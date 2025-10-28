Новини
България »
Автопаркът на народните избраници – немски лимузини, мотоциклети, лодки и ремаркета за 2,79 млн. лв.

Автопаркът на народните избраници – немски лимузини, мотоциклети, лодки и ремаркета за 2,79 млн. лв.

28 Октомври, 2025 14:13 1 090 9

  • парламент-
  • депутати-
  • немски лимузини-
  • мотоциклети-
  • лодки-
  • ремаркета

Сред предпочитаните марки няма изненади - BMW, Mercedes и Audi доминират в гаражите на народните представители

Автопаркът на народните избраници – немски лимузини, мотоциклети, лодки и ремаркета за 2,79 млн. лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди дни платформата "Отворен парламент" публикува имуществените декларации на народните представители, подадени пред Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Данните от декларациите са обработени от екипа на Института за развитие на публичната среда (ИРПС).

В декларациите си депутатите посочват имоти, автомобили, спестявания, налични средства и задължения. Подобни декларации са важен инструмент за обществен контрол, тъй като показват дали стандартът на живот на избраниците съответства на официалните им доходи и помагат за предотвратяване на конфликт на интереси.

Коли за милиони и предпочитание към немските марки

Според обобщението на ИРПС, 102-ма народни представители са декларирали 136 превозни средства - леки и товарни автомобили, мотоциклети, лодки и ремаркета - с обща стойност 2,79 млн. лв., пише money.bg. Съпрузите им, общо 45 души, притежават още 50 МПС за 1,21 млн. лв., което означава, че в парламента има автомобили за над 4 млн. лв.

Най-много депутати с автомобили има във "Възраждане" - 21 души, следвани от ГЕРБ-СДС с 19, "Има такъв народ" с 13 и ДПС-Ново начало с 10. Сред предпочитаните марки няма изненади - BMW, Mercedes и Audi доминират в гаражите на народните представители.

Най-много превозни средства е декларирал Пламен Петков (МЕЧ) - шест, включително мотопед, а Ивайло Чорбов (Възраждане) притежава четири леки автомобила.

Най-скъпият автомобил в парламента е BMW M760 на Гюнай Хюсмен (ГЕРБ-СДС), закупен през 2024 г. за 299 891 лв., в съвместна собственост със съпругата му. Сред скъпите коли се нареждат и Mercedes на Явор Хайтов (АПС) за 146 665 лв. и Lexus RX 350h на Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) за 149 876 лв.

Лидерите

Според сайта на КПК 7 от депутатите не са подали декларациите си в срок. Сред тях не е Делян Пеевски (ДПС-Ново Начало), който е сред българските политици, санкционирани от САЩ по закона "Магнитски" заради предполагаеми корупционни практики. Той е посочил, че използва общо 5 автомобила по силата на договори за наем, на стойност малко над 169 хил. лв. Според декларираното произхода на средствата за покриване на наемната цена са от "доходи от дивидент, продажба на акции, както и от продажба на дружествени дялове и получени дивиденти, декларирани и през предходни години". А такъв произход е посочен за всички декларирани от него средства - около 21,6 млн. лв.

От останалите лидери на политически партии, които са народни представители, също не са особено имотни по отношение на моторните превозни средства. Бойко Борисов от ГЕРБ и Асен Василев от "ПП-ДБ" не са посочили, че притежават или използват какъвто и да е автомобил. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов единствено е продал през 2024 г. такъв с марка Ford за 38 хил. лв. Ивелин Михайлов от "Величие" е посочил, че притежава мотоциклет Ducati Diavel за 20 хил. лв.

Неясноти и грешки при попълването

Според анализа на ИРПС данните за автомобилите често са неточни или непоследователни. Част от депутатите не посочват идеалните дялове на своите съпрузи, докато други дублират сумите, като вписват пълната стойност и при себе си, и при партньора. Това затруднява машинната обработка на информацията и налага ръчен преглед и корекции.

Наред с това, въпреки наличните указания на КПК от 2021 г., липсва яснота как точно следва да се декларират автомобили, притежавани в съсобственост. От ИРПС отбелязват, че по-подробни инструкции и примерни попълнени декларации биха улеснили депутатите и повишили точността на информацията. По този начин регистърът би могъл по-добре да изпълнява своята цел - да гарантира прозрачност и защита на обществения интерес.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    12 2 Отговор
    Ганя не иска да се вози на руски таралясник - масквич!
    Ганя иска БеЕмВе!
    Той затова е Ганя!

    Коментиран от #2, #3

    14:15 28.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Любопитен

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Браво, нахрани ли си комплексарщината сега?

    14:21 28.10.2025

  • 4 Дориана

    10 0 Отговор
    Как не се наядоха за пари? Ще разберат по трудния начин, че алчността жестоко се наказва , а корупцията убива..

    14:25 28.10.2025

  • 5 Прокопи

    7 0 Отговор
    Сладури. 🤣

    14:34 28.10.2025

  • 6 Павел пенев

    5 0 Отговор
    Немската химия е отлична. Няма ли отрова за нашите избраници?

    14:46 28.10.2025

  • 7 Тома

    7 0 Отговор
    По това си личи че работят за хората

    14:48 28.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ПиПи

    1 0 Отговор
    На бабетата и дядките за пенсиите им-среден депутатски пръст!

    15:42 28.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове