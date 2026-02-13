Новини
България »
Вигенин: Договорихме облекчения за над 40 000 европейски предприятия

Вигенин: Договорихме облекчения за над 40 000 европейски предприятия

13 Февруари, 2026 11:56 544

  • кристиан вигенин-
  • омнибус iv-
  • бсп

Европейският парламент постигна важен напредък по пакета „Омнибус IV“

Вигенин: Договорихме облекчения за над 40 000 европейски предприятия - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин постигна важен резултат като докладчик на Европейския парламент по част от законодателния пакет „Омнибус IV“, насочен към намаляване на административната тежест за бизнеса и създаване на по-предвидима икономическа среда в Европейския съюз. Политическите групи постигнаха съгласие по предложените от него компромисни предложения, с което законодателството ще може да се придвижи по-бързо.

„Работата ми беше насочена към разширяване на облекченията, които досега бяха достъпни само за малките и средни предприятия, така че те да се прилагат и за малки предприятия със средна пазарна капитализация. Това са над 40 000 компании, които са гръбнакът на индустрията в отделните държави, но досега оставаха извън обхвата на съществуващите мерки“, заяви Вигенин.

Той подчерта, че за него приоритет в работата му е било запазването на подкрепата за най-малките предприятия. „Целта беше да избегнем риска от намаляване на реалната подкрепа за най-малките предприятия, за които тези облекчения първоначално са били създадени. Затова настоях за разумен и пропорционален обхват на мерките и за прилагане на еднакви критерии във всички законодателни текстове. Не може в една директива да използваме една формула, а в друга – съвсем различна“, посочи евродепутатът.

Докладът включва и промени в законодателството за устойчивостта на критичните субекти – инфраструктури и услуги с ключово значение за обществото. „Целта е да улесним компаниите, които управляват основни услуги като електричество, транспорт, дигитални мрежи, водоснабдяване и здравеопазване, без да отслабваме стандартите за сигурност и устойчивост“, подчерта Вигенин.

В рамките на преговорите беше постигнато споразумение и по отношение на прилагането на правилата за защита на личните данни. „Постигнахме договореност за нови правила, свързани с Регламента за личните данни (GDPR), така че изискванията да са ясни, прозрачни и последователни в ЕС. Целта е изпълнена – по-малко бюрокрация за повече европейски компании, но без компромис със защитата на личните ни данни“, заяви той.

Вигенин подчерта, че като докладчик неговата задача е била да гарантира реално подобрение в законодателството. „Моята задача беше да постигнем реално опростяване, прозрачност в процеса и ясни правила, които наистина работят за бизнеса и за работните места“, допълни той.

Работата по това законодателство е част от по-широките усилия на Европейския съюз за подобряване на икономическата среда, базирани на доклада на Марио Драги за бъдещето на европейската конкурентоспособност. В него като предизвикателства пред европейската икономика се посочват ниските инвестиции, фрагментираният пазар и сложните за прилагане регулации.

Затова Европейската комисия стартира инициативата „Омнибус“, насочена към опростяване на законодателството и намаляване на административната тежест, с цел създаване на по-добри условия за растеж, иновации и достъп до финансиране. Досега ЕК е внесла шест законодателни пакета, като българският евродепутат работи активно по три от тях.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин: Договорихме облекчения за над 40 000 европейски предприятия


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове