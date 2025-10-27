Eлена Дариева: Неблагополучията на кабинета „Желязков” зачестиха от лятото насам

Това беше първата по-сериозна правителствена криза. Именно от мандатоносителя чухме заявката за преформатиране. Ако тази ротация бъде вписана в коалиционното споразумение, вероятно от 6 декември ще видим Рая Назарян като председател на НС. Видяхме обаче оглушителното мълчание от „Има такъв народ”, което показва, че те не бяха склонни на подобни компромиси. Това коментира пред БНТ социологът Елена Дариева, цитирана от novini.bg.

Политологът доц. Стойчо Стойчев подчерта: „Отдавна е ясно, че Борисов няма да стане премиер. Една партия може да наложи лидера си за премиер, когато контролира мнозинството в парламента.“

„Неблагополучията на кабинета „Желязков” зачестиха от лятото насам. Като се започне от пожарите, безводието, списъка с 4400 държавни имота, пуснати за раздържавяване – не е като да няма поводи за критики на министрите. Първите две са трупани с времето кризи, но чакат да бъдат решени“, на мнение е Дариева.

„БСП в момента има стратегически интерес това управление да се запази поне до края на мандата, за да стъпят на здрава, солидна база, за да разширят електоралната си подкрепа. Председателят на НС е стратегическа фигура, но биха могли да го жертват“, каза още Стойчев.

На въпрос дали се задават предсрочни избори и дали това е мотивирало предварителната смяна на председателя на НС, Дариева подчерта: „Не е изключено, но не мисля, че това е в основата на исканата смяна. Лидерът на ГЕРБ пожела солидарна отговорност.“

Според доц. Стойчев вероятно е имало съпротива за това ДПС – Ново начало да влезе официално във властта и тя е дошла от ИТН: „Може и Пеевски да е посъветван да не се включва в това мнозинство в момента от чисто имиджова гледна точка.“

Социологът Кънчо Стойчев коментира ситуацията с „Лукойл” и санкциите на САЩ: „България трябва ясно да заяви своя интерес. Да, партньори сме с Европа и САЩ, но това не значи, че не трябва да имаме своите интереси. ако следим внимателно поведението на Тръмп, то ще видим, че това е част от прекрасната му актьорска игра. Той жонглира с думите, като те нямат много значение, зад тях тече друга игра.“