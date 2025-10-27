Новини
България »
Кюстендил »
Атанас Зафиров: Приемането на еврото е избор на стабилност, сигурност и предвидимост

27 Октомври, 2025 14:07 638 32

  • атанас зафиров-
  • приемане на еврото-
  • стабилност-
  • сигурност

“Това решение е логична и последователна стъпка към пълната ни интеграция в европейските структури. Довеждането на този процес до край е част от ангажимента на правителството, в което участваме”, подчерта още вицепремиерът

Атанас Зафиров: Приемането на еврото е избор на стабилност, сигурност и предвидимост - 1
Снимка: МС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Приемането на еврото не е риск. То е логичен, защитен и европейски избор – изборът на стабилност, сигурност и предвидимост. Това е изборът, който поставя България в сърцето на Европа, където винаги е било и нейното място. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на информационно събитие за еврото в град Кюстендил, част от информационната кампания на Министерство на финансите. Вицепремиерът подчерта значението на това решение – от 1 януари България да приеме еврото, съобщават от пресцентъра на правителството.

"Знаем, че темата предизвиква различни реакции, включително и колебания, особено сред по-възрастните хора. Но именно заради това е важно да говорим открито, аргументирано и спокойно", каза Зафиров. Той припомни, че валутният борд у нас е въведен още през 1999 година и припомни, че оттогава левът е неразривно обвързан с еврото и е равен на 1,95583 евро.

“С други думи – ние сме във валутната рамка на еврозоната от повече от 25 години, без обаче да участваме във вземането на решенията на Европейската централна банка”, обясни Зафиров и изтъкна, че по време на срещите в Пловдив, Бургас, Русе и Видин експертите на БНБ и Министерството на финансите ясно са заявили, че приемането на еврото не отменя, а надгражда стабилността на валутния борд. “Това решение е логична и последователна стъпка към пълната ни интеграция в европейските структури. Довеждането на този процес до край е част от ангажимента на правителството, в което участваме”, подчерта вицепремиерът.

Атанас Зафиров приветства успешната кампания на Министерство на финансите “Единството е сила”, която премина през редица по-големи и малки населени места в страната.

Пред журналисти в Кюстендил вицепремиерът Зафиров изрази удовлетворение от днешното си участие в срещата и възможността да сподели с представители на гражданското общество мерките, които взима правителството за правното въвеждане на еврото у нас.


Кюстендил / България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 2 Отговор
    Свали гащите пред Шиши

    14:09 27.10.2025

  • 2 честен ционист

    39 35 Отговор
    Единственото предвидимо е, че ще българинът ще обеднее още повече.

    14:09 27.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тома

    41 0 Отговор
    Доколкото знаем бесепето беше против еврото но г.за е готов на всичко само да е на власт за да стане милионер

    14:10 27.10.2025

  • 5 Роки

    34 0 Отговор
    Тия от БСП-Новото начало не само си плюха на електората и идеите, ами и се самоплюят и не се бършат. Уникални предатели! Не знам кой ще гласува за тия ДПС наемници.

    Коментиран от #8

    14:10 27.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чочо

    14 1 Отговор
    Отново,човекът с лозунгите.
    Мине не мине време и.....се повтаря.

    14:13 27.10.2025

  • 8 Стенли

    16 0 Отговор

    До коментар #5 от "Роки":

    Така е, както обича да казва господаря им шиши жалка картинка обаче много ме кефи как отсвириха киселата джанка

    14:13 27.10.2025

  • 9 Д-р Мирослав Коцев

    7 5 Отговор
    Атанас е добър човек и прави много добри неща за страната, но за Еврото не е прав. Няма как, върви с коалицията и с ЕС.
    Еврото може да се понесе добре от уязвимите групи на населението на България, само ако се направи минимум 25% увеличение на пенсии и заплати. Реално трябва да е около 40%, но бизнесът и ЕС ще изврещят на умряло, разбира се напълно неоснователно. Ако няма увеличение на доходите, ще се понесе тежко от хората с ниски доходи.

    14:13 27.10.2025

  • 10 Обръснал се

    8 0 Отговор
    И ето ти промяната! Ама не. Пак си същото л. но!

    14:15 27.10.2025

  • 11 Трол

    0 1 Отговор
    Всяко политическо решение от 1997-ма година насам е в името на сигурност и стабилност.

    Коментиран от #15

    14:16 27.10.2025

  • 12 И това

    11 0 Отговор
    голямо "Д" заръси мозъци , решило , че е умно и значимо ! До кога такива , изпълзяли от тук там ще пируват на държавна хранилка , ще обикалят света и ще лъжат и мамят най - нагло ? Само вреди и нищо друго ! За срама , то се вижда !

    14:20 27.10.2025

  • 13 ООрана държава

    14 0 Отговор
    До преди изборите бяхте против, и хора гласуваха за вас и вие ги измамихте щото кокалче ви даде бойко

    14:21 27.10.2025

  • 14 Санчо

    13 1 Отговор
    Насе ти да не си създал лева,че даго заменяш бе байно. Откак си във властта бузките взеха много да тежат. И за какво продължение на борда говориш, като нарушихте почти всички изисквания на борда а някъде и явно излъхате.

    14:21 27.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Трол":

    И все по-зле става ❗

    14:22 27.10.2025

  • 16 Някой

    12 2 Отговор
    Приемането на едрото без референдум е:
    1. Потъпкване на демокрацията и избора на народа;
    2. Потъпкване на конституцията и че властта произлиза от народа и се прилага непосредствено и чрез органите в тази конституция (чл 1 ал 2) и за суверенитета и че никоя институция не може да си го присвоява (чл 1 ал 3);
    3. Потъпкване на закона за референдумите;
    4. Потъпкване на Договора за функциониране на ЕС член 140, на когото се основава и закона за еврото. Освен потъпкване за инфлацията, потъпкване за това, че след одобрение по критерии се одобрява от самата кандидат членка. Отделно лъжите за нарушен договор;
    5. ЕС отговори, че си е до решения на държавите за референдуми. В 18 от 27 държави е имало референдуми за влизане и в част за еврото;
    6. БСП потъпка избирателите си и това че защитаваше лева. Никой не харесва предателите и ще се проличи на следващи избори!
    Всичките до един да са за еврото, трябваше да гласуват за референдума - противното е престъпление!
    А борда няма нищо общо с еврото. Може днес да решат, че от утре сме към юана и това нищо не променя и пак може да се влезе в еврозоната, докато сме вързани към юана.

    14:22 27.10.2025

  • 17 Ива

    11 0 Отговор
    В предизборната платформа на БСП е посочено ,че България ще влезе в еврозоната ,когато е готова и в подходящ за това момент,г-н никой.Продажник !Поне не се скрийте да не ви гледаме ...

    14:23 27.10.2025

  • 18 Гледащ

    9 1 Отговор
    Приемането на еврото е начин да се подсили силата на еврото като се на печатат нови евраки защото еврото е във упадък та за това БГ маха собствената валута за да може да подкрепим еврака да не падне още по надолу е че нещо ама това си е един контрол те ще ви казват от къде какво и колко може да ползвате еврото то не е за всеки да разполага за утре ще стане дигитално и по лесно ще може да се контролира и манипулатира населението по лесно могат да те изтрият от обществото ако не си наведен

    14:25 27.10.2025

  • 19 Гост

    12 0 Отговор
    Въртелив мазен червей, всичко приемаш тииии. Няма нещо, дето да не ти харесва. Лизгав си много, слуга на диди фалита

    14:33 27.10.2025

  • 20 Метресата от Барселона

    10 1 Отговор
    Само безочлив и изменчив човек като Атанас Зафиров, който се води "лидер" на БСП, може да нехае толкова безочливо за истинските настроения на редовите социалисти, които не желаят приемането на еврото у нас! Той беше сложен на този пост от Пеевски и Борисов, за да може да се роди поредната уродлива "сглобка", която действа не в името, а против интересите на гражданите!

    14:33 27.10.2025

  • 21 Шопо

    9 1 Отговор
    Не ви щем еврото
    референдум за ЕС и НАТО

    14:35 27.10.2025

  • 22 Един

    11 1 Отговор
    Тричане за тоя нещастник! Друго спасение няма!

    14:36 27.10.2025

  • 23 ШЕФА

    9 1 Отговор
    Вижте на снимката съпартииците на Барни как гледат в масата,чак на тях им е неудобно от лъжите на тоя голтак,на това пуделче на Киро Айдуко.

    14:38 27.10.2025

  • 24 И още мисирки ООД

    8 1 Отговор
    Нито след 1878-ма година, нито след 1945-та година руснаците не ни накараха да въведем рублата вместо лева. Но днес германците без бой ни задължиха да въведем тяхната измислена валута "евро", която няма бъдеще. Европейският съюз няма обща икономика, за да има обща валута. Всяка валута е концентриран израз на отделната икономика и отразява спецификите в нейното развитие, като целта е тя да става по-конкурентноспособна! Утре Урсулката може да предложи да се закрият границите на всички държави-членки и повече да няма национални знамена! Натам върви нейната потискаща и рестриктивна политика!

    14:42 27.10.2025

  • 25 провинциалист

    7 0 Отговор
    Атанас Зафиров: "Приемането на еврото не е риск." Левон Хампарцумян: "Имаме достатъчно много примери на страни в еврозоната, които от лошо финансово управление са закъсвали"

    14:44 27.10.2025

  • 26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    АЙДЕ СЕГА,АКО ИМАШ МАЛКО СЪВЕСТ ИЗЛЕЗ ПРЕД НАРОДА С ЦЯЛАТА СИ ИЗВЪНГАБАРИТНА ОСАНКА И ЧЕСТНО КАЖИ КАК ,КОЙ , ЗАЩО И КАКВИ СА ВИ ОБЛАГИТЕ ОТ ТОВА НЕНУЖНО ГАЛОПИРАНЕ КЪМ ЕЗ!!??
    ВСИЧКИ ЗНАЕМ,ЧЕ ПО НИТО ЕДИН КРИТЕРИЙ НЕ ОТГОВАРЯМЕ НО ВИЕ СЕ ОПИТВАТЕ ДА ВНУШАВАТЕ ОБРАТНОТО.
    СМАЗАХТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ВЕЧЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ НАРОДА ДА СМАЖЕ ВАС!
    ОСТАВКА И
    РЕВОЛЮЦИЯ!

    14:47 27.10.2025

  • 27 Кого лъжеш бе Зафиров.

    6 0 Отговор
    Франция има дъг от 3,3 трилиона евро, Германия - 2,7 трилиона, Италия - около 2, Испания - около трилион.Тези най силни икономически държави в Евросъюза са пред фалит. Та какво да правим тогава. Ясное, че БСП се изроди .

    14:55 27.10.2025

  • 28 Емигрант

    4 1 Отговор
    Абе боклYк червен и западни експерти изложиха мнение, че българия ( умишлено с малка буква защото не е държава а мафия ) е избрала най-неподходящия момент да влезе в Еврозоната ! А вие червените гамени създадохте престъпността в политиката и мутрите в управлението на българия ! Управлението в момента е по Путински метод - диктатура чрез увеличаване на заплатите на милицията която да защитава мутрите ! Народът-мишка мирува и умува в сайтове !

    14:55 27.10.2025

  • 29 С такава политика

    0 2 Отговор
    БСП ще има място и в следващата управленска коалиция!
    Голямо и положително развитие претърпя БСП!
    БРАВО!
    Имаме нужда от европейска левица!

    15:03 27.10.2025

  • 30 партизанин

    0 0 Отговор
    Долу капиталистите от БСП.Свобода за народа!

    15:06 27.10.2025

  • 31 Смешник

    1 0 Отговор
    Зафиров най добре е да направиш с Тиквата и Шиши обща коалиция Бсп е остави на истинските социалисти иначе ще я затриеш

    15:07 27.10.2025

  • 32 Верно ли

    1 0 Отговор
    Дали някой вярва на тая Торба с л@йна! Питам избирателите му.

    15:11 27.10.2025

