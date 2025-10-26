Новини
Иван Петков, БСП: Може да се стигне до "Белия автобус 2"

26 Октомври, 2025 14:11 718 7

  • иван петков-
  • бсп-
  • правителство-
  • парламент-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • румен радев

човекът с най-отрицателна подкрепа е Делян Пеевски

Иван Петков, БСП: Може да се стигне до "Белия автобус 2" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"За мен всичко е подредено. Надявам се след това нещо тези, които са изпълнители, тези, които са подкрепящи това, което ще се случи след днес, т.е. да се продължи кабинетът "Желязков", да знаят какво правят, защото за мен може да се стигне до "Белия автобус 2"".

Това коментира пред БНР депутатът от БСП-ОЛ Иван Петков преди пленума на Левицата.

Днес на Националния съвет предполагам, че ще се коментира, че трябва да приемем условията за ротация на председателя на парламента, каза той. "Преди това се бихме по гърдите, че имаме председател на НС", напомни депутатът. Според него ще се коментира и визия за данъчното облагане.

Петков декларира обаче, че ще повдигне въпроса защо сега се влиза в тази коалиция, след като на конгреса са решили, че с ДПС-НН няма да се сътрудничи, както и са подписали санитарния кордон срещу Пеевски:

"Тези неща ще ги повдигна. За мен лично след тези 2 седмици, това, което прави Пеевски, е унижение към една 100-годишна партия, унижение на избора на социалистите, към президента, унижение и за мен".

По думите му когато влизаш в една коалиция, имаш споразумение и червени линии. "Аз за тези 10 месеца не разбрах кои са червените линии на нашето ръководство", категоричен бе Петков и изброи червените линии на симпатизантите.

"Нашите симпатизанти, освен че са против еврозоната, са и крайни поддръжници на Руската федерация", отбеляза той.

"Не виждам червените линии, които поставяме. Излиза, че червената линия за това ръководство е само да не ни изкарат от коалицията", смята депутатът.

По думите му човекът с най-отрицателна подкрепа е Делян Пеевски.

Относно ротацията на председателя на НС, Петков изтъкна, че не е видял защита на ръководството на партията за Наталия Киселова, каквато се твърди, че има.

Според него това правителство носи силни негативи. "Занапред все повече силата на Пеевски ще избие в този кабинет. Затова за мен е неприемливо неговата подкрепа", изказа мнението си депутатът от БСП.

"Защо изгонихме хората на Доган? Как така от АПС станаха независими, услужливо стоят зад групата на ДПС-НН", попита още той.

"В природата тази насита не е вечна. Със сигурност това няма да продължи дълго. За съжаление, смятам, че няма да предстоят много добри дни за държавата - това, което се случва с "Лукойл", предстоящото приемане на еврото. Виждам как сега се качват цените, а още не е влезнало еврото. Смятам, че спекулацията ще дойде веднага и след 1 януари", изказа мнението си Иван Петков и подчерта, че е против еврото. За него това е поредната червена линия, която ръководството на БСП не е възприело.

"Явно червената линия е оставането в коалицията на всяка цена. Но това оставане не е добро нито за тези, които го правят, не е добро и за държавата. Природата е показала, че наситата има предел, балонът се пука. За съжаление, потърпевши ще сме ние, ИТН. Не съм видял след управление с Борисов някоя партия да изплува", коментира още той.

"Нито го познавам, нито искам да се запознавам, нито да ходя да пия мазно кафе. Въпросът е дали оставаме държавата да бъде управлявана само от Делян Пеевски", категоричен е депутатът от БСП-ОЛ.

"Предпочитам да ме определят като човек на Радев, отколкото като човек на Пеевски", допълни той.

"Кой каквото сам си надроби, сам ще си го сърба", каза той относно това, което се случи в ДАНС, ДАР, ДАТО, НСО. Той беше против промените в Закона за ДАНС, които лишават президента от правомощието му да назначава с указ. За него това е била крайната червена линия.


  • 1 Гражданин

    12 0 Отговор
    Достоен младеж!

    14:18 26.10.2025

  • 2 Софийски

    9 0 Отговор
    Натам вървим

    14:18 26.10.2025

  • 3 Промяна

    1 4 Отговор
    Бъдете спокоен Петков няма Опасност ние ГЕРБ сме силни а Борисов 20 години лидер на България

    14:20 26.10.2025

  • 4 Ивайло

    8 0 Отговор
    Последният шанс за БСП е моментално да напусне това продажно и антибългарско управление

    14:21 26.10.2025

  • 5 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ТОЗИ ПЪТ ТРЯБВА И ,,ТУНЕЛ,, И ЯКОМАРИЗЕНЕ НА ОВЛАСТЕНИТЕ!И ПОЛИЦИЯТА ДА ПОМАГА!

    14:21 26.10.2025

  • 6 Рени

    3 0 Отговор
    Браво! Един достоен политик с правилно мислене за всичко, много точно казано. Трябва да се смени ръководството на БСП едначе са изгубени. Те не защитават интересите на избирателите си.

    14:28 26.10.2025

  • 7 надарена кака

    0 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    14:29 26.10.2025

