Рая Назарян сменя Киселова като председател на НС

Рая Назарян сменя Киселова като председател на НС

28 Октомври, 2025 21:31

Ротацията ще бъде на всеки 10 месеца

Рая Назарян сменя Киселова като председател на НС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Коалиционните партньори от ГЕРБ-СДС,„БСП – Обединена левица“ и ИТН се разбраха да има ротационно председателство на председателя на Народното събрание. Ротацията ще бъде на всеки 10 месеца. На председателското място след Наталия Киселова ще седне Рая Назарян, обявиха във вторник вечер от ГЕРБ-СДС.

„Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на НС. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието днес.


  • 1 Крйно време беше

    20 4 Отговор
    Предната изкезе гокяма подлига!

    21:32 28.10.2025

  • 2 Аналлизатор

    14 21 Отговор
    Тая поне става за нещо, изглежда страхотно, не като извънземното на радко простото....

    Коментиран от #22, #41

    21:33 28.10.2025

  • 3 И.....?

    36 2 Отговор
    Разликата е във фризурата
    Все п@тки

    21:34 28.10.2025

  • 4 Джо

    50 2 Отговор
    Проституцията в атака!

    21:34 28.10.2025

  • 5 Сталин

    51 1 Отговор
    Една патка ще смени друга патка,има ли значение,тези негодници продадоха България на BlackRock- Рейнметал за жълти стотинки

    21:34 28.10.2025

  • 6 Оууууу то за тва

    37 1 Отговор
    От месец време изпълзя пак и от ден ден, та всеки ден четем какъв Гигант на Право и Мисъл е! Пффф...

    21:34 28.10.2025

  • 7 Бацо

    18 8 Отговор
    Кой не ще рая да сънува киселова гола

    21:35 28.10.2025

  • 8 Минувач

    36 2 Отговор
    Най - голямо удовоствие ми доставя гузното мълчание на чалгаджията и позицията в която е поставен от мутрите - цървул !

    Коментиран от #27, #28, #32, #72

    21:36 28.10.2025

  • 9 Врътки и измами

    27 2 Отговор
    А и двете мисирки не стават за чеп за зеле.

    21:36 28.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    26 1 Отговор
    Киселова НЕ Я МАХАТ-
    РОТИРАТ Я 🤣🤣🤣

    21:37 28.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Няма такава държава

    28 2 Отговор
    ВСЕ СИ МИСЛЯ ,ЧЕ НЯМА ПО ГОЛЯМО ДЪМО 🤦🤦🤦🤦🤦🤦НО.....

    21:39 28.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кифла

    17 1 Отговор
    И аз, и аз!

    21:40 28.10.2025

  • 15 Тодор

    39 2 Отговор
    Еее, Райчето толкова драпа, най после се докопа! Нощо, че няма пет грама мозък в главата си! След 10.месеца, Тошко Йорданов! Култово! Аферим, Машала! Порадвайте се, няма лошо, попаднали сте на търпелив народ!

    Коментиран от #40

    21:41 28.10.2025

  • 16 иван костов

    15 3 Отговор
    Надявах се да е Манол Пейков, щеше да е весело!

    Коментиран от #46

    21:41 28.10.2025

  • 17 Николова , София

    32 1 Отговор
    Мутрите б.б и Ено ликвидираха България ! ...тази спомнете си Гиньо Ганев , Герджиков ..и други и вижте тази ...тя ако имаше чест и достойнство щеше да се откаже ...ама дебелокожо арм ниско по. лог

    21:41 28.10.2025

  • 18 Ах...!

    19 2 Отговор
    Сладката ми Рая ! Досега рендосвах Киселова , а сега ще бича нова ! Нека Рая да почука с чука на голямата ми тарамбука !

    21:42 28.10.2025

  • 19 ОСТАВКА

    21 3 Отговор
    НА ЦЯЛАТА ПРОДАЖНА ПОМИЯ!!!! РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАСКИЯ ЛЕВ!!!🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬 БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!!!🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    21:42 28.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Опъвам безплатно

    8 4 Отговор
    става, момата !

    Коментиран от #26

    21:43 28.10.2025

  • 22 Бай Тошо

    26 2 Отговор

    До коментар #2 от "Аналлизатор":

    За какво по точно става? Да рони царевица? НС, е имало велики председатели, даже живота са си рискували за родината, тази освен да чупи стойки и да пъчи джуки, не знам друго да може!

    Коментиран от #38, #47

    21:44 28.10.2025

  • 23 Чудно

    16 2 Отговор
    Назарян
    Бахур Бахар
    Делян Делян

    21:45 28.10.2025

  • 24 Рахман

    20 2 Отговор
    Новата любовница на Борисов е Рая Назарян.

    21:46 28.10.2025

  • 25 Тигре тигре тигре имаш ли

    6 3 Отговор
    Тугрици бременни тигрици
    Нямаш ли тугрици мечтай си за тигрици

    21:47 28.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Опъвам безплатно":

    Не пипай Рая НаДелян, че да не гледаш небето на квадратчета, като кмета на Варна 😉

    21:47 28.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Даааааа, кефа е голям

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Минувач":

    Айде да се покаже сега и да вика ,,Зарадииии Васссс " ,,Заради суверенааа" .......
    Не ги е срам , подлоги жалки!!!!

    21:48 28.10.2025

  • 29 Помак

    9 2 Отговор
    ..все се чудя от 2-3 г , гюндюлюка в Германия и България почти се изравни ..там около 10-120 е тук на майсторите 150-200 лв ...и всеки казва там ( на запад живеем по добре ). ...сега разбирам защо ...заради мафиота Бойко и Ено ...и заради ближеш-тите калинки без достойнство ..дори и ромите и пмците го разбрахме

    21:48 28.10.2025

  • 30 Коня Солтуклиева

    12 1 Отговор
    Следващият кой е?
    Хаджи Кодошко?!

    21:49 28.10.2025

  • 31 123

    14 1 Отговор
    След като парламента забрани референдума, крайно време е да забрани и изборите, които също са един вид референдум. Кайно време е на ротационен принцип всеки грамотен български гражданин на ротационен принцип да става за 6 месеца народен представител. По този начин шансовете в парламента да везнат отговорни и качествени хора се увеличават значително.

    Коментиран от #35, #51

    21:49 28.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Посиних

    7 0 Отговор
    Му главата вече... Лека нощ!

    21:52 28.10.2025

  • 34 Оставка!

    11 0 Отговор
    Какви 10 месеца , я се разкарайте още утре!

    21:53 28.10.2025

  • 35 👍👍👍

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "123":

    😂😂😂😂😂 !!!! Н.......х.....ка им го!!!!

    21:53 28.10.2025

  • 36 Миро

    3 6 Отговор
    МАХНЕТЕ ГИ ТЕЗИ ПРОДАЖНИЦИ ЗАЕДНО С РАДЕВ !!! ТОЙ Е ГЛАВНИЯТ!!!

    21:54 28.10.2025

  • 37 Метресата от Барселона

    13 1 Отговор
    В крайна сметка Бойко Борисов пас намери начин да пробута протежето си Рая Назарян и да й осигури висока пенсия, а ако има предсрочни избори и премиерски пост! Разбира се, нищо не става без съгласието на авера му - Делян Пеевски, който иска да бъде не служебен, а редовен премиер.

    Коментиран от #48

    21:54 28.10.2025

  • 38 Вентилира

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Тошо":

    На боко

    21:55 28.10.2025

  • 39 Стенли

    9 0 Отговор
    Вземи едната удари другата все подложки

    21:57 28.10.2025

  • 40 Хи хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Тодор":

    Виждате ли когато човек има голям мерак.? И разбира се упоритост. 🤣🤣🤣

    21:58 28.10.2025

  • 41 Само питам

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Аналлизатор":

    Тази метреса на Борисов ли е или на проф.д-р Ангелов? Или и на двамата?По график, или на тройка?Просто питам.

    22:00 28.10.2025

  • 42 Луда главо

    4 0 Отговор
    Пияна.....Пак се връщаш, мъртво пиян,
    нямаш милост, нито пък срам.
    От как те помня, все си пиян,
    как съм търпяла, сама не знам!
    Еххх, налейте да пием цяла нощ Ракия
    и Кисело Нарязано Райско Зеле от бъчвата за туршия!

    22:01 28.10.2025

  • 43 Падение ли бе, да го опишеш...

    5 0 Отговор
    Няма такова продънване на българските институции, взаимоотношения и социални връзки...

    Лизачите, шантонерките, и мутрите на Банкята са на власт навсякъде, сега измислиха и "ротация" на председателя на НС, сякаш такова нещо може да има...

    Господ да слезе да си прибере вересиите! Ама търпелив и глупав народ, де...

    22:04 28.10.2025

  • 44 Баба Йоца гледа

    3 0 Отговор
    Она Рая дали е пай или ад? НЕ ОНА Е ПОРЕДНАТА МЕТРЕСИЯ!!!юпослушница на МАФИОТИТЕ!!

    22:04 28.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Както са я подкарали

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "иван костов":

    И неговият ред ще дойде🤣🤣🤣🤣

    22:07 28.10.2025

  • 47 може да

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Тошо":

    Свири...То даже и вятърът като и минава през ушите,също свири...,щото м/у двете и уши не среща никакво съпротивление...Вакум...

    Коментиран от #57, #59, #67

    22:09 28.10.2025

  • 48 Боги

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Метресата от Барселона":

    Тия дни Пеевски нещо отсъства от публичното пространство...

    22:10 28.10.2025

  • 49 Даниел

    1 0 Отговор
    Райчето на тази позиция ще е по-коварна от и.ф. Гл. Прокурор!

    22:11 28.10.2025

  • 50 Зайо Байо

    3 0 Отговор
    Дали Бойко е "минал" и през Рая ? Каквото и да значи думата МИНАЛ !

    22:11 28.10.2025

  • 51 Напълно справедливо е

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "123":

    Така всеки български гражданин ще има възможността да си пооправи финансовото състояние с дупетатската заплата....Нали вече сме в клуба на богатите....

    22:12 28.10.2025

  • 52 и кво

    2 0 Отговор
    ще се промени? Безличната Рая Назарян ще смени противната Наталия Киселова. И двете са доказани прислужнички без грам самоястоятелно мислене и лично достойнство. Тоест ще имаме пак от същото, ама по-приемливо на външен вид. Вътрешният вид е абсолютно същият.

    22:13 28.10.2025

  • 53 доктор ОХ боли

    2 0 Отговор
    Ех , тази БОЙКОВА държава е така ВЕЛИЧАВА !

    22:13 28.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Участъков терапевт

    2 0 Отговор
    Марулята ще си отдъхне.

    22:14 28.10.2025

  • 56 Буха ха

    7 0 Отговор
    Който прави ддудуци на Бацун напредва в лариерата

    22:14 28.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ЛегнаЛангеЛ

    5 0 Отговор
    Кога ще излезе запис , в който ББ нареча Рая , Пу-ка , я Проста , Я какво ли още не ?

    22:15 28.10.2025

  • 59 👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "може да":

    Точно оооо +++++++

    22:16 28.10.2025

  • 60 Име

    1 0 Отговор
    Тази най-накрая я наместиха като председател на НС!

    22:16 28.10.2025

  • 61 Ох коте

    2 0 Отговор
    Сега и на Шиши

    22:16 28.10.2025

  • 62 Мнение

    1 0 Отговор
    Последният път като чух колко добре е да има ротация стана така, че всичко завърши с предсрочни избори. Сега отново ротация, демек до няколко месеца пак следва да очаквам избори. И докато дойдат предсрочните избори по цял ден пак ще гледам и чета колко е хубаво да има ротация и колко е здрава и обединена, необходима в този момент и непоклатима сглобката, коалицията, обединеното и така нататък, както се самонаричат по съвети на знайни и незнайни ПРи.

    22:17 28.10.2025

  • 63 Реалист

    0 0 Отговор
    Тази е ъпдейтната версия на кметицата на момин проход. От държанка на мутри , до председател на парламента.Сигурен съм че има много всмукателни качества, даже съм убеден че може да прокара топка за тенис през градински маркуч, ако се напъне малко.

    22:17 28.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Гост

    1 0 Отговор
    Мата Хари пак в действие

    Коментиран от #69

    22:18 28.10.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Не сте прав/а

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "може да":

    Вътре има една жица дето държи ушите да не паднат.

    22:20 28.10.2025

  • 68 Ох коте

    2 0 Отговор
    Колко ли струват сега филмчетата. Май забогатях

    22:20 28.10.2025

  • 69 Двуок ЦИКЛОП

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Гост":

    Да живее Мата Хари и да пребъде делото й !

    22:20 28.10.2025

  • 70 е,друго казва,тая

    0 0 Отговор
    поне се къпе и се сресва...🤣🤣🤣

    22:21 28.10.2025

  • 71 Гост

    0 0 Отговор
    Територията се управлява само от мутри и про........

    22:21 28.10.2025

  • 72 Остарявам бавно

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Минувач":

    Не като катедрала , а като тъп скъсан селски галош!!!!!

    22:21 28.10.2025

  • 73 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    Рая е по добра от Киселова, защото по често си мие пут....

    22:21 28.10.2025

