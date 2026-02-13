Вигенин: Договорихме облекчения за над 40 000 европейски предприятия

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин постигна важен резултат като докладчик на Европейския парламент по част от законодателния пакет „Омнибус IV“, насочен към намаляване на административната тежест за бизнеса и създаване на по-предвидима икономическа среда в Европейския съюз. Политическите групи постигнаха съгласие по предложените от него компромисни предложения, с което законодателството ще може да се придвижи по-бързо.

„Работата ми беше насочена към разширяване на облекченията, които досега бяха достъпни само за малките и средни предприятия, така че те да се прилагат и за малки предприятия със средна пазарна капитализация. Това са над 40 000 компании, които са гръбнакът на индустрията в отделните държави, но досега оставаха извън обхвата на съществуващите мерки“, заяви Вигенин.

Той подчерта, че за него приоритет в работата му е било запазването на подкрепата за най-малките предприятия. „Целта беше да избегнем риска от намаляване на реалната подкрепа за най-малките предприятия, за които тези облекчения първоначално са били създадени. Затова настоях за разумен и пропорционален обхват на мерките и за прилагане на еднакви критерии във всички законодателни текстове. Не може в една директива да използваме една формула, а в друга – съвсем различна“, посочи евродепутатът.

Докладът включва и промени в законодателството за устойчивостта на критичните субекти – инфраструктури и услуги с ключово значение за обществото. „Целта е да улесним компаниите, които управляват основни услуги като електричество, транспорт, дигитални мрежи, водоснабдяване и здравеопазване, без да отслабваме стандартите за сигурност и устойчивост“, подчерта Вигенин.

В рамките на преговорите беше постигнато споразумение и по отношение на прилагането на правилата за защита на личните данни. „Постигнахме договореност за нови правила, свързани с Регламента за личните данни (GDPR), така че изискванията да са ясни, прозрачни и последователни в ЕС. Целта е изпълнена – по-малко бюрокрация за повече европейски компании, но без компромис със защитата на личните ни данни“, заяви той.

Вигенин подчерта, че като докладчик неговата задача е била да гарантира реално подобрение в законодателството. „Моята задача беше да постигнем реално опростяване, прозрачност в процеса и ясни правила, които наистина работят за бизнеса и за работните места“, допълни той.

Работата по това законодателство е част от по-широките усилия на Европейския съюз за подобряване на икономическата среда, базирани на доклада на Марио Драги за бъдещето на европейската конкурентоспособност. В него като предизвикателства пред европейската икономика се посочват ниските инвестиции, фрагментираният пазар и сложните за прилагане регулации.

Затова Европейската комисия стартира инициативата „Омнибус“, насочена към опростяване на законодателството и намаляване на административната тежест, с цел създаване на по-добри условия за растеж, иновации и достъп до финансиране. Досега ЕК е внесла шест законодателни пакета, като българският евродепутат работи активно по три от тях.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/