Социалисти против да се жертва Киселова, искат БСП да излезе от властта

БСП решава дали да ротира Наталия Киселова като председател на парламента.
Велислава Дърева, член на Националния съвет на партията иска левицата да излезе от управлението. На същото мнение и народният представител Иван Петков." БСП не трябва да се жертва. Още в началото работихме да имаме председател", каза той в отговор на въпрос на News.bg.
Той не изключи днес пленумът обаче да реши именно да ротира парламентарния шеф. Според Петков това ще е само, за да бъде избрана Рая Назарян. "Въпросът е дали трябва да се продължи, защото от тук нататък виждаме, че действията на Делян Пеевски са по-големи в този кабинет", подчерта Петков и изтъкна, че са важни червените линии за партията и дали той червена линия не е оставането на БСП в тази коалиция, което е неприемливо за него. Аз ще предложа, че трябва да излезем от тази коалиция, изтъкна депутатът.
Относно влиянието на Делян Пеевски върху властта, той не изключва отново ситуация като нощта на белия автобус, както през 2013. Иван Петков не вярва, че ще има ротация, след като бъде избрана Рая Назарян за шеф на парламента. Много голяма част от хората на Ново начало са в администрацията, призна още народният представител от БСП.
От Перник председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че въпросите, които възникват от участието в едно коалиционно управление се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече - в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват, поясни тя.
Киселова посочи, че е имала две партийни поръчения - да няма избори до края на 2024 г. и да няма избори през 2025 г. Тя подчерта, че е изпълнила и двете. Дали 51-вото Народно събрание ще има пълен мандат, не зависи от един народен представител, а от всички останали 239, каза още Киселова.
