Министър Гуцанов: Когато говорим за пенсии, за майки, ще бъде направено така, че да няма ощетени в Бюджет 2026

Ще се направи всичко възможно да няма ощетени слоеве от населението – това увери социалният министър Борислав Гуцанов във връзка с подготовката на проектобюджета за 2026 г, цитиран от БНР.
"Не виждам кой говори, че "Швейцарското правило" ще бъде променено. За първи път чувам това от вас. Когато говорим за пенсии, за майки, ще бъде направено така, че да успеем да направим всичко възможно да няма ощетени слоеве - и пенсиите да бъдат по "Швейцарското правило" и да направим така, че да има увеличение на средствата за майките през втората година за първо, за второ и за трето дете. Това в момента са разговорите, които водим с партиите, които сме в това управление и виждате, че е нямало случай да не се стигне до разбиране по тези теми", посочи Гуцанов.
Попитан в замяна на какво БСП е дала съгласието си да се ротира председателят на Народното събрание Наталия Киселова, министър Гуцанов отвърна лаконично:
"Вчера имаше пресконференция на "Позитано" 20 и всички политически въпроси бяха коментирани там".
Министър Гуцанов заяви, че отговор на въпросите, свързани с минималната заплата, доходите и повишението на пенсиите ще бъдат дадени на предстоящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество в 15.00 часа.
1 Крум
14:40 27.10.2025
2 Двулична
14:40 27.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #5
14:42 27.10.2025
4 ООрана държава
14:43 27.10.2025
5 Герп боклуци
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Нали идва един такъв чантаджия тука да ни казва да стягаме коланите, да вдигаме данъците, да спираме увеличение на пенсии заплати и помощи че щяло да ни се стъжни иначе
14:45 27.10.2025
6 Да,бе,да
14:46 27.10.2025
7 когато гнусен прокурор
14:47 27.10.2025
8 Семейство Свинсънс
14:47 27.10.2025
9 сиреч
14:55 27.10.2025
10 Ъхъъъ
Всички ни очаква вдигане на данъци, но за това си тряйкат от министерствата и не желаят да коментират защо се налага да имаме толкова раздута администрация която не прави нищо. Липсата на реформи к раздаването на пари на калпак ще унищожи държавата ….
15:06 27.10.2025
11 да има за процурорите ей
15:08 27.10.2025
12 Смешник
15:09 27.10.2025
13 Уса
15:10 27.10.2025
14 С почти 49 г. стаж...
15:12 27.10.2025
15 Спрете Детските Добавки
След време България ще стане РОМАния II, ако тя позволи.
15:12 27.10.2025