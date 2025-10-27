Новини
България »
Всички градове »
Eлена Дариева: Неблагополучията на кабинета „Желязков” зачестиха от лятото насам

Eлена Дариева: Неблагополучията на кабинета „Желязков” зачестиха от лятото насам

27 Октомври, 2025 11:53 710 5

  • елена дариева-
  • неблагополучия-
  • кабинет желязков-
  • лятото

„БСП в момента има стратегически интерес това управление да се запази поне до края на мандата, за да стъпят на здрава, солидна база, за да разширят електоралната си подкрепа. Председателят на НС е стратегическа фигура, но биха могли да го жертват“, каза политологът Стойчо Стойчев.

Eлена Дариева: Неблагополучията на кабинета „Желязков” зачестиха от лятото насам - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това беше първата по-сериозна правителствена криза. Именно от мандатоносителя чухме заявката за преформатиране. Ако тази ротация бъде вписана в коалиционното споразумение, вероятно от 6 декември ще видим Рая Назарян като председател на НС. Видяхме обаче оглушителното мълчание от „Има такъв народ”, което показва, че те не бяха склонни на подобни компромиси. Това коментира пред БНТ социологът Елена Дариева, цитирана от novini.bg.

Политологът доц. Стойчо Стойчев подчерта: „Отдавна е ясно, че Борисов няма да стане премиер. Една партия може да наложи лидера си за премиер, когато контролира мнозинството в парламента.“

„Неблагополучията на кабинета „Желязков” зачестиха от лятото насам. Като се започне от пожарите, безводието, списъка с 4400 държавни имота, пуснати за раздържавяване – не е като да няма поводи за критики на министрите. Първите две са трупани с времето кризи, но чакат да бъдат решени“, на мнение е Дариева.

„БСП в момента има стратегически интерес това управление да се запази поне до края на мандата, за да стъпят на здрава, солидна база, за да разширят електоралната си подкрепа. Председателят на НС е стратегическа фигура, но биха могли да го жертват“, каза още Стойчев.

На въпрос дали се задават предсрочни избори и дали това е мотивирало предварителната смяна на председателя на НС, Дариева подчерта: „Не е изключено, но не мисля, че това е в основата на исканата смяна. Лидерът на ГЕРБ пожела солидарна отговорност.“

Според доц. Стойчев вероятно е имало съпротива за това ДПС – Ново начало да влезе официално във властта и тя е дошла от ИТН: „Може и Пеевски да е посъветван да не се включва в това мнозинство в момента от чисто имиджова гледна точка.“

Социологът Кънчо Стойчев коментира ситуацията с „Лукойл” и санкциите на САЩ: „България трябва ясно да заяви своя интерес. Да, партньори сме с Европа и САЩ, но това не значи, че не трябва да имаме своите интереси. ако следим внимателно поведението на Тръмп, то ще видим, че това е част от прекрасната му актьорска игра. Той жонглира с думите, като те нямат много значение, зад тях тече друга игра.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благополучията

    8 2 Отговор
    му са само и единствено за него !

    11:59 27.10.2025

  • 2 Иван С

    2 3 Отговор
    До къде стигна случая с русенския милиционер? Защо се мълчи? Замитат ли се следите? Как са децата? Министъра беше много словоохотлив в началото, а сега не казва нищо.

    12:19 27.10.2025

  • 3 фАНТОМасс

    5 1 Отговор
    И какво толкова ?
    Важното е , че за хотела на Желязков има вода за водопада !

    12:26 27.10.2025

  • 4 Ровя В явоР

    2 2 Отговор
    Ако не може да се справи с правителството , може да отиде и да стане главен в хотела си ! Поне няма да е на улицата. Че Бойо като се ядоса на някой и той....се загубва. Вижта Цецка , Караянчева , Габриел , фидосова , желева - къде бяха преди , къде са сега !

    12:30 27.10.2025

  • 5 Един трудов човек

    2 2 Отговор
    Пеевски имал ударни групи в НАП които следяли за проспериращи едри и средни фирми в България, които били ЩАВЕНИ финансово... Говорим за РЕКЕТ на държавно ниво... А пеевските медии не съобщават за това!...

    12:43 27.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол