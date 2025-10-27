Бенчев: Засега горива има, няма нужда от паника

Засега горива има и надявам се, че ще има горива и след края на годината. Няма нужда от паника, хората да не се запасяват. Има достатъчно гориво на пазара. Това заяви пред БТВ председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"И при други наложени санкции срещу Русия, също имаше известно повишаване на цената на горивата, но всичко зависи от международните пазари. След като пазара се намести, цената на горивата отново ще тръгне надолу."

Бенчев заяви, че това, което трябва да мисли правителството, е рафинерията да продължи да работи.

"Ще бъде много, много трудно, ако "Лукойл" спре да работи."

Но допълни, че е твърдо убеден, че България няма да остане без гориво, ако рафинерията в Бургас работи.