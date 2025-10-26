Новини
Социалисти против да се жертва Киселова, искат БСП да излезе от властта

26 Октомври, 2025 13:25 1 700 49

  • бсп-
  • ротация-
  • наталия киселова-
  • власт-
  • правителство

Въпросът е дали трябва да се продължи, защото от тук нататък виждаме, че действията на Делян Пеевски са по-големи в този кабинет, посочи Иван Петков

Социалисти против да се жертва Киселова, искат БСП да излезе от властта - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

БСП решава дали да ротира Наталия Киселова като председател на парламента.

Велислава Дърева, член на Националния съвет на партията иска левицата да излезе от управлението. На същото мнение и народният представител Иван Петков." БСП не трябва да се жертва. Още в началото работихме да имаме председател", каза той в отговор на въпрос на News.bg.

Той не изключи днес пленумът обаче да реши именно да ротира парламентарния шеф. Според Петков това ще е само, за да бъде избрана Рая Назарян. "Въпросът е дали трябва да се продължи, защото от тук нататък виждаме, че действията на Делян Пеевски са по-големи в този кабинет", подчерта Петков и изтъкна, че са важни червените линии за партията и дали той червена линия не е оставането на БСП в тази коалиция, което е неприемливо за него. Аз ще предложа, че трябва да излезем от тази коалиция, изтъкна депутатът.

Относно влиянието на Делян Пеевски върху властта, той не изключва отново ситуация като нощта на белия автобус, както през 2013. Иван Петков не вярва, че ще има ротация, след като бъде избрана Рая Назарян за шеф на парламента. Много голяма част от хората на Ново начало са в администрацията, призна още народният представител от БСП.

От Перник председателят на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че въпросите, които възникват от участието в едно коалиционно управление се решават първо от колективните органи на БСП, после от коалиционния съвет, и вече - в Съвета за съвместно управление. Каквито са решенията, те ще се изпълняват, поясни тя.

Киселова посочи, че е имала две партийни поръчения - да няма избори до края на 2024 г. и да няма избори през 2025 г. Тя подчерта, че е изпълнила и двете. Дали 51-вото Народно събрание ще има пълен мандат, не зависи от един народен представител, а от всички останали 239, каза още Киселова.


  • 1 Оня с коня

    41 6 Отговор
    Най-лошото
    Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!

    13:26 26.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Венци, не е ли истина това или ще триеш

    41 5 Отговор
    Бойко незнае кога могат да му дръпнат килимчето и да иде на избори и иска всички от Домовата книга да са гербаджийски калинки, за да няма Радев избор.

    13:29 26.10.2025

  • 5 ООрана държава

    42 3 Отговор
    Не ви стиска, а и никой не ви пита какво искате или не искате, вие сте под наем, просто едни пионки без глас и на следващите избори ще си платите цената

    Коментиран от #29

    13:30 26.10.2025

  • 6 Пеевски

    37 2 Отговор
    Спокойно верни бесепари мои...Ще ви наредя как да действате.Слава на капитализма!Заедно ще сме несменяеми в грабежа на баламите.Ще им обещаем нови неща за изборите а после пак ще ги врътнем.

    13:30 26.10.2025

  • 7 Герп боклуци

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Сега правят ремонт на реактор, може да ти се сбъдне желанието

    13:30 26.10.2025

  • 8 Обективен

    22 1 Отговор
    Ако пръснете бардака ,може и субсидии на вземете на другите избори

    13:31 26.10.2025

  • 9 Предложение

    32 5 Отговор
    Да се въведе такса ТЪПОмер за всички които подкрепят гербавопе евското правителство.

    13:32 26.10.2025

  • 10 Стара чанта

    8 2 Отговор
    Чугунените пр.им. ат-т-т-ти , кАдие шъ одите, бе ? Ваш,та свърши , и ди о тч ет-т-т-та ненаяли се ?!

    13:33 26.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Само да добавя

    21 9 Отговор
    Настоявам БСП да се изчисти от от всички службогонци! Стига унижения. Искам репликата на Орбан - ще се прави това, което е хубаво за Унгария, каза той. Искам да се прави това, което е хубаво за БСП. БСП да се върне към корените си, да обедини народа. Какво ли не направиха ония с ценностите на Европа?! Спряха ни руски телевизии, спряха ни да общуваме с руснаците, забраняват какво ли не, дори наложиха капачките на бутилките да ни драскат носовете. И ние стоим мирно и изпълняваме. Народът изпростя, оглупя, за култура се признава най-вече голотията на певачките. Погледнете сайтове, преса, ТВ - пълно е с малоумни "звезди". А Урсулицата целува ли се, целува (противна баба!) и ни командва кого да мразим и кого да обичаме. Стига! Къде е БСП в тази каша?

    13:37 26.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боруна Лом

    31 2 Отговор
    БЛАГОДАРЕНИЕ НА ФЛИНТСТОУН И КОМПАНИЯТА, БСП Е ЗАНУЛЕНА!

    Коментиран от #32, #45

    13:38 26.10.2025

  • 15 На бас,

    18 3 Отговор
    че БСП И ОЛ ще останат в управлението!

    13:38 26.10.2025

  • 16 ХА ХА ХА

    16 0 Отговор
    КОЛОНИЗАЦИИ ГРАБЕЖИ КРЪВ. ОТ ТАМ СА ИМ БОГАТСТВАТА. ГРУПИРАТ СЕ ДА ВОЮВАТ. А САМИ ЧЕП ЗА ЗЕЛЕ НЕ СТАВАТ . КАТО МУТРИТЕ.

    13:40 26.10.2025

  • 17 Радню

    4 13 Отговор
    дърпа конците на своите пионки в БСП да напуснат коалицията.

    Но колективният разум ще надделее.

    Коментиран от #21

    13:40 26.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БСП-ОЛ

    19 2 Отговор
    На всичко са готови за да останат във власта. Ама на абсолютно всичко . И десен бюджет даже с две ръце ще подкрепят и после ще кажат че бил балансиран и единствено възможен. Може да сте сигурни че точно така ще направят тези предатели. Само като чуха за преформатиране на властта и се спихнаха. Ни дума, ни вопъл, ни стон....

    13:41 26.10.2025

  • 20 Българин

    20 1 Отговор
    Че има ли още БСП.
    Бях убеден, че са приключили, а то имало ДВАМА още
    Такиву комерсиални некадърници останаха, че убиха всяка лява идея

    13:44 26.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 БСП -ОЛ

    16 1 Отговор
    Са велики ротатори. Така хубавичко се въртят на пилона че направо свят им се извива от ротиране на тея гнусни предатели ..... Нищо ляво вече в тях няма освен сексуалната им ориентация. Само гледайте с бюджета как ще си налягат парцалите и как 5% за НАТО и простотии ще подкрепят ....

    13:45 26.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    11 2 Отговор
    Хахаха! бъсъпъ е "мъртва" партия и на следващите избори я няма, така че докато могат да грабят, че е за последно, ще се граби. "Мъртва" партия е, и партията на гнома тошко и злобата тънка устничка балабанко-сополанко, итънъ. Двете ще грабят до последно, а и след това докато се гърчат. Дърева и Петков да не очакват нещо от слугинажът бъсъпъ, най-малкото да разтурят далаверата, грабежа и схемата на сем. пеефски (боко и диди фалита)

    13:48 26.10.2025

  • 26 Никакви

    15 0 Отговор
    важни червени линии за БСП-ОЛ няма в тази позорна коалиция! ....Националния съвет на партията може да иска излизане от коалицията но превратаджиите ще стоят във нея дори и като портиери и прислуга в нея. Вече са се продали ....

    13:50 26.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 БСП-ОЛ

    15 1 Отговор
    Партия на ужасите в хосписа на ужасите.... НЯМА ВЕЧЕ БСП....Националния съвет на партията НЯМА думата. Превратаджии я управляват. Партийна хунта от предатели

    13:54 26.10.2025

  • 29 Ако не си разбрал

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Фред Флинтстоун не командва парада!

    13:54 26.10.2025

  • 30 Хе!

    6 1 Отговор
    Kуrвите не се питат, а просто се натискат и се эбът!

    13:56 26.10.2025

  • 31 Промяна

    2 8 Отговор
    Борисов 20 години ЛИДЕР на България ГЕРБ побеждава Винаги вие тук не сте НАРОДА а гладни безделници нямате думата ххаххаххааа

    Коментиран от #33

    13:57 26.10.2025

  • 32 хе хе

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    Занулиха се още в началото, на сега ще го изиграят принципни, защото театралните постановки на Ту-ту са любителски театър, в сравнение с техния...

    13:57 26.10.2025

  • 33 Слъскахте се с реалността

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Мацинство сте и това ще ви бъде напомнено.😎

    13:59 26.10.2025

  • 34 Клуб Червен Милионер

    9 1 Отговор
    Гошко(Гергов) :
    Аааа, не е умряла БСП! Мърда още! Докато аз, Кирето, дрюгаря Дъбов, Гуцанката, Първанката и всички Румбовци сме живи, ще я подпираме да не падне!
    Народа - майна та му, ама ний тябва да папкаме...

    14:01 26.10.2025

  • 35 интересна е темата младежи

    5 2 Отговор
    Основната сила която е реалната опасност за ястребите военолюбци в Европа са левите партии и синдикатите. Без тях няма как пролетариата да бъде въвлечен във милитаризация и война. Левите партии трябва да бъдат превърнати в централен компонент на военния фронт, използващ псевдолява реторика, за да се обедини населението зад милитаризма, санкциите и продължаващата конфронтация с Русия. Навсякъде в Европа от поне две години тече процес тези леви и псевдо леви партии да бъдат вкарани в управляващи коалиции на десни и крайнодесни фаворити и откровенни нацисти. С държавни постове, с назначения, с корупция, със подкупи, с коалиции и т.н . ... Вземете за пример подкрепата за правителството на Мерц от Акен, Франция, ....на всякъде е все така.... Продадоха се на нацистите.... Замислете се дали не съм прав....Ще се убедите със бюджета тази седмица ако въобще бъдат излъчвани по медиите дискусиите ....

    Коментиран от #37

    14:01 26.10.2025

  • 36 Избори

    4 3 Отговор
    И излизане от ес

    14:01 26.10.2025

  • 37 Би се в

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "интересна е темата младежи":

    Г3@

    Коментиран от #38, #39

    14:03 26.10.2025

  • 38 Боли ли

    4 1 Отговор

    До коментар #37 от "Би се в":

    Истината? А? ... хахахаха.... Ами това са фактите нали?

    14:06 26.10.2025

  • 39 Ново начало

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Би се в":

    Ти като го вършиш, какво ползваш? Дид ло или ци ган ски...?

    Коментиран от #40, #42

    14:08 26.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Само като си представя

    4 0 Отговор
    Рая Назарян като служебен примиер и прихвам да се смея. Момата от оргиите на ул. Султан Тепе 18 ет.2 премиер

    Коментиран от #43

    14:14 26.10.2025

  • 42 Делянчо Мамин Иренчин

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ново начало":

    Аз ползвах руски ч.е.п в Дубай, ама после у Швейцарско видяха зор с шева и кройката😢😭...

    14:14 26.10.2025

  • 43 Що бе

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Само като си представя":

    Като си представиш Шиши, като редовен, по-добре ли е? Щото натам отива! Като спим!

    14:16 26.10.2025

  • 44 Колко неадекватен трябва да си верно

    1 0 Отговор
    да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И като капак БСП-ОЛ пак го играха в ролята на "Темерут" под водопад

    14:19 26.10.2025

  • 45 хххх

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    Комунетата сте на тотално изчезване от България.Нали именно ти преди 2 3 години заяви,че БСП ще спечелят изборите а те взеха,че изчезнаха като партия хахахах.Е така ще изчезнете и вие комунетата от европейска България!

    14:25 26.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 604

    0 0 Отговор
    ауууу разгеле, дим да ви няма .....мръши

    14:28 26.10.2025

  • 48 Ама и тая Наталия Киселова

    0 0 Отговор
    Не е у ред и дрънка глупости . Отдавна нищо не се решава от "колективните органи на БСП" (нито пък в "коалиционния съвет", и "Съвета за съвместно управление) .......колективните органи на БСП и местните структури ако въобще още има такива, никой за нищо не ги пита а само ги информира .....БСП се превърна в тоталитарна партия, хунта която я превзе

    14:29 26.10.2025

  • 49 Абе БСП-ОЛ

    0 0 Отговор
    И този път ли великият вселенски бюджетар Йордан Цонев написа бюджета ? ЕЙ ТОВА ЖИВО МЕ ИНТЕРЕСУВА.... ОВЯХНАЛАТА ТЕМЕНУЖКА какво казва по темата ?

    14:34 26.10.2025

