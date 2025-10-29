Новини
България »
Времето днес, прогноза за сряда, 29 октомври: Слънчево. Ще духа югозападен вятър

29 Октомври, 2025 04:30

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат от 16° до 21°, в столицата ще е около 16°

Времето днес, прогноза за сряда, 29 октомври: Слънчево. Ще духа югозападен вятър - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Минималните температури ще са от 1° до 6°, в София – 1°, предаде БНР. Сутринта на места в равнинната част от страната ще има условия за намалена видимост. През деня ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 16° до 21°, в столицата ще е около 16°.

По Черноморието ще има променлива облачност до слънчево време. Максималните температури на въздуха ще са 16-18°. Морската вода е 17-19°. Вълнението на морето ще е до 2 бала.

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на надморска височина от 1200 м ще е около 14°, на 2000 м около 6°.

В четвъртък ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне. Сутринта на места в равнините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са между 2° и 7°, в отделни котловини - около нулата и ще има условия за слана. Дневните ще са между 16° и 21°.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
