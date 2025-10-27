Новини
Министър Гуцанов: Когато говорим за пенсии, за майки, ще бъде направено така, че да няма ощетени в Бюджет 2026

27 Октомври, 2025 14:22 529 15

"Не виждам кой говори, че "Швейцарското правило" ще бъде променено. За първи път чувам това от вас", коментира пред журналисти социалният министър

Министър Гуцанов: Когато говорим за пенсии, за майки, ще бъде направено така, че да няма ощетени в Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Ще се направи всичко възможно да няма ощетени слоеве от населението – това увери социалният министър Борислав Гуцанов във връзка с подготовката на проектобюджета за 2026 г, цитиран от БНР.

"Не виждам кой говори, че "Швейцарското правило" ще бъде променено. За първи път чувам това от вас. Когато говорим за пенсии, за майки, ще бъде направено така, че да успеем да направим всичко възможно да няма ощетени слоеве - и пенсиите да бъдат по "Швейцарското правило" и да направим така, че да има увеличение на средствата за майките през втората година за първо, за второ и за трето дете. Това в момента са разговорите, които водим с партиите, които сме в това управление и виждате, че е нямало случай да не се стигне до разбиране по тези теми", посочи Гуцанов.

Попитан в замяна на какво БСП е дала съгласието си да се ротира председателят на Народното събрание Наталия Киселова, министър Гуцанов отвърна лаконично:

"Вчера имаше пресконференция на "Позитано" 20 и всички политически въпроси бяха коментирани там".

Министър Гуцанов заяви, че отговор на въпросите, свързани с минималната заплата, доходите и повишението на пенсиите ще бъдат дадени на предстоящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в 15.00 часа.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Крум

    7 0 Отговор
    Самото ти изказване е вече ощетяване за хората. Измисли ли как ще пробуташ проекта си за небостъргача във Варна

    14:40 27.10.2025

  • 2 Двулична

    9 0 Отговор
    досада , нагушена със стотици милиони ! Голи приказки и само в бъдеще време . Ще , ще , ще...........

    14:40 27.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    В еврозоната бюджета на страните с голям дефицит го прави ЕЦБ и ЕК.

    Коментиран от #5

    14:42 27.10.2025

  • 4 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Никой не ви вярва вече, излъгахте си избирателите за пореден и последен път гуци

    14:43 27.10.2025

  • 5 Герп боклуци

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Нали идва един такъв чантаджия тука да ни казва да стягаме коланите, да вдигаме данъците, да спираме увеличение на пенсии заплати и помощи че щяло да ни се стъжни иначе

    14:45 27.10.2025

  • 6 Да,бе,да

    3 1 Отговор
    Нямало да има ощетени пенсионери, ами тези с тавана? За кой път взимате от тях, за дадете на електората.

    14:46 27.10.2025

  • 7 когато гнусен прокурор

    3 0 Отговор
    взема 1000 надник а повечето хора 1000 заплата работата не е добре ама изобщо

    14:47 27.10.2025

  • 8 Семейство Свинсънс

    6 0 Отговор
    Бюджета на страната по стара традиция се прави от някой санкциониран по магнитски, преди беше влади а сега традицията е поверена на шиши

    14:47 27.10.2025

  • 9 сиреч

    5 0 Отговор
    Швейцарското правило гербера сикаджииски 2 години не го прилага,а вие с вдигането постоянно на минималната пенсия с малко стаж те стигнаха средната пенсия с 36-40 г. стаж и откъде пари те и полицаите на заплата и пенсия,че има и такива исипани от преяждане с ТЕЛК

    14:55 27.10.2025

  • 10 Ъхъъъ

    3 0 Отговор
    Единствените ощетени ще бъдат данъкоплатците, защото ще се краде поголовно !
    Всички ни очаква вдигане на данъци, но за това си тряйкат от министерствата и не желаят да коментират защо се налага да имаме толкова раздута администрация която не прави нищо. Липсата на реформи к раздаването на пари на калпак ще унищожи държавата ….

    15:06 27.10.2025

  • 11 да има за процурорите ей

    2 0 Отговор
    и за гестаповците, народа кучета го яли

    15:08 27.10.2025

  • 12 Смешник

    1 0 Отговор
    Какъв бюджет бе Гуцанов Вие затривате държавата

    15:09 27.10.2025

  • 13 Уса

    0 0 Отговор
    Фалшивото евро ще ощети всички отрудени български граждани с изключение на престъпниците с многото имоти,които драпат за еврото,за да узаконят откраднатото

    15:10 27.10.2025

  • 14 С почти 49 г. стаж...

    0 0 Отговор
    Циганите пак ще намажат. През ден трудов стаж и без лев платен данък, пак им повишат пенсии и социални за наша сметка.

    15:12 27.10.2025

  • 15 Спрете Детските Добавки

    1 0 Отговор
    ....без изключение на всички родилки , особено на ром.лянките.Малолетната майка взема детски за 3÷4 павета.В същото време бабата взема детски за майката. Римлянките са пчели- майки, само раждат непотребни на държавата човекоподобни , за които се грижат плеличките -работнички Български майки Юнашки.Те трябва да бачкат до 62 години за да издържат паразити ., които така убиват гостоприемните , които намаляват.След време Българите ще изчезнат и няма кой да храни.ромляните.

    След време България ще стане РОМАния II, ако тя позволи.

    15:12 27.10.2025

