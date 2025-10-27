Атанас Зафиров: Приемането на еврото е избор на стабилност, сигурност и предвидимост

Приемането на еврото не е риск. То е логичен, защитен и европейски избор – изборът на стабилност, сигурност и предвидимост. Това е изборът, който поставя България в сърцето на Европа, където винаги е било и нейното място. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров по време на информационно събитие за еврото в град Кюстендил, част от информационната кампания на Министерство на финансите. Вицепремиерът подчерта значението на това решение – от 1 януари България да приеме еврото, съобщават от пресцентъра на правителството.
"Знаем, че темата предизвиква различни реакции, включително и колебания, особено сред по-възрастните хора. Но именно заради това е важно да говорим открито, аргументирано и спокойно", каза Зафиров. Той припомни, че валутният борд у нас е въведен още през 1999 година и припомни, че оттогава левът е неразривно обвързан с еврото и е равен на 1,95583 евро.
“С други думи – ние сме във валутната рамка на еврозоната от повече от 25 години, без обаче да участваме във вземането на решенията на Европейската централна банка”, обясни Зафиров и изтъкна, че по време на срещите в Пловдив, Бургас, Русе и Видин експертите на БНБ и Министерството на финансите ясно са заявили, че приемането на еврото не отменя, а надгражда стабилността на валутния борд. “Това решение е логична и последователна стъпка към пълната ни интеграция в европейските структури. Довеждането на този процес до край е част от ангажимента на правителството, в което участваме”, подчерта вицепремиерът.
Атанас Зафиров приветства успешната кампания на Министерство на финансите “Единството е сила”, която премина през редица по-големи и малки населени места в страната.
Пред журналисти в Кюстендил вицепремиерът Зафиров изрази удовлетворение от днешното си участие в срещата и възможността да сподели с представители на гражданското общество мерките, които взима правителството за правното въвеждане на еврото у нас.
1 Последния Софиянец
14:09 27.10.2025
2 честен ционист
14:09 27.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тома
14:10 27.10.2025
5 Роки
Коментиран от #8
14:10 27.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Чочо
Мине не мине време и.....се повтаря.
14:13 27.10.2025
8 Стенли
До коментар #5 от "Роки":Така е, както обича да казва господаря им шиши жалка картинка обаче много ме кефи как отсвириха киселата джанка
14:13 27.10.2025
9 Д-р Мирослав Коцев
Еврото може да се понесе добре от уязвимите групи на населението на България, само ако се направи минимум 25% увеличение на пенсии и заплати. Реално трябва да е около 40%, но бизнесът и ЕС ще изврещят на умряло, разбира се напълно неоснователно. Ако няма увеличение на доходите, ще се понесе тежко от хората с ниски доходи.
14:13 27.10.2025
10 Обръснал се
14:15 27.10.2025
11 Трол
Коментиран от #15
14:16 27.10.2025
12 И това
14:20 27.10.2025
13 ООрана държава
14:21 27.10.2025
14 Санчо
14:21 27.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Трол":И все по-зле става ❗
14:22 27.10.2025
16 Някой
1. Потъпкване на демокрацията и избора на народа;
2. Потъпкване на конституцията и че властта произлиза от народа и се прилага непосредствено и чрез органите в тази конституция (чл 1 ал 2) и за суверенитета и че никоя институция не може да си го присвоява (чл 1 ал 3);
3. Потъпкване на закона за референдумите;
4. Потъпкване на Договора за функциониране на ЕС член 140, на когото се основава и закона за еврото. Освен потъпкване за инфлацията, потъпкване за това, че след одобрение по критерии се одобрява от самата кандидат членка. Отделно лъжите за нарушен договор;
5. ЕС отговори, че си е до решения на държавите за референдуми. В 18 от 27 държави е имало референдуми за влизане и в част за еврото;
6. БСП потъпка избирателите си и това че защитаваше лева. Никой не харесва предателите и ще се проличи на следващи избори!
Всичките до един да са за еврото, трябваше да гласуват за референдума - противното е престъпление!
А борда няма нищо общо с еврото. Може днес да решат, че от утре сме към юана и това нищо не променя и пак може да се влезе в еврозоната, докато сме вързани към юана.
14:22 27.10.2025
17 Ива
14:23 27.10.2025
18 Гледащ
14:25 27.10.2025
19 Гост
14:33 27.10.2025
20 Метресата от Барселона
14:33 27.10.2025
21 Шопо
референдум за ЕС и НАТО
14:35 27.10.2025
22 Един
14:36 27.10.2025
23 ШЕФА
14:38 27.10.2025
24 И още мисирки ООД
14:42 27.10.2025
25 провинциалист
14:44 27.10.2025
26 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ВСИЧКИ ЗНАЕМ,ЧЕ ПО НИТО ЕДИН КРИТЕРИЙ НЕ ОТГОВАРЯМЕ НО ВИЕ СЕ ОПИТВАТЕ ДА ВНУШАВАТЕ ОБРАТНОТО.
СМАЗАХТЕ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ВЕЧЕ ДОЙДЕ ВРЕМЕ НАРОДА ДА СМАЖЕ ВАС!
ОСТАВКА И
РЕВОЛЮЦИЯ!
14:47 27.10.2025
27 Кого лъжеш бе Зафиров.
14:55 27.10.2025
28 Емигрант
14:55 27.10.2025
29 С такава политика
Голямо и положително развитие претърпя БСП!
БРАВО!
Имаме нужда от европейска левица!
15:03 27.10.2025
30 партизанин
15:06 27.10.2025
31 Смешник
15:07 27.10.2025
32 Верно ли
15:11 27.10.2025