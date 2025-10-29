Румен Овчаров: Борисов да обясни на приятеля си Тръмп, че бургаската рафинерия няма нищо общо с доходите на Русия

Снимка: Илия Вълков
"Българското правителство да си седне на задните части и да не обикалят като цветарки медиите. Първо те трябваше да проверят наистина ли има 90-дневни запаси на горива и продукти. Двама от големите продавачи на пазара нямат такива запаси, дори и на хартия ги нямат, водят съдебни дела, понеже са близки с голямото Д и отлагат тези решения. Второто, което държавата вече трябваше да го е направила, Борисов да се обади на приятеля си Тръмп и да обясни, че бургаската рафинерия няма нищо общо с доходите на Русия. Тръмп налага санкция на българските граждани.
Най-малкото, което трябва да поиска и българската държава е длъжна да го направи е да поискаме дерогации. Не може на най-верноподаническата нация в цяла Европа да ни налага санкции, а верният приятел на Путин - Вучич си извоюва осеммесечни дерогации", каза бившият министър на енергетиката Румен Овчаров пред БНР. Според него рафинерията в Бургас ще бъде продадена на сериозен бизнес играч в тази сфера.
Правителството трябва да решава въпроси. Има проблем и той е сериозен. Някой трябва да си свърши работата. Да се вземат в ръце, да престанат да се занимават с евтин пиар и да си вършат нещата. Това препоръча в интервю пред БНР Румен Овчаров, бившият министър на енергетиката от БСП, относно продажбата на рафинерията "Лукойл" и очаквана криза с горивата у нас. Той е категоричен, че трябва да се иска дерогация на санкциите.
"Силно съм скептичен, че нещо което не се случи за пет години, ще се случи за две седмици. "Лукойл" не иска да създава проблеми на държавите, където оперира, но не виждам българската държава да действа. Ако не се случи варианта, който "Лукойл" предлага, безсмислени са и другите планове на българската държава от тези герои, които измениха закона и въведоха особен управител. Видяхме какво стана с дружествата на "Роснефт" в Германия. Тревожно е, че никой от България не предприема реалните мерки, които могат да се предприемат", каза Овчаров. Той обясни, че особеният управител не отменя собствеността и санкциите, "в Германия имат такъв вече три години".
"За четири дни се наслушах на една купчина дърдорковци, които не знаят какво говорят. Ако спре "Лукойл" в Бургас и тази в Румъния не работи, и на Сърбия не работи и началото на следващата година не можем да получаваме нефтопродукти от руски петрол, каквито в момента получаваме от Турция и то в големи обеми, откъде точно ще дойдат горивата за България?", коментира Румен Овчаров. Той е категоричен, че едва ли Гърция може да задоволи пазара в България, Румъния и Сърбия.
Според него нашата рафинерия е на загуба тази и миналата година, "защото отмениха дерогацията, иначе 2024 г. щяхме да имаме едни 24 млн. в бюджета".
Румен Овчаров коментира, че България е в драма заради измислена битка и посъветва: "Да попитат колко време ще ни е необходимо, за да започнем да ползваме 90-дневните запаси. Защото на Унгария, когато украинците спряха, са им трябвали седем седмици, за да получат разрешение от ЕК да ползват резерва си. И ако ние трябва да чакаме седем седмици, не ми се мисли какво ще правим през зимата."
Овчаров посочи, че рафинерията в Бургас ще бъде продадена, но няма да бъде продадена на временно съществуващ купувач, а на сериозен бизнес играч в тази сфера.
