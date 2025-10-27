Новини
България »
Бенчев: Засега горива има, няма нужда от паника

Бенчев: Засега горива има, няма нужда от паника

27 Октомври, 2025 09:54 807 33

  • светослав бенчев-
  • горива-
  • лукойл

Ще бъде много, много трудно, ако "Лукойл" спре да работи

Бенчев: Засега горива има, няма нужда от паника - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засега горива има и надявам се, че ще има горива и след края на годината. Няма нужда от паника, хората да не се запасяват. Има достатъчно гориво на пазара. Това заяви пред БТВ председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"И при други наложени санкции срещу Русия, също имаше известно повишаване на цената на горивата, но всичко зависи от международните пазари. След като пазара се намести, цената на горивата отново ще тръгне надолу."

Бенчев заяви, че това, което трябва да мисли правителството, е рафинерията да продължи да работи.

"Ще бъде много, много трудно, ако "Лукойл" спре да работи."

Но допълни, че е твърдо убеден, че България няма да остане без гориво, ако рафинерията в Бургас работи.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Засега

    25 1 Отговор
    Засега

    09:56 27.10.2025

  • 2 няма нужда от паника

    22 3 Отговор
    паника ще има
    като плащате пак за Руски горива
    на доста по високи цени
    чрез нашите гъсталаци

    09:58 27.10.2025

  • 3 Каква

    28 2 Отговор
    одухотворена физиономия има само тоя рошльо - как да не му вярваш ?!

    09:59 27.10.2025

  • 4 честен ционист

    23 3 Отговор
    Без Русия – няма и България!

    Коментиран от #15

    09:59 27.10.2025

  • 5 бай Бай

    23 0 Отговор
    Мислил, вярвал...
    По закон сте длъжни са има запас за поне 3 месеца.
    Лукова главо.

    Коментиран от #11

    09:59 27.10.2025

  • 6 дядо поп

    23 1 Отговор
    За сега има , ами за после?

    10:00 27.10.2025

  • 7 Пич

    28 1 Отговор
    Каже ли ти такъв кретен че няма нужда от паника , значи трябва много да се тревожиш !!! Орбан каза че няма да се съобразява с говедарските санкции!!! А нашите говеда...?!

    10:00 27.10.2025

  • 8 Трол

    6 8 Отговор
    Ако настъпи криза с горивата, трябва да сме солидарни и да не пътуваме с автомобилите си където ни скимне.

    10:00 27.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 0 Отговор
    Какво значи "ЗАСЕГА"🤔 -
    нали по закон ТРЯБВА ДА ИМА РЕЗЕРВ за три месеца 😉❗

    Коментиран от #28

    10:02 27.10.2025

  • 10 Вие си го избрахте

    17 0 Отговор
    ако им апроблем с горивата в страна с частна рафинерия, единствената причина ще е държавата, която налага на чужди санкции на частната фирма. Ако наложен ю санкции на лидъл, дали в герюания ще се трогнат? още атлантизъм ви трябва без горива, вода, скоро и ток няма да има

    10:04 27.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "бай Бай":

    Коментират БЕЗ ДА ЗНАЯТ, сър❗
    Те такива са ни и управленците-
    учила социология беше начело на МВР❗

    10:07 27.10.2025

  • 12 бегейските петролни шейхове са

    6 1 Отговор
    с милиарди евро банкови сметки . те са с инфо за предстоящи договорки , преврати , схеми , нови участници . манипулират борси , цени , търговията . нищо не се е променило . лесно прогнозируемо е . те са обвързани с печалбата . общите приказки стигат до това ама вярно ли ще скача цената . ще скача . инфлация или скриване в складовете за спекула или износ за долари към по заможен клиент е доходоносна и вярна капиталистическа вероятност .

    10:10 27.10.2025

  • 13 @@@

    19 0 Отговор
    „Петролната индустрия е гръбнакът на Българската икономика,
    която осигурява около 20% от БВП.
    Ако рафинерията в Бургас спре работа,
    ще последва рязък скок на цените на Всичко
    и риск над 10 хил. души да загубят работата си.
    Под ударите ще попадне целият стопански живот на страната!

    10:12 27.10.2025

  • 14 Жан Клод ( с двата ножа)

    9 0 Отговор
    Ценатаааа

    10:14 27.10.2025

  • 15 Оня с коня

    2 14 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Точно Русия е Заплаха за съществуването на БГ,защото по примера на Т.Живков който искаше да станем руска Собственост след двата Фалита на Държавата,така и сега Русофилите месят Погачи за дядо Иван който влезе ли,моментално ще ни провъзгласи за "Задунайска Губерния".

    Коментиран от #21

    10:16 27.10.2025

  • 16 И на тоя гушата му

    13 0 Отговор
    Виснала до пъпа му.
    От къде има горива? От кладенеца на дедо ти ли?
    Само Русия ще ни спаси! Ама дали те искат?

    10:25 27.10.2025

  • 17 За сега!!!!!

    13 0 Отговор
    И до кога???? Това е въпросът! И на каква цена??? Това е другият въпрос!
    И третият е:
    Пеевски, малограмотнико, това ли ти е представата за голямото «Д»?
    въпрос е: къде се скриха свинчоците?

    10:33 27.10.2025

  • 18 Абе

    5 1 Отговор
    Срам, не срам, ше одим да сипвам бензин у сръбско.

    Коментиран от #20, #31

    10:34 27.10.2025

  • 19 на теория акциза пречи

    3 1 Отговор
    хем не влизали пари в джобовете на хазната . хем акциза е 70-90 процента от петролните продукти дето 90 процента за за износ към поръчки от ЕС . като арсенал . 2 арсенала станаха . брутен вътрешен продукт по 3-4 не можа . и пак поръчките са 90 процента за износ . ако закрият тези губещи рафинерии лукоил , нефтохим и се решава проблема с тежестта . ще освободят 1500 работници и 20-30 директори дето са на хранилка . според тръмп те са се продали на РФ преди 2014г . и са финансирали пряко 3 г война срещу демократичните майдановци от киев . да . явно ще ги пратят в гуантанамо . внос от турска .

    10:44 27.10.2025

  • 20 Пълни тубите

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Не се доверявай на боковчета

    10:46 27.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Оня с коня":

    " На калпав ••й - космите му пречат." ❗

    10:48 27.10.2025

  • 22 Кой осигури

    4 0 Отговор
    на Лукойл монопол?

    10:56 27.10.2025

  • 23 Кой въведе

    4 0 Отговор
    мораториум за търсене и добив у нас?

    10:57 27.10.2025

  • 24 Като в старият виц...!

    5 1 Отговор
    Капитанът на кораба,се изправя гордо и казва :
    ,,Спокойно моряци,корабът бавно потъва...!"

    10:58 27.10.2025

  • 25 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    1 4 Отговор
    Да видим дали ковчежника на набката на Путлер в България - ДебелянСлавчев, kyчкаря на Путлер и резидента на Путлер - румен кРадев, ще обслужат за пореден път московските бандити и терористи, и ще тупат топката до последно и накрая платят на руснята колкото им кажат.

    11:00 27.10.2025

  • 26 Вучич

    3 1 Отговор
    Дружбата с руснаци,никога не води до добро

    11:05 27.10.2025

  • 27 А,по-малко лъжете!

    3 0 Отговор
    В момента по евтино гориво не съм пълнил.Макар да карам СССР -автомобил го пълня с найдоброто и скъпото.Сега пълних на 2,64лв в шел и на 2,45в петрол!Като говорите давайте конкретно.Мога да напиша и се подпиша.магистрала тракия няма...това е еднопосочен много опасен път ,където не знам по каква причина някой карат и с 200.........В лентата до аварийната е ужасно да се кара.Скороста с ,която трябва да се преминава е не повече от 110км и да се внимава за хлътнали и вдигнати места по пътя!Явно не е по силите да се подържат пътища и магистрали за бг-власти!

    Коментиран от #32

    11:05 27.10.2025

  • 28 Ами не

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Резервът е за Борисов и Пеевски, за да избягат от България!

    11:05 27.10.2025

  • 29 Чесън оил капут

    2 1 Отговор
    Благодаря на САЩ за удара по враговете на Русия!А Укрия остава без гориво в най-скоро време.Ни газ ни бензин ни дизел.Купона ще е як там.За нас губим пари ма пък кога сме печелели а и да е имало от заеми някакви са отивали при определени.Тоталитарна система може да си смени само ако се доведе до финансов колапс и недоволството на народа прерасне в промяна на посоката...

    11:07 27.10.2025

  • 30 Напразно се пънеш

    2 1 Отговор
    Бенчо, рефинерията ще бъде засвинена, помни ми думата!

    11:17 27.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 СССР "автомибил"

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "А,по-малко лъжете!":

    Такова понятие като "СССР автомобил" няма. СССР автомобили никога не е можел да произвежда.

    Коментиран от #33

    11:23 27.10.2025

  • 33 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "СССР "автомибил"":

    А па ти даже не можеш го напишеш като ората.

    11:27 27.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове