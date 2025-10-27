Румен Радев от АИКБ: Въпросът с рафинерията не е безобиден

Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, предупреди, че въпросът с рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е далеч от безобиден след наложените от Вашингтон санкции срещу руската петролна компания.

"Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден. В крайна сметка той засяга оперативното функциониране на дружеството, абстрахирам се от структура на собственост", заяви Радев пред БНТ.

Бившият енергиен министър изрази скепсис относно възможността за успешно настояване за дерогация от санкциите. "Това, в което малко се съмнявам, че може да сработи, е елементарното настояване за някаква форма на дерогация. По простата причина, че нищо от гледната точка на капиталова структура, акционери и прочие не се е променило", обясни той.

Радев не изключи обаче възможността американският президент Доналд Тръмп да промени мнението си или да предостави отсрочки.

Коментирайки опасността България да изпадне в ситуацията на Сърбия, където санкциите срещу петролната компания НИС вече създават проблеми, Радев подчерта, че двете страни са в различно положение.

"Ако трябва да сравнявам конкретно България и Сърбия, Сърбия е в определено незавидно положение. Ние не сме в такава ситуация", каза той.

Бившият министър припомни, че министърът на енергетиката има право да инициира мониторинг на наличностите в държавните резерви чрез Съвета за сигурност към Министерския съвет. "Това са стъпки, които ние сме разигравали, изготвили сме такава програма и съм уверен, че колегите в настоящия състав на Министерския съвет стриктно ще я съблюдават", добави Радев.

На 22 октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", като обяви, че причината е липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирен процес за прекратяване на войната в Украйна.

Санкциите засягат пряко бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас", която е част от системата на руската компания. До 21 ноември 2025 г. има гратисен период за приключване на съществуващи сделки и разплащания.

България е една от осем държави в Европейския съюз, които ще обмислят общ плавен преход след санкциите. Останалите са Германия, Унгария, Словакия, Румъния, Белгия, Нидерландия и Италия.