Васил Велев: Новият бюджет е като стария, но много по-лош, защото бърка много по-дълбоко в джоба на работника

Новият бюджет е като стария, но много по-лош, защото бърка много по-дълбоко в джоба на работника без да решава никакъв проблем. Това заяви пред bTV Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България, цитиран от novini.bg. Велев допълни: "Ако един работник в момента получава нетно 2000 лв., ще получи 63 лева по-малко за същия собствен разход за труд."
Според Петър Ганев, икономист от ИПИ, най-лошият сценарий предлага повече тежест върху тези, които създават БВП на държавата.
"Трябва да има разходни мерки в големия държавен бюджет", каза още той.
Увеличаването на приходите е възможно най-грешното решение.
"Бюджет 2026 е червената линия и води до загуба на доверие", каза Велев.
И заяви, че т.нар. Ковид добавка към пенсиите продължава да стои, а минималната пенсия продължава да расте. Така половината от пенсионерите ще получават еднаква пенсия - независимо от техния принос.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
да разделят и владеят стадата
08:37 29.10.2025
2 Фен
Коментиран от #6, #15, #19
08:38 29.10.2025
3 Велев
08:39 29.10.2025
4 Нормално
08:45 29.10.2025
5 Е НИЕ
08:46 29.10.2025
6 Господе Българин
До коментар #2 от "Фен":Щото преди това далаверата си вървеше по мед и масло и нямаше проблеми.
08:48 29.10.2025
7 българина
08:49 29.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вие си го избрахте
08:57 29.10.2025
10 Промяна
08:58 29.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Некадърността !
Ражда !
Само !
Некадърност !
09:06 29.10.2025
13 Гост
09:06 29.10.2025
14 Дуньо простия
09:20 29.10.2025
15 Аман
До коментар #2 от "Фен":Харвардите увеличиха пенсията на баба ти, която не беше увеличавана от години.
А Буци и Шиши увеличиха заплатите на тези, които ни бият и шпионират, но за сметка на това не плащат осигуровки.
И ги увеличиха не с 20-30 % като на баба ти пенсията, а с 50-70%.
Ето това не трябва да се забравя.
09:33 29.10.2025
16 Абсурдистан
Коментиран от #21
09:35 29.10.2025
17 Бюджет на ГЕРБ
2. „Джобовете на ГЕРБ пълни, на хората - празни.“
3. „Обещай, вземи, забрави.“
4. „Пари има… за ГЕРБ.“
5. „Минимална заплата замразена, инфлация расте.“
6. „Депутатите от ГЕРБ щастливи, крадливи..."
7. „Народ гладен, гневен.“
8. „Популизъм и лъжи от ГЕРБ вместо реформи.“
9. „Бюджет? Празна хартия. Продънена каца.“
10. „Наглост, алчност на ГЕРБ, безконтролност.“
11. „ГЕРБ печели, народа български губи.“
12. „Пенсии мизерни, джобове на ГЕРБ пълни.“
13. „Разходи растат, приходи спят.“
14. МОТО на ГЕРБ:„ Замрази народа, трупай за себе си.“
09:40 29.10.2025
18 ООрана държава
09:41 29.10.2025
19 Напротив!
До коментар #2 от "Фен":Тези ГЕРБерски ЛЪЖИ и ОПРАВДАНИЯ на ГЕРБ са безумни и само за наивници!!
09:42 29.10.2025
20 Един
09:44 29.10.2025
21 Рон Джереми
До коментар #16 от "Абсурдистан":Този се е загрижил за работодателите, защото всяко увеличение на мин. заплата бърка в джоба и на работодателя. Това е сигурният начин да се намерят пари за пенсии. Но в никакъв случай не е справедливо, защото натоварва хората, които реално изкарват парите за полиция и администрация. А пък те не плащат осигуровки. И вместо да съкращават разходи като намалят бройката на администрация и полиция, защото реално и населението е намаляло, те постоянно увеличават заетите, защото това е електорат.
09:44 29.10.2025