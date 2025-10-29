Христина Христова за Бюджет 2026: Нещо е направено в приходната част, но проблемът идва най-вече от разходната

Новини
29 Октомври, 2025 08:40

„Надявах се част от разходите да бъдат замразени, но виждаме точно обратното. Макар минималната работна заплата да се увеличава с 15 евро по-малко от очакваното, бизнесът е изправен пред абсурдната ситуация да се бори с публичния сектор“, алармира Никола Филипов.

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Очаква се днес Държавният бюджет за 2026 година да бъде внесен в Народното събрание. Параметрите му на този етап не са известни. Какво предвижда план-сметката в „Здравей, България” коментираха бившият социален министър Христина Христова, икономистът Никола Филипов и финансистът и анализатор Левон Хампарцумян.

„Не виждаме реформи“, подчерта Христова. „Нещо е направено в приходната част, но проблемът идва най-вече от разходната“, смята бившият социален министър. Тя видя и условия за затрудняване в правенето на бизнес у нас. Според Христова „след 4 години политическа нестабилност вече берем плодовете на популистки и неправилни решения”.

„Надявах се част от разходите да бъдат замразени, но виждаме точно обратното. Макар минималната работна заплата да се увеличава с 15 евро по-малко от очакваното, бизнесът е изправен пред абсурдната ситуация да се бори с публичния сектор“, алармира Никола Филипов.

Според Хампарцумян е работа на изготвилите бюджета да обяснят каква е целта му и защо параметрите му са такива, каквито са заложени.

Експертите са категорични, че по-високите вноски за пенсия не означават по-високи пенсии в бъдеще, а че пенсионната система се задъхва. Те се обединиха и около мнението, че вдигането на заплати, особено в публичния сектор, неминуемо повишава инфлацията в страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Най големият спад на промишленото производство тази година е в България и Хърватия.Фирмите и заводите бягат от еврозоната заради високите разходи и осигуровки.

    Коментиран от #6

    08:46 29.10.2025

  • 2 шопа

    11 0 Отговор
    Аре ощи ено плямпало от нафталиня изтопорчили а ръси мозък. Земи а са скрийтивеки , викам язи . Батва чудо-чучулято...

    08:48 29.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Тази кога е правила бюджет?
    А дали е работила някога нещо?

    08:50 29.10.2025

  • 4 Нормално

    6 2 Отговор
    Като сте тръгнали на война, ще трябва да я платите. Още не е започнало баш щавенето. 1918 и 1944 хлябът стига 1000 лева, тогава пак бяхме в същия филм.

    08:50 29.10.2025

  • 6 Вярно

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Без руски газ няма производство.

    08:51 29.10.2025

  • 7 Анонимен

    9 3 Отговор
    НДСВ госпожо омръзна ми от такива като вас Къде са новите лица Вие сте пенсионери

    08:55 29.10.2025

  • 8 ГЕРБ са крадци!!

    10 2 Отговор
    ГЕРБ харчат БЕЗОГЛЕДНО, НЕПРОЗРАЧНО, БРУТАЛНО МНОГО ЗА ГЛУПОСТИ, не в полза на народа!

    08:57 29.10.2025

  • 9 Даниел

    14 0 Отговор
    Необходимо е обществото да заяви по подходящ начин,че иска и е време да се замразят депутатските заплата ,наред с това държавните служители,администрация и парламент да започнат да внасят пари в бюджета под формата на данъци!

    09:01 29.10.2025

  • 10 ГЕРБ са НЕМОЖАЧИ!! НЕКАДЪРНИ!!

    9 2 Отговор
    Бюджетът за 2026 година съставен от НЕКОМПЕТЕНТНИТЕ НЕМОЖАЧИ от ГЕРБ, показва ЛИПСА на стратегическо мислене: разходите растат без ясна реформа, бизнесът е принуден да конкурира държавата, а пенсионната система остава под риск. Това е поредното доказателство, че съставителите му са избрали ПОПУЛИЗЪМ пред устойчиво управление. Вместо да планират разумно, се задълбочават проблемите, които ще тежат върху икономиката и гражданите.

    09:02 29.10.2025

  • 11 Проблема е !

    1 2 Отговор
    Проблема е !

    В Приходната Част !

    И Без Това Ограбвате Инвалидите !

    За сметка на Здравите и Богати индивиди !

    Индивиди !

    Защото Те Не Са !

    Хора !

    А мошеници !

    Които Искат Само Пари !

    Без Да дават !

    Нещо !

    В Отлата !

    --------

    Но От Крадливи Господари !

    Можеш Да Очакваш !

    Само Това !

    Те Не ПОДБИРАТ !

    СРЕДСТВА !

    Коментиран от #12

    09:02 29.10.2025

  • 12 Некадърността !

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Проблема е !":

    Некадърността !

    Ражда !

    Само !

    Некадърност !

    09:04 29.10.2025

  • 14 Кафенцо

    10 2 Отговор
    Разходната част на бюджета при това правителства няма да бъде намалена , та тя дава заплати на държавната администрация и общинска такава , на полиция които са основният електорат за избори на ГЕРБ и ДПС НН

    09:05 29.10.2025

  • 15 ГЕРБ са измамници!!

    12 1 Отговор
    Най-големият абсурд на наглеците от ГЕРБ е, че техните депутатсщи заплати са обвързани със средната заплата за страната. Така го направи гениалния хармардски финансист и за хората от Народа с Менималната заплата, за са не се молят бедните работещи на "краля-слънце" Бойко Борисов, а да се вдига автоматично Минималната заплата за страната, както депутатските заплати на ГЕРБ, но...подлите и алчни ГЕРБери отмениха това важно правило и върнаха всичко назад, така ЗАМРАЗЯВАТ ЗАПЛАТИТЕ на народа, а техните на ГЕРБ се увеличават!

    09:07 29.10.2025

  • 16 НРБългария

    14 0 Отговор
    Колкото и да вдигат данъци и цени , след като накрая се краде от бюджета , парите никога няма да стигат . Така е вече 36 години и нищо няма да се промени , защото народеца са овце .

    09:08 29.10.2025

  • 17 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    6 1 Отговор
    ГЕРБ се облагодетелстват от НАШИТЕ ПАРИ, от ношите данъци, крадат безпардонно, стават милионери с хотели с водопади, а "народът да го ...."

    Коментиран от #20

    09:09 29.10.2025

  • 18 народа

    6 1 Отговор
    Забравихте защо изпращаме политици да управляват . Там са за да направят живота на всеки от нас по хубав и по богат и устроен . Случайно да са свършили нещо такова ? Едни и същи са в политиката , а вие очаквате различен резултат , така ли ?

    09:11 29.10.2025

  • 19 бай Бончо

    1 1 Отговор
    Както винаги съм казвал .Социализма е недостижим !

    09:12 29.10.2025

  • 20 Спри с

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "ГЕРБ създаде тази порочна система!!":

    тези вехти опорни,няма кой да ти повярва на лъжите

    Коментиран от #22

    09:13 29.10.2025

  • 21 ГЕРБ са алчни крадци!

    8 0 Отговор
    ГЕРБ замразиха заплатите на народа, но депутатските си заплати вдигат без проблем!
    А гениалната идея на брилянтния финансист Асен Василев беше за ВСИЧКИ – минималната заплата да расте за всички!!! Както растяха техните депутатсщи заплати, но алчността на ГЕРБ победи, те отрязаха увеличението на запратите на народа, а своите оставиха да се увеличават.
    Народът плаща и мизерува, ГЕРБ печели.
    Абсурд и наглост в чист вид!

    09:13 29.10.2025

  • 22 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Спри с":

    ГЕРБ се облагодетелстват от НАШИТЕ ПАРИ, от ношите данъци, крадат безпардонно, стават милионери с хотели с водопади, а "народът да го ...."

    09:14 29.10.2025

  • 23 жиужицу

    4 1 Отговор
    Ако още не ви е станало ясно , дават половин България на Турция .Само гледайте как от Стара планина надолу , вече няма да е България .Народа мълчи , бачка , плаща , стрижат го и продължава да плаща и пак да мълчи .

    09:14 29.10.2025

  • 24 ГЕРБ са виновни!

    3 0 Отговор
    Мотото на ГЕРБ крадците е "Народът да го ...."

    09:15 29.10.2025

  • 25 ГЕРБ = мизерия за Народа!

    6 0 Отговор
    Бюджетът за 2026 г. е поредното доказателство за липса на стратегическо мислене от ГЕРБ и министъра Теменужка Петкова. Разходите растат неконтролируемо, докато бизнесът и обикновените хора са оставени да плащат сметката. Минималната заплата е почти замразена, а публичният сектор получава увеличения, които ще вдигнат инфлацията и ще задушат икономиката. Пенсионната система се задъхва, но ГЕРБ се държи, сякаш проблемите не ги засягат. Това е популизъм, маскиран като бюджет, който обслужва само собствените им интереси, а не народа.

    09:17 29.10.2025

  • 26 Българино, спиш ли?.?

    4 0 Отговор
    Бюджетът за 2026 г. е чиста гавра с народа!
    ГЕРБ и неуката некадърна Теменужка Петкова замразяват заплатите на работещите, докато техните джобове се пълнят.
    Минималната заплата почти не расте, публичният сектор се облагодетелства, а инфлацията и пенсионната криза тежат на обикновените хора. Това не е бюджет – това е нагло обслужване на собствените им интереси за сметка на България!

    09:18 29.10.2025

  • 27 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    3 0 Отговор
    ГЕРБ се облагодетелстват от НАШИТЕ ПАРИ, от ношите данъци, крадат безпардонно, стават милионери с хотели с водопади, а "народът да го ...."

    09:19 29.10.2025

  • 28 Бюджет на ГЕРБ

    2 0 Отговор
    1. „Народът плаща, те харчат.“

    2. „Обещай, вземи, забрави.“

    3. „Депутати щастливи, хора гладни.“

    4. „Виж си джоба.“

    5. „Пари има… за тях от ГЕРБ.“

    09:25 29.10.2025

  • 29 Как НИКОЙ не каза

    1 1 Отговор
    Юрошийта и подправените данни от НСИ, БНБ, ПП, ДБ, ДПС, ГЕРБ, СДС
    са виновни за Унищожаването на Валутен Борд от 2020 юли,
    Унищожаването на ВБорд позволи ЧУДОВИЩНО теглене на заеми, умишлено обезценяване на български лъв, който беше резервна валута на ЕС, заради валутен борд,
    и увеличаване на Разходна част.
    Което доведе до повишена инфлация, повишаване на цени.
    Спомняме ли си как от трибуната на НС Йордан Цонев крещеше истерично:
    Ще ви набутаме в Юрошийт.
    Според Стоян Панчев,
    Йордан Цонев е казал следното:
    "Влизаме в Юрошийт зоната, там гърмим в ръцете на Западняците и те почват да ни казват вдигат данъци, ние казваме те ни карат, какво да правим? Влезли сме в "клуба на богатите".
    Българските не кадърници ни готвят Юрошийт Данъци.
    Оставка на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС, и патериците им бкп и итн.
    на последен "пленум на бкп" са приели повишаване на всички данъци, без ддс,
    разбира се, идеята е на дпс и герб, а бкх я огласява.
    Добре дошли в Адът на юрошийта, санкциите, и данъците в клуба на "богатите".

    09:30 29.10.2025

  • 31 Бюджет на ГЕРБ

    2 0 Отговор
    1. „Народът плаща, ГЕРБ харчат непрозрачно.“

    2. „Джобовете на ГЕРБ пълни, на хората - празни.“

    3. „Обещай, вземи, забрави.“

    4. „Пари има… за ГЕРБ.“

    5. „Минимална заплата замразена, инфлация расте.“

    6. „Депутатите от ГЕРБ щастливи, крадливи..."

    7. „Народ гладен, гневен.“

    8. „Популизъм и лъжи от ГЕРБ вместо реформи.“

    9. „Бюджет? Празна хартия. Продънена каца.“

    10. „Наглост, алчност на ГЕРБ, безконтролност.“

    11. „ГЕРБ печели, народа български губи.“

    12. „Пенсии мизерни, джобове на ГЕРБ пълни.“

    13. „Разходи растат, приходи спят.“

    14. МОТО на ГЕРБ:„ Замрази народа, трупай за себе си.“

    09:31 29.10.2025

