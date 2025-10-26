Новини
Антон Кутев: Всички действия на Борисов показват тежка зависимост

Антон Кутев: Всички действия на Борисов показват тежка зависимост

26 Октомври, 2025 05:33, обновена 26 Октомври, 2025 04:38

"Лукойл" трябва да бъде държавна, категоричен е бившият депутат и говорител на служебни правителства

Снимка: БГНЕС
"Лукойл" категорично трябва да бъде държавна. Това заяви бившият депутат и говорител на служебни правителства Антон Кутев.

"Ако имаме нефтена рафинерия, ако имаме атомна централа, ако имаме ключова енергетика, тя трябва да е държавна - за мен в това няма съмнение... Аз много се надявам, че въпросът с "Лукойл" ще бъде решен по начин, по който "Лукойл" да работи", категоричен бе Кутев пред Bulgaria ON AIR.

"35 години повтаряме тази мантра как държавата е лош стопанин. Реално погледнато, цените на тока в България нямаше да могат да бъдат такива - цените за битовия потребител са толкова ниски по една единствена причина - че изземваме печалбата на атомната централа и я раздаваме на битовите потребители. А това е възможно, защото атомната централа е държавна", обясни гостът.

По думите му лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изглежда "тежко зависим към момента и всички негови действия показват зависимост".

На въпроса има ли зависимости и в БСП, Кутев отговори с чувство за хумор: "Аз имам подозрението, че в нашата партия не са им необходими толкова тежки зависимости, за да станат зависими. Опасявам се, че с доста по-леки стават."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    0 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    Коментиран от #3

    04:42 26.10.2025

  • 2 ГАНЕВбоклук ДОЛЕН

    0 6 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    04:43 26.10.2025

  • 3 Работник в АЕЦ Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Дай си адресчето бе да дойда да те изклатя в хола пред майка ти и баща ти.

    Коментиран от #5, #6, #7

    04:46 26.10.2025

  • 4 ГАНЕВбоклук ДОЛЕН

    0 1 Отговор
    ПОВРЪЩА МИ СЕ от тояСайт ! Имам чувството, че Авторите взиматНАРКОТИЦИ или може би съм пропуснал някъде, че САЙТА Е ПАРОДИЯ на новинарска медия. аЦЕНЗУРАТА Е НЕЧОВЕШКА !

    04:50 26.10.2025

  • 5 Оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Работник в АЕЦ Козлодуй":

    искаш ли юмрус във мусураа а?

    04:51 26.10.2025

  • 6 Оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Работник в АЕЦ Козлодуй":

    искаш ли юмрук във мусураа а?

    04:52 26.10.2025

  • 7 Оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Работник в АЕЦ Козлодуй":

    знаеш ли че мога да ти строша зъбите на фасадата ти?

    04:52 26.10.2025

  • 8 Нашийник

    1 0 Отговор
    "...тежко зависим към момента и..."
    ----
    Към момента?!? Тоя бандит цял живот е бил зависим!

    05:03 26.10.2025

  • 9 Време е

    2 0 Отговор
    да извадим Толупа от тежката зависимост !

    05:04 26.10.2025

