Рекордна цена за смилянския боб

28 Октомври, 2025 09:11 1 527 18

Малко е скъпичък, мое мнение е, но хората го купуват, коментира Чавдар Червенков, кмет на Смилян

Рекордна цена за смилянския боб - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Празникът на смилянския фасул, който се проведе в събота в родопското село Смилян, отново събра стотици гости и любители на прочутия боб. Въпреки празничното настроение, темата на деня сред производителите бе рекордната цена на деликатесния сорт "фасулевица“ – цели 25 лева за килограм. По-дребният боб се предлагаше за около 22 лева, а основната причина за поскъпването се оказа слабата реколта вследствие на неблагоприятните климатични условия.

Според местните производители, сушата и високите температури през лятото силно са намалили добивите.

"Много дълги, продължителни сухи периоди и жега – цветчетата просто абортираха. Количествата тази година са наполовина спрямо миналата. Ардинското корито максимум ще даде 20–25 тона“, обясни пред БНТ Сафедин Чикуртев, председател на местната кооперация.

Производителят Бойко Златев също потвърди, че горещините по време на цъфтежа са били решаващи:

"Фасулът цъфти, но после пада и не може да завърже. Част от боба завърза чак към края, когато заваля, но той пък не можа да узрее. Хората останаха с много слаба продукция, някои дори няма да могат да си запазят семена.“

Комбинацията от намалено предлагане и запазено търсене доведе до значително увеличение на цените.

"25–27 лева за килограм – това са реалните цени сега. Основната причина е слабата реколта. Ако следващите години времето е по-благоприятно, цените може да паднат, но засега това е положението,“ казва Златев.

Въпреки високите цени, търсене все пак има.

"Малко е скъпичък, мое мнение е, но хората го купуват,“ коментира Чавдар Червенков, кмет на Смилян.

А за всички, които не можаха да си позволят да купят от деликатесния фасул, организаторите бяха приготвили безплатна боб чорба, поднесена с много музика и добро настроение — така традиционният празник на смилянския боб отново превърна Родопите в център на вкуса и гостоприемството.


  • 1 Майк Алън Патън

    35 0 Отговор
    22-25 лв ??? Че то по-скъпо от бонфилето и скаридите !

    09:14 28.10.2025

  • 2 Гост

    13 0 Отговор
    Боба е дошъл от Америка след това в Смилян.

    09:17 28.10.2025

  • 3 Като

    29 0 Отговор
    Има балъци, ще има и тарикати! 25 лв за пръдня, вместо за две три кила пържоли?

    09:19 28.10.2025

  • 4 инфлацията опосква

    10 1 Отговор
    джобовете на хитроумните и всезнайковците . бобец с хляб е малко вероятно да си лапкат . друго си е свинско с гарнитура . цените от средата на ноември започват да се вдигат . в магазините се появяват и коледните украси .

    09:20 28.10.2025

  • 5 дядо поп

    15 0 Отговор
    Я да види дядо поп има ли в гърнето , от 25 лева боб?

    09:21 28.10.2025

  • 6 ами

    15 0 Отговор
    ще си го ядат само смилянци и тук там някой балък

    09:30 28.10.2025

  • 7 Нашите

    2 12 Отговор
    Копейки само китайски боб ядът ,за да могат в коментарите хубаво да осмърдът

    09:32 28.10.2025

  • 8 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Ще папаме от египетския че по евтин

    09:34 28.10.2025

  • 9 Защото

    8 0 Отговор
    влизаме в клуба на "богатите" ! Затова !

    Коментиран от #18

    09:42 28.10.2025

  • 10 Гост

    4 0 Отговор
    Смилянският боб е луксозна стока, не влиза към сметките с 3% инфлация.

    09:44 28.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Ако някой е ходил в Смилян и е видял миниатюрните нивички, знае, че смилянски фасул за продан няма. Всичко е боб от Перу, Чили и Аржентина, който се продава като смилянски фасул. Внася се по 2лв. килото и се продава на баламурниците по 30лв. за килограм.

    09:47 28.10.2025

  • 12 Понт

    3 0 Отговор
    кой е врътоглав да си дава парите за Газове

    09:50 28.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    В Смилян се произвежда фасул в количества колкото за собствена консумация. Такива са възможностите. А в държавицата годишно се продава около 300 тона смилянски фасул.

    09:50 28.10.2025

  • 14 Любопитен

    4 0 Отговор
    Производителите сами ще си го ядат явно. Вносния боб е към 7-8 лева за килограм и с добро качество.

    09:53 28.10.2025

  • 15 фен

    3 0 Отговор
    Като ям боб, пърда, като ям салам-пак. Така казваше дядо, за да критикува соята, която слагаха в колбасите. Дали е смилянски или не, все боб. Сега е скъп, но 2026 се очертава благодатна, живот и здраве, и цената му ще падне.

    09:59 28.10.2025

  • 16 Опааа

    3 0 Отговор
    Глуповетини! 25/кг.!!! 🤦‍♂️

    10:13 28.10.2025

  • 17 Ленчето

    2 0 Отговор
    "Деликатесен фасул"?И това доживях да чуя.Че то,цената колкото на луканката бе.Не ги е срам.Спекуланти.

    10:15 28.10.2025

  • 18 така е..

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Защото":

    но затова пък дините поевтинели...знаиш ли.

    10:21 28.10.2025

