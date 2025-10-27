Драгомир Стойнев: От ИТН дойде предложението за ротация на шефа на парламента

За председателския пост на парламента имаше спорове още от началото на управлението. ГЕРБ, като най-голяма парламентарна група, имаше претенцията на поста да застане техен представител и поставяше всеки месец тази тема. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев, цитиран от novini.bg.

Утре имаме коалиционен съвет, разговорите продължават. Това е един организационен въпрос. В тази обстановка на нестабилност БСП е единственият фактор, от който лъха стабилност, заяви Стойнев.

В отговор на въпрос той поясни, че от "Има такъв народ" са предложили ротацията на председателя на Народното събрание миналата седмица. Съгласихме се всички политически сили да имат свой представител на поста и на четвъртата година Наталия Киселова отново да заеме поста. Не виждам никаква драма, не мисля, че е имало някакво предателство Това е един организационен въпрос и е добре той да бъде решен, защото създаваше напрежение. Ние упорствахме в продължение на 10 месеца, но след конструктивното предложение на "Има такъв народ" – мисля, че Тошко Йорданов го предложи, седнахме и го обсъдихме. В разговори със симпатизанти защитихме г-жа Киселова, защото тя е един добър председател на Народното събрание, с действията си през последните 10 месеца показа, че е и държавник, посочи социалистът.

Драгомир Стойнев нарече изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след изборите за общински съветници в Пазарджик, с което предизвика правителствена криза, "груба грешка".

Той осъзнава, че е сгрешил, това повече няма да се повтори. Не трябва да се поддаваме на такава политическа несигурност, отбеляза Стойнев.

Той увери, че при БСП няма отдадени на концесия министерства, каквото твърдение направи Борисов. Мисля, че министрите на БСП са безупречни, каза председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица".

Бюджетът, който идва, ще бъде бюджет на стабилизация. Радвам се, че с общи усилия ще постигнем едни добри резултати, от които гражданите ще бъдат доволни. Няма да има намаление на доходите, те ще бъдат увеличени над инфлацията. Дупката в Държавното обществено осигуряване ще бъде запълнена. И трите партии сме на мнение, че максималният осигурителен доход трябва да бъде вдигнат. Трябва да започнем и разговори за трансформация на данъчната политика, така че да търсим по-голяма справедливост, защото неравенствата в България са ужасяващи, подчерта Драгомир Стойнев.

По думите му управляващата коалиция е стабилна. Благодарение на това правителство България става нормална европейска държава, заяви той.

Във връзка с американските санкции срещу "Лукойл" Стойнев увери, че правителството има план и в случай на нужда може да гарантира доставките на петрол за българската икономика за три месеца.

Държавният резерв е пълен, самите компании имат достатъчно свой резерв, на този етап няма място за паника. Но ако Лукойл" спре да работи, следва изчерпване на този резерв и внос, коментира социалистът, като добави, че това ще постави в риск и работните места на хиляди български граждани.