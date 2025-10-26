Новини
Наталия Киселова разкри как ще се вземат решенията за ротацията на председателя на парламента

26 Октомври, 2025 12:19 517 13

Снимка: Нова телевизия
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира пред NOVA предложението за ротация на председателя на парламента, което предвижда всяка парламентарна сила в управляващата коалиция да има свой представител начело на институцията за определен срок. Тя e в Перник на Държавния турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 г., където ще награди победителите.

„Аз съм представител на една от партиите, която реши да участва в управлението. Въпросите, които впоследствие възникват, се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече – в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват“, заяви Киселова.

Тя подчерта, че решението за ротацията не е личен въпрос, а част от договореностите между партньорите в управлението.

„Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана народен представител“, каза още Киселова.


  • 1 Гост

    4 1 Отговор
    Бабе, вече трябва да си милионерка, айде сдавай..

    12:21 26.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Повечето делегати на конгреса днес казаха че са за излизане от коалицията на Шиши.

    12:23 26.10.2025

  • 3 Да Ви кажа...!

    4 1 Отговор
    Тая преди я одобрявах,с нейните юридически-издържани анализи по разни тв-студиа...!
    НО!
    Откакто стана Председател на НС,разбрах,че под външната обвивка,се криела ...гнила вътрешност...!
    Сори за откровеността...!

    12:23 26.10.2025

  • 4 Интересно

    2 0 Отговор
    Как, как? По стар обичай - нагласено, зависимо и в интерес на определени хора.

    12:23 26.10.2025

  • 5 Стига

    4 0 Отговор
    игри с България и българските граждани , с политиката и със закона , стига хаос безподобен и абсолютното нищо продуктивно ! И за да се задължава катастрофата ще вземали и решения за ротацията ? Как ще се менкат и врътката , като на пилон ! Срамота , ма !

    12:24 26.10.2025

  • 6 Дупничанин

    2 1 Отговор
    "Ако не бъда председател на Народното събрание, няма да е пречка да остана народен представител“
    ----
    Не само, че ще е пречка, но и ще е вредно! Освен това ти НЕ представляваш народа, а си сложена да изпълняваш поръчки. Аре джа!

    12:26 26.10.2025

  • 7 Асен

    3 0 Отговор
    Много просто Шиши казва а останалите му лъскат обувките и задните части!

    12:27 26.10.2025

  • 8 Ей такива сте всички

    3 0 Отговор
    в парламента. Врътки, игрички, далавери и кражби. Това ви обединява всички.

    12:29 26.10.2025

  • 9 оня с коня

    1 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    12:30 26.10.2025

  • 10 Оня с коня

    2 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    12:31 26.10.2025

  • 11 Нагла до мозъка

    4 1 Отговор
    на киселите си кости .Натиска се за депутатско място като я изсулят от председателското място 😡😡😡😡😡Уххххххх..........
    ЧИБА ОТ ТАМ И РЕФЕРЕНДУМ кисела джанка.......

    12:31 26.10.2025

  • 12 Ах...!

    2 0 Отговор
    Какво ще кажете за моята любима ? От бясната ротация на която я въртя се е разхубавила ?

    12:40 26.10.2025

  • 13 Бостанско

    2 1 Отговор
    Ти и партията, която представляваш, сте статисти в тези игри. Може на село да замаяваш бабите, но на хорат с поглед и гръбнак само вдигаш нивото на хормоните.

    12:41 26.10.2025

