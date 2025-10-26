Антон Кутев: Всички действия на Борисов показват тежка зависимост

"Лукойл" категорично трябва да бъде държавна. Това заяви бившият депутат и говорител на служебни правителства Антон Кутев.
"Ако имаме нефтена рафинерия, ако имаме атомна централа, ако имаме ключова енергетика, тя трябва да е държавна - за мен в това няма съмнение... Аз много се надявам, че въпросът с "Лукойл" ще бъде решен по начин, по който "Лукойл" да работи", категоричен бе Кутев пред Bulgaria ON AIR.
"35 години повтаряме тази мантра как държавата е лош стопанин. Реално погледнато, цените на тока в България нямаше да могат да бъдат такива - цените за битовия потребител са толкова ниски по една единствена причина - че изземваме печалбата на атомната централа и я раздаваме на битовите потребители. А това е възможно, защото атомната централа е държавна", обясни гостът.
По думите му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изглежда "тежко зависим към момента и всички негови действия показват зависимост".
На въпроса има ли зависимости и в БСП, Кутев отговори с чувство за хумор: "Аз имам подозрението, че в нашата партия не са им необходими толкова тежки зависимости, за да станат зависими. Опасявам се, че с доста по-леки стават."
До коментар #1 от "Оня с коня":Дай си адресчето бе да дойда да те изклатя в хола пред майка ти и баща ти.
До коментар #3 от "Работник в АЕЦ Козлодуй":искаш ли юмрус във мусураа а?
До коментар #3 от "Работник в АЕЦ Козлодуй":искаш ли юмрук във мусураа а?
До коментар #3 от "Работник в АЕЦ Козлодуй":знаеш ли че мога да ти строша зъбите на фасадата ти?
Към момента?!? Тоя бандит цял живот е бил зависим!
