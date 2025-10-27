Новини
Румен Радев от АИКБ: Въпросът с рафинерията не е безобиден

27 Октомври, 2025 21:15 527 7

Санкциите засягат пряко бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас"

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев, бивш министър на енергетиката и председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, предупреди, че въпросът с рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е далеч от безобиден след наложените от Вашингтон санкции срещу руската петролна компания.

"Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден. В крайна сметка той засяга оперативното функциониране на дружеството, абстрахирам се от структура на собственост", заяви Радев пред БНТ.

Бившият енергиен министър изрази скепсис относно възможността за успешно настояване за дерогация от санкциите. "Това, в което малко се съмнявам, че може да сработи, е елементарното настояване за някаква форма на дерогация. По простата причина, че нищо от гледната точка на капиталова структура, акционери и прочие не се е променило", обясни той.

Радев не изключи обаче възможността американският президент Доналд Тръмп да промени мнението си или да предостави отсрочки.

Коментирайки опасността България да изпадне в ситуацията на Сърбия, където санкциите срещу петролната компания НИС вече създават проблеми, Радев подчерта, че двете страни са в различно положение.

"Ако трябва да сравнявам конкретно България и Сърбия, Сърбия е в определено незавидно положение. Ние не сме в такава ситуация", каза той.

Бившият министър припомни, че министърът на енергетиката има право да инициира мониторинг на наличностите в държавните резерви чрез Съвета за сигурност към Министерския съвет. "Това са стъпки, които ние сме разигравали, изготвили сме такава програма и съм уверен, че колегите в настоящия състав на Министерския съвет стриктно ще я съблюдават", добави Радев.

На 22 октомври 2025 г. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", като обяви, че причината е липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирен процес за прекратяване на войната в Украйна.

Санкциите засягат пряко бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас", която е част от системата на руската компания. До 21 ноември 2025 г. има гратисен период за приключване на съществуващи сделки и разплащания.

България е една от осем държави в Европейския съюз, които ще обмислят общ плавен преход след санкциите. Останалите са Германия, Унгария, Словакия, Румъния, Белгия, Нидерландия и Италия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    "изрази скепсис"

    Мисирки в атака...

    21:24 27.10.2025

  • 2 Иди оти

    3 0 Отговор
    Чакайте горива с евУтУУ. ТУ-ТУ--, над пет лв.

    21:29 27.10.2025

  • 3 Спецназ

    3 0 Отговор
    "България е една от осем държави в Европейския съюз, които ще обмислят общ плавен преход след санкциите."

    ТОВА е разковничето!
    ТРЪМП ВЪТРЕ в ЕС не може да направи НИЩО, ако няма договор!

    Това не е Сърбия или некоя латиноамериканска страна дето може да налага нещо си,
    че се ядосал сутринта че не му става!!

    НЕ става така!

    ФАКТ!

    21:29 27.10.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    "Късата клечка" си е постоянна наша собственост, благодарение на безтегловното пространство в междуушието на тези дето сме акредитирали, - които са наше продължение.
    П
    А периода е много назад във времето.

    21:29 27.10.2025

  • 5 Един трудов човек

    1 0 Отговор
    Минавам да напомня, че вече 2 седмици от превземането на ГЕРБ, най-диалогичния лидер е забранил на мишките си да дават интервюта. Което пък ме подсеща, че последното му интервю в студио на нац. ТВ е от преди 6 години. Славчо преди 5, а Делян - никога. Тея плъхове ни управляват 🤮

    21:32 27.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Мен ми не пука !
    Произвеждам си метан. Вече монтирах и колонка пред "заведението". Опашката от бакшиши стига вече до "Сливница" и даже до "Симеон" 😀😀😀

    21:36 27.10.2025

  • 7 истина ти казвам

    0 0 Отговор
    А познайте от първият път кой ше доставя петрола у БГ, и чия ще е фирмата? Жокер: ще е със една червена шапка със пискюл от горе!!

    21:43 27.10.2025

