Наталия Киселова разкри как ще се вземат решенията за ротацията на председателя на парламента

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира пред NOVA предложението за ротация на председателя на парламента, което предвижда всяка парламентарна сила в управляващата коалиция да има свой представител начело на институцията за определен срок. Тя e в Перник на Държавния турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 г., където ще награди победителите.
„Аз съм представител на една от партиите, която реши да участва в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече – в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват“, заяви Киселова.
Тя подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението.
„Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана народен представител“, каза още Киселова.
