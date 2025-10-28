Рая Назарян сменя Киселова като председател на НС

Коалиционните партньори от ГЕРБ-СДС,„БСП – Обединена левица“ и ИТН се разбраха да има ротационно председателство на председателя на Народното събрание. Ротацията ще бъде на всеки 10 месеца. На председателското място след Наталия Киселова ще седне Рая Назарян, обявиха във вторник вечер от ГЕРБ-СДС.
„Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието днес.
1 Крйно време беше
21:32 28.10.2025
2 Аналлизатор
Коментиран от #22, #41
21:33 28.10.2025
3 И.....?
Все п@тки
21:34 28.10.2025
4 Джо
21:34 28.10.2025
5 Сталин
21:34 28.10.2025
6 Оууууу то за тва
21:34 28.10.2025
7 Бацо
21:35 28.10.2025
8 Минувач
Коментиран от #27, #28, #32, #72
21:36 28.10.2025
9 Врътки и измами
21:36 28.10.2025
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
РОТИРАТ Я 🤣🤣🤣
21:37 28.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Няма такава държава
21:39 28.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кифла
21:40 28.10.2025
15 Тодор
Коментиран от #40
21:41 28.10.2025
16 иван костов
Коментиран от #46
21:41 28.10.2025
17 Николова , София
21:41 28.10.2025
18 Ах...!
21:42 28.10.2025
19 ОСТАВКА
21:42 28.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Опъвам безплатно
Коментиран от #26
21:43 28.10.2025
22 Бай Тошо
До коментар #2 от "Аналлизатор":За какво по точно става? Да рони царевица? НС, е имало велики председатели, даже живота са си рискували за родината, тази освен да чупи стойки и да пъчи джуки, не знам друго да може!
Коментиран от #38, #47
21:44 28.10.2025
23 Чудно
Бахур Бахар
Делян Делян
21:45 28.10.2025
24 Рахман
21:46 28.10.2025
25 Тигре тигре тигре имаш ли
Нямаш ли тугрици мечтай си за тигрици
21:47 28.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #21 от "Опъвам безплатно":Не пипай Рая НаДелян, че да не гледаш небето на квадратчета, като кмета на Варна 😉
21:47 28.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Даааааа, кефа е голям
До коментар #8 от "Минувач":Айде да се покаже сега и да вика ,,Зарадииии Васссс " ,,Заради суверенааа" .......
Не ги е срам , подлоги жалки!!!!
21:48 28.10.2025
29 Помак
21:48 28.10.2025
30 Коня Солтуклиева
Хаджи Кодошко?!
21:49 28.10.2025
31 123
Коментиран от #35, #51
21:49 28.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Посиних
21:52 28.10.2025
34 Оставка!
21:53 28.10.2025
35 👍👍👍
До коментар #31 от "123":😂😂😂😂😂 !!!! Н.......х.....ка им го!!!!
21:53 28.10.2025
36 Миро
21:54 28.10.2025
37 Метресата от Барселона
Коментиран от #48
21:54 28.10.2025
38 Вентилира
До коментар #22 от "Бай Тошо":На боко
21:55 28.10.2025
39 Стенли
21:57 28.10.2025
40 Хи хи хи
До коментар #15 от "Тодор":Виждате ли когато човек има голям мерак.? И разбира се упоритост. 🤣🤣🤣
21:58 28.10.2025
41 Само питам
До коментар #2 от "Аналлизатор":Тази метреса на Борисов ли е или на проф.д-р Ангелов? Или и на двамата?По график, или на тройка?Просто питам.
22:00 28.10.2025
42 Луда главо
нямаш милост, нито пък срам.
От как те помня, все си пиян,
как съм търпяла, сама не знам!
Еххх, налейте да пием цяла нощ Ракия
и Кисело Нарязано Райско Зеле от бъчвата за туршия!
22:01 28.10.2025
43 Падение ли бе, да го опишеш...
Лизачите, шантонерките, и мутрите на Банкята са на власт навсякъде, сега измислиха и "ротация" на председателя на НС, сякаш такова нещо може да има...
Господ да слезе да си прибере вересиите! Ама търпелив и глупав народ, де...
22:04 28.10.2025
44 Баба Йоца гледа
22:04 28.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Както са я подкарали
До коментар #16 от "иван костов":И неговият ред ще дойде🤣🤣🤣🤣
22:07 28.10.2025
47 може да
До коментар #22 от "Бай Тошо":Свири...То даже и вятърът като и минава през ушите,също свири...,щото м/у двете и уши не среща никакво съпротивление...Вакум...
Коментиран от #57, #59, #67
22:09 28.10.2025
48 Боги
До коментар #37 от "Метресата от Барселона":Тия дни Пеевски нещо отсъства от публичното пространство...
22:10 28.10.2025
49 Даниел
22:11 28.10.2025
50 Зайо Байо
22:11 28.10.2025
51 Напълно справедливо е
До коментар #31 от "123":Така всеки български гражданин ще има възможността да си пооправи финансовото състояние с дупетатската заплата....Нали вече сме в клуба на богатите....
22:12 28.10.2025
52 и кво
22:13 28.10.2025
53 доктор ОХ боли
22:13 28.10.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Участъков терапевт
22:14 28.10.2025
56 Буха ха
22:14 28.10.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ЛегнаЛангеЛ
22:15 28.10.2025
59 👍👍👍
До коментар #47 от "може да":Точно оооо +++++++
22:16 28.10.2025
60 Име
22:16 28.10.2025
61 Ох коте
22:16 28.10.2025
62 Мнение
22:17 28.10.2025
63 Реалист
22:17 28.10.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Гост
Коментиран от #69
22:18 28.10.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Не сте прав/а
До коментар #47 от "може да":Вътре има една жица дето държи ушите да не паднат.
22:20 28.10.2025
68 Ох коте
22:20 28.10.2025
69 Двуок ЦИКЛОП
До коментар #65 от "Гост":Да живее Мата Хари и да пребъде делото й !
22:20 28.10.2025
70 е,друго казва,тая
22:21 28.10.2025
71 Гост
22:21 28.10.2025
72 Остарявам бавно
До коментар #8 от "Минувач":Не като катедрала , а като тъп скъсан селски галош!!!!!
22:21 28.10.2025
73 Пешо от панелката
22:21 28.10.2025