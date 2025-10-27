Новини
Атанас Зафиров разкри за ротацията на председателя на НС: Никой никого не маха

27 Октомври, 2025 20:43, обновена 27 Октомври, 2025 20:44 786 22

Битката за Киселова и нейния пост беше битка "да тръгне този парламент", посочи председателят на БСП

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В "Още от деня" по БНТ Атанас Зафиров коментира тежестта на БСП в политиката и властта. Точно толкова, колкото са отредили избирателите ни - каза той. Гарант сме за социалния вектор на управлението, заяви той. Докато това управление спазва политиките, които бяха записани в Договора за съвместно управление - дотогава и ние ще стоим в него, допълни той.

Беше категоричен, че не е съгласен с твърдението, че от БСП "следват каквото и да било" по отношение на отстъпването на поста на председател на НС. Заяви, че следват интересите на хората, които са им гласували доверие.

"Всички решения, които взехме, включително и през последната седмица, са съобразени с очакването на българските граждани. Квалификации като "оттегляне" не бих приел, защото става въпрос за един по-скоро политически акт, но с технически характер - въпросната ротация. Постът председател на НС не беше обект на разговорите в Съвета за съвместно управление, тогава когато беше формирано това управление. Затова и ние вчера в решението на Националния съвет ще настояваме Съвета за съвместно управление да разпише точно механизма, по който ще бъде осъществена тази ротация".

Зафиров призова по отношение на ротацията на поста на председател на НС да се гледа като технически въпрос, в който има политическа логика.

Битката за Киселова и нейния пост беше битка "да тръгне този парламент", каза Зафиров. Също така и негова лична битка, за да "не отидем на избори просто така". Допълни, че "от нищо не сме се отказали".

"Никой няма претенции по отношение на работата на Киселова, напротив. Ние сме абсолютно удовлетворени и винаги сме казвали, че тя се справя по възможно най-добрия начин в тази нелека ситуация".

По думите му председателят на Наталия Киселова се е справила "отлично" със своите задължения и нямат претенции към начина, "по който водеше заседанията на НС", но приемат "политическата логика на нашите партньори и продължаваме напред".

"Кой ще ръководи НС е наистина един технически въпрос. Но за нас по-важен е бюджетът и стабилността на държавата".

Никой никого не маха, заяви той. Други промени няма да има в кабинета на този етап, смята Атанас Зафиров и допълни, че е много важно да се направи оценка на свършеното до момента.

"Няма как това управление да не е основано на компромиси, но в никакъв случай не може само една политическа сила да плаща всички компромиси. Ние сме най-консенсусните в това управление и не смятам, че не сме си позволили да критикуваме".

Зафиров каза, че в "партията има удовлетворение от управлението, защото в страната настъпи някакво успокоение, че има някаква предсказуемост".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ПРИТЧА

    6 1 Отговор
    Трима приятели от детинство харесали една мадама и за да не се карат решили да си я ротират за по една седмица пък до като се разберат кой да е първи тя взела че пристанала на един дебелак................

    20:49 27.10.2025

  • 2 Майна

    13 1 Отговор
    Защо го давате този?
    Той е ясен..
    Не е ясно докога българите ще търпят!

    20:49 27.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор
    Нещастници.

    20:49 27.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Свали гащите пред Шиши.Гнус

    20:50 27.10.2025

  • 5 ФЕЙК

    9 1 Отговор
    И този най накрая посъбра малко парички та да се избръсне! До сега горкия я беше много окъсал и ходеше небръснат и с мазна коса....... Напредва българската дИмокрация!

    20:51 27.10.2025

  • 6 Спецназ

    5 1 Отговор
    Тая Киселова заема по-голяма длъжност от Президента!

    Работата не мога да и коментирам- ега си я върши.

    За външния и вид става въпрос.

    Не може да ми идва на работа като лелята,

    непорешена със вид все едно на село на обед
    идва от градината и е обрала големите моркови и сега доволна.

    20:52 27.10.2025

  • 7 Никой не го интересува

    4 0 Отговор
    Помиярщините на подлогите от ръководството на БСП. По избори ще блеснат като комети.

    20:54 27.10.2025

  • 8 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ЕЙ ПЪРДЯЛ НИК И ЗА ПАРИ, МАЙКА СИ ЩЕ Я НАПРАВИШ ПРОСТИТУТКА

    20:55 27.10.2025

  • 9 Див бургаски субект

    6 0 Отговор
    Този ръб е толкова голям нещастник, че стадо патки не може да води, не партия!

    20:56 27.10.2025

  • 10 Никой никого не маха

    6 0 Отговор
    ние пък искаме всички вие да се махнете завинаги от манежа
    нищо полезно от вашто дърдорене и затваряне на очи пред кражбите

    20:58 27.10.2025

  • 11 Гост

    5 0 Отговор
    Слугински телевизии канят подлоги на господаря, който хвърля дребни и на едните и на другите. Долнопробни слуги, нищо ново

    20:58 27.10.2025

  • 12 Хайдееее

    5 0 Отговор
    Ето го и баш предателя. Дано с него приключи днешния парад на БСП от долни нагаждачи!

    21:04 27.10.2025

  • 13 Зафироолу Танас

    1 0 Отговор
    Не е това, което изглежда!

    21:06 27.10.2025

  • 14 Качалин

    3 0 Отговор
    Отиваш си господин Фритюрник и разните там Добревчета и други яко намазали от властта! Отивате си и Бат Пею ще Ви вземе всичко, и ВЕЦ-ове, и разни там бизнеси! Няма Ви в списъка!
    Е, накрая америте ще вземат незаконните пари на всички дори от оШфорките! Там пък тях ги няма в списъка!
    Баце най-много ще плаче!

    21:07 27.10.2025

  • 15 Тодор

    2 0 Отговор
    Глупак!

    21:07 27.10.2025

  • 16 Хайдееее

    2 0 Отговор
    Ето го и баш предателя. Дано с него приключи днешния парад на БСП от долни нагаждачи!

    21:15 27.10.2025

  • 17 От село

    2 0 Отговор
    Тежестта на БСП е толкова силна колкото лекостта на ИТН .За нищо нищо не ставате и двата бар дака.

    21:15 27.10.2025

  • 19 А всички

    1 0 Отговор
    трябва да се махате ! НЕЗАБАВНО !

    21:27 27.10.2025

  • 20 Бил

    2 0 Отговор
    гарант за социалния вектор на управлението ? Тоя ! И с какво , бе , гарантираш , зер си много авторитетен ? Селски хитрецо , няма кой да ти повярва за нищо !

    21:32 27.10.2025

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ Е БИЗНЕС СИНА
    НА ПЕТЪР МАНДЖУКОВ - НАЙ ГНУСНИЯ ТЪРГОВЕЦ НА ОРЪЖИЕ, КОГОТО
    ГОЦЕ АРХАРА НАГРАДИ С ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА - СТАРИ ПАРИ ЖИВКОВИСТКИ
    .. ....
    НИНОВА , РАПОНА И ДЖУДЖЕТАТА МОГАТ САМО ДА КОЗИРУВАТ НА ДЕЛЯНЧА И ДА СТОЯТ МИРНО ,

    21:41 27.10.2025

  • 22 от бранша

    1 0 Отговор
    ДРЪЖ ЗДРАВО РЪБЪЛ ЧЕ Е ЗА ПОСЛЕДНО.

    21:42 27.10.2025

