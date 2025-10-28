Диана Дамянова: Борисов се храни от одобрението на хората и когато такава любов липсва, започва да се изнервя

Правителството на Росен Желязков е зависимо от лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Преформатирането е в резултат на това, че правителството зависи от благословията на Пеевски. Това заяви пред bTV политологът Петър Чолаков, цитиран от novini.bg.
PR- експертът Диана Дамянова посочи, че когато "Има такъв народ" не казват нещо в политиката, е добър сигнал.
"Бойко Борисов е тръмпистки тип политик и не може да понася да не го обичат. Борисов се храни от одобрението на хората и когато такава любов липсва, започва да се изнервя", коментира тя.
Според нея превръщането на Пеевски в "чудовище" от опозиционните партии, го захранва и го прави още по-силен.
"Не може да имаш стабилно правителство, ако нямаш стабилна и хубава опозиция срещу себе си", смята Дамянова.
