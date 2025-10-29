Новини
Васил Велев: Новият бюджет е като стария, но много по-лош, защото бърка много по-дълбоко в джоба на работника

29 Октомври, 2025 08:33 1 053 21

Васил Велев: Новият бюджет е като стария, но много по-лош, защото бърка много по-дълбоко в джоба на работника - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Новият бюджет е като стария, но много по-лош, защото бърка много по-дълбоко в джоба на работника без да решава никакъв проблем. Това заяви пред bTV Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България, цитиран от novini.bg. Велев допълни: "Ако един работник в момента получава нетно 2000 лв., ще получи 63 лева по-малко за същия собствен разход за труд."

Според Петър Ганев, икономист от ИПИ, най-лошият сценарий предлага повече тежест върху тези, които създават БВП на държавата.

"Трябва да има разходни мерки в големия държавен бюджет", каза още той.

Увеличаването на приходите е възможно най-грешното решение.

"Бюджет 2026 е червената линия и води до загуба на доверие", каза Велев.

И заяви, че т.нар. Ковид добавка към пенсиите продължава да стои, а минималната пенсия продължава да расте. Така половината от пенсионерите ще получават еднаква пенсия - независимо от техния принос.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1488

    държавите за тва са измислени
    да разделят и владеят стадата

    08:37 29.10.2025

    Да не се забравя! Радев доведе харвардите, и те счупиха държавата.

    Коментиран от #6, #15, #19

    08:38 29.10.2025

    Буджет не сме видяли, засега само повишени осигуровки за младите лекар-студенти.

    08:39 29.10.2025

    Като сте тръгнали на война, ще трябва да я платите. Още не започнало баш щавенето. 1918 и 1944 хляба стига 1000 лева, тогава пак бяхме в същия филм.

    08:45 29.10.2025

    Това си го знаем положението на трудещите се е лошо и ще става още по лошо. Но да си кажем правичката по улиците не можеш да видиш друго освен задръствания от мерцедеси и всякакви прескъпи марки в които всеки трудещ се седнал сам зад волана отива на работа един цветен телевизор струва 2 дневна заплата магазините са препълнени и от нова година една стотинка ще е цената на една рубла, В момента една рубла струва две стотинки това си е як скок А сметките в евро ще ни покажат как лъжат търговците защото навън всичко е по евтино..ТЕ търговците и затова протестират

    08:46 29.10.2025

    До коментар #2 от "Фен":

    Щото преди това далаверата си вървеше по мед и масло и нямаше проблеми.

    08:48 29.10.2025

    ами още за оръжие украйна комепнсации за тока зарди зеления буламач..... плюс заплати съдебна система ...

    08:49 29.10.2025

    всички проблеми с бюджета са зарини само зари сащ ес крайна и еврото. обаще има един коз, за който всички мълчат, зщрезервите на В Борд, с които ще се решават всичко дефицити до края на мандата! резерва ще покрие дупките възникнали заради крайна. Ще се поръчва още оръжие и ще се платят двата блока на сащ. Следващите 2 г предстоят да се изхарач спестяванията от 60 млрд лв за щатски поръчки. Само гледайте какво следва

    08:57 29.10.2025

    Велев от червените куфарчета 30 години една продуктивност не можа да умножи но прибират милионите в своята сметка Къде са новите лица тия 30 години все едни и същи лъжи представят

    08:58 29.10.2025

    Некадърността !

    Ражда !

    Само !

    Некадърност !

    09:06 29.10.2025

    Какво очаквате от МУТРА, тЕМЕНУГАТА и намагнитния горанчов, с мазното лице. С тия утрепки не знам как нещо, изобщо, функционира в кочината

    09:06 29.10.2025

    Както му бъркат надълбоко в джоба... накрая ще му хванат......

    09:20 29.10.2025

    До коментар #2 от "Фен":

    Харвардите увеличиха пенсията на баба ти, която не беше увеличавана от години.
    А Буци и Шиши увеличиха заплатите на тези, които ни бият и шпионират, но за сметка на това не плащат осигуровки.
    И ги увеличиха не с 20-30 % като на баба ти пенсията, а с 50-70%.
    Ето това не трябва да се забравя.

    09:33 29.10.2025

    Тоя направо ме просълзи със загрежеността си към работниците! Гнусно!

    Коментиран от #21

    09:35 29.10.2025

    1. „Народът плаща, ГЕРБ харчат непрозрачно.“

    2. „Джобовете на ГЕРБ пълни, на хората - празни.“

    3. „Обещай, вземи, забрави.“

    4. „Пари има… за ГЕРБ.“

    5. „Минимална заплата замразена, инфлация расте.“

    6. „Депутатите от ГЕРБ щастливи, крадливи..."

    7. „Народ гладен, гневен.“

    8. „Популизъм и лъжи от ГЕРБ вместо реформи.“

    9. „Бюджет? Празна хартия. Продънена каца.“

    10. „Наглост, алчност на ГЕРБ, безконтролност.“

    11. „ГЕРБ печели, народа български губи.“

    12. „Пенсии мизерни, джобове на ГЕРБ пълни.“

    13. „Разходи растат, приходи спят.“

    14. МОТО на ГЕРБ:„ Замрази народа, трупай за себе си.“

    09:40 29.10.2025

    Зарад тоя глав ундер сме на 605 евро миниюална вместо на 620 и сега се загрижил за работника, разбираш ли

    09:41 29.10.2025

    До коментар #2 от "Фен":

    Тези ГЕРБерски ЛЪЖИ и ОПРАВДАНИЯ на ГЕРБ са безумни и само за наивници!!

    09:42 29.10.2025

    Много много прави са и двамата - бюджета е предизборно раздаване на пари и захранване на симпатизантите им без грам мисъл за държавата!

    09:44 29.10.2025

    До коментар #16 от "Абсурдистан":

    Този се е загрижил за работодателите, защото всяко увеличение на мин. заплата бърка в джоба и на работодателя. Това е сигурният начин да се намерят пари за пенсии. Но в никакъв случай не е справедливо, защото натоварва хората, които реално изкарват парите за полиция и администрация. А пък те не плащат осигуровки. И вместо да съкращават разходи като намалят бройката на администрация и полиция, защото реално и населението е намаляло, те постоянно увеличават заетите, защото това е електорат.

    09:44 29.10.2025

