Румен Радев от Рияд: Развитието на България минава през отстраняване на задкулисния модел

28 Октомври, 2025 03:46, обновена 28 Октомври, 2025 03:57 451 0

Президентът говори пред представители на българската общност в столицата на Саудитска Арабия

Снимка: Фейсбук
Фокус Фокус

Няма как България да се развива напред, докато не отстраним модела на задкулисие, както и липсата на поемане на отговорност при вземане на решения и на ръководене на държавата в неизвестна никому посока, която е в главите само на много ограничен кръг хора.

Това заяви президентът Румен Радев в отговор на въпрос от представители на българската общност в Рияд. Държавният глава се срещна с наши сънародници в столицата на Кралство Саудитска Арабия, които поставиха своите въпроси пред него. Румен Радев, придружаван от съпругата си, е на посещение в Рияд.

В Саудитска Арабия живеят около 150 българи, като по-голяма част от тях са висококвалифицирани кадри, които работят в сферата на информационните технологии, инженерни специалности, финанси, банково дело и други области. На срещата си с представители на общността, която се проведе в посолството ни в Рияд, държавният глава заяви, че успехите на сънародниците ни не са просто лични постижения, а са и успехи за държавата ни, която е представена в изключително позитивна перспектива. "Вие сте пример за всеотдайност, за трудолюбие, за висока квалификация“, заяви президентът Радев, като допълни, че на разговорите на високо политическо ниво, които води, тези усилия се открояват. "Успехите на българите в Саудитска Арабия допринасят за задълбочаване и развиване на двустранните отношения“, каза държавният глава.

След приветствието на президента Радев последваха въпроси на сънародниците ни, които бяха фокусирани върху развитието на България. Попитан кога очаква да настъпи промяна в България по начина, по който той я вижда, Румен Радев изрази убеденост, че промени трябва да има и ще има. "За да върви България уверено и да се развива напред като модерна европейска демократична държава, трябва да има ясна отговорност в управлението. Това е ключово условие, за да бележим успехи. Трябва да има и ясно открито лице на това управление“, допълни Румен Радев. Той направи аналогия с управлението в Саудитска Арабия и попита дали е възможно някой извън министър-председателя на страната да я управлява и да стои над него, да няма никаква формална власт, но всяка сутрин, обед и вечер да нарежда на премиера какво да прави, как да го прави, с кого да го прави.

По думите на държавния глава за да бъде България просперираща държава, е необходимо да изведе като приоритет образованието на младите хора, както и да гарантира защитата на собствеността и свободата на бизнеса. Механизмите на управление в отношенията между държава, бизнес и общество трябва да се променят, за да стигнат нормалните европейски стандарти, посочи Румен Радев. За да постигне България устойчив икономически ръст, да има иновативни производства и инвестиции,

Българският бизнес трябва да бъде свободен от рекет и от институционален натиск от хора, които използват институциите, за да рекетират нашия бизнес“, каза Румен Радев.

В отговор на въпрос за възможностите за развитие на двустранното партньорство президентът Радев посочи, че сферата на иновациите и изкуствения интелект предлага перспективи за развитие на сътрудничеството между България и Саудитска Арабия, като темата е била обсъдена днес на срещата му с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Негово Кралско Височество принц Мохамед Бин Салман. "Страната ни продължава да се развива благодарение на таланта и на усилията на своите предприемчиви хора като иновационен център за цяла Югоизточна Европа“, каза Румен Радев и изтъкна способностите на младите българи. По време на срещата бяха поставени и въпроси за насърчаване на туристическите връзки, както и разкриването на директна авиолиния между София и Рияд.


Саудитска Арабия
