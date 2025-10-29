Васил Велев: Новият бюджет е като стария, но много по-лош, защото бърка много по-дълбоко в джоба на работника

Новият бюджет е като стария, но много по-лош, защото бърка много по-дълбоко в джоба на работника без да решава никакъв проблем. Това заяви пред bTV Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България, цитиран от novini.bg. Велев допълни: "Ако един работник в момента получава нетно 2000 лв., ще получи 63 лева по-малко за същия собствен разход за труд."

Според Петър Ганев, икономист от ИПИ, най-лошият сценарий предлага повече тежест върху тези, които създават БВП на държавата.

"Трябва да има разходни мерки в големия държавен бюджет", каза още той.

Увеличаването на приходите е възможно най-грешното решение.

"Бюджет 2026 е червената линия и води до загуба на доверие", каза Велев.

И заяви, че т.нар. Ковид добавка към пенсиите продължава да стои, а минималната пенсия продължава да расте. Така половината от пенсионерите ще получават еднаква пенсия - независимо от техния принос.