Диана Дамянова: Борисов се храни от одобрението на хората и когато такава любов липсва, започва да се изнервя

28 Октомври, 2025 10:19 383 9

Правителството на Росен Желязков е зависимо от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Преформатирането е в резултат на това, че правителството зависи от благословията на Пеевски, коментира и политологът Петър Чолаков

Диана Дамянова: Борисов се храни от одобрението на хората и когато такава любов липсва, започва да се изнервя - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството на Росен Желязков е зависимо от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Преформатирането е в резултат на това, че правителството зависи от благословията на Пеевски. Това заяви пред bTV политологът Петър Чолаков, цитиран от novini.bg.

PR- експертът Диана Дамянова посочи, че когато "Има такъв народ" не казват нещо в политиката, е добър сигнал.

"Бойко Борисов е тръмпистки тип политик и не може да понася да не го обичат. Борисов се храни от одобрението на хората и когато такава любов липсва, започва да се изнервя", коментира тя.

Според нея превръщането на Пеевски в "чудовище" от опозиционните партии, го захранва и го прави още по-силен.

"Не може да имаш стабилно правителство, ако нямаш стабилна и хубава опозиция срещу себе си", смята Дамянова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хе хе

    4 0 Отговор
    Тай сам се одобрява, що трябва другите да го одобряват?

    10:25 28.10.2025

  • 2 Пак ли тая

    4 2 Отговор
    Пияндура?
    Дърто, ти умееш да ги храниш!
    Не ми харесваш.
    Защото плюеш в кладенеца от който пиеш вода!

    10:27 28.10.2025

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    Какво одобрение за тая проста мутра? И тия, дето са с него не го одобряват, само се правят, щото им дава някакви трохи. Тая мазна гад никой не я одобрява. Това мина преди повече от 10 години

    10:29 28.10.2025

  • 5 Цялата

    6 0 Отговор
    му шайка кима с глава на всяка негова безмозъчна идея и глупотевини , възхищава се на тъпните му и го величае . Като се окъка почва да го защитава и оправдава , пазейки само и единствено депутатския стол и имунитет , хранилката и капачка от огромни далавери ! Читав там няма , 90 % са за затвора .

    10:30 28.10.2025

  • 6 Сила

    4 0 Отговор
    Как ще го" нахранят " скоро , такова нахранване го чака ....Това ще бъде последното му хранене на Тиквата !!!

    10:30 28.10.2025

  • 7 Коментар

    1 0 Отговор
    Борисов е крив, болен старец. Обичат го тези, на които плаща за да го обичат. Дъщеря му и една от любовниците му, вече са с досиета и ще бъдат дадени на новия главен прокурор

    10:33 28.10.2025

  • 8 Боже мили ,

    0 0 Отговор
    Боко бил "тръмпистки тип" ? Разликата е като ден и нощ !

    10:34 28.10.2025

  • 9 Дориана

    0 0 Отговор
    Борисов и неговото правителство на Желязков е обречено. Падението при него отдавна е започнало, зависи колко по- надолу ще падне и ще завлече със себе си и ГЕРБ/ СДС.

    10:35 28.10.2025

