коментатори твърдят, че публичните му изяви, често излъчвани на живо в социалните мрежи, имат за цел да създадат впечатление за близост до народа, но всъщност представляват шоу.

    20:34 25.10.2025

  • 45 И кое налага

    3 0 Отговор
    Преформатирането на правителството ? Нали уж всичко е 6 ?

    20:35 25.10.2025

  • 46 лидерът на ГЕРБ

    3 0 Отговор
    Или подлогата на Пеевски?

    Коментиран от #48

    20:37 25.10.2025

  • 47 Да има да взема Толупа

    2 0 Отговор
    какво се случва в държавата не трябва да зависи от геостратегическата конюнктура.

    20:40 25.10.2025

  • 48 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "лидерът на ГЕРБ":

    Все в г..

    20:41 25.10.2025

  • 49 Додо

    3 1 Отговор
    Възможни сценарии

    Остава на власт до 2026 г.: Един от сценариите е управляващата коалиция да оцелее до 2026 г., особено ако се запази фокусът върху присъединяването към Еврозоната.
    Предсрочни избори: Нестабилността на коалицията и обтегнатите отношения между партиите могат да доведат до предсрочни избори още преди 2026 г..
    Смяна на властта: Възможно е да се формира ново правителство в рамките на настоящия парламент, без предсрочни избори.

    Заключение
    Към края на 2025 г. е несигурно дали Бойко Борисов ще изкара на власт до 2026 г.. Политическата ситуация е крехка и бъдещето на правителството зависи от това дали управляващата коалиция ще преодолее вътрешните си противоречия.

    20:41 25.10.2025

  • 50 Долнопробен циркаджия

    3 0 Отговор
    Нали ти дърпаш конците на Желязков? Кой искаш да заблудиш, тъпа тикво?
    Играеш опасна игра с народа! Ще ти се върне стократно, долга измет!

    20:44 25.10.2025

  • 51 ГОВЕД О

    2 0 Отговор
    дйилезко скоро сха умРЕСх пред Хотел4ето с фонатана Говедото сха та Последва.. СЛАВА уКРАИНЕ

    20:49 25.10.2025

  • 52 гошо

    2 0 Отговор
    сСъд и затвор

    20:49 25.10.2025

  • 53 Като го гледам тоя

    3 0 Отговор
    От снимката и го сравних със снимка на беззименния баща, видях прилика в наглите им погледи. Сега си обяснявам защо психопата има такова самочувствие. Ами те имат някаква роднинска връзка. Иначе субекта от Телиш не би имал такова нагло поведение.

    20:50 25.10.2025

  • 54 Толбухин

    2 0 Отговор
    Казаха ти от щатите че правителството трябва да остане за това си способен и л---@йна да ядеш.
    Тъпа тиква се роди си и ще си останеш

    20:55 25.10.2025

  • 55 К.К

    2 0 Отговор
    Остана ли един човек в държавата, да вярва на лъжите и несвързаните словоизлияния на този несъстоятелен човечец. Цял ден обикаля държавата и като селски глашатай крещи - АЗ, АЗ, АЗ! герб е номер едно! Жалки напъни" ПИЧ". И бебетата разбраха, че и ти и Герб сте бита карта.

    21:09 25.10.2025

  • 56 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ха ха ха пъзльото си е пъзльо, а само преди един ден каза, че е бил безстрашен ? Как до сега винаги се хвалеше, че еди-какво си казал на Водопада, как той е решил какво ще каже на Водопада и т.н., а сега преформатитането което той "измисли" преди няколко седмици било решение на Премиера ? Какъв лицемер само притежават будалите герберуги ? Безстрашният страхливец !

    21:16 25.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове