Румен Овчаров: Борисов да обясни на приятеля си Тръмп, че бургаската рафинерия няма нищо общо с доходите на Русия

29 Октомври, 2025 10:14 1 831 51

Президентът на САЩ налага санкция на българските граждани

Румен Овчаров: Борисов да обясни на приятеля си Тръмп, че бургаската рафинерия няма нищо общо с доходите на Русия - 1
Снимка: Илия Вълков/БНР
Снимка: Илия Вълков

"Българското правителство да си седне на задните части и да не обикалят като цветарки медиите. Първо те трябваше да проверят наистина ли има 90-дневни запаси на горива и продукти. Двама от големите продавачи на пазара нямат такива запаси, дори и на хартия ги нямат, водят съдебни дела, понеже са близки с голямото Д и отлагат тези решения. Второто, което държавата вече трябваше да го е направила, Борисов да се обади на приятеля си Тръмп и да обясни, че бургаската рафинерия няма нищо общо с доходите на Русия. Тръмп налага санкция на българските граждани.

Най-малкото, което трябва да поиска и българската държава е длъжна да го направи е да поискаме дерогации. Не може на най-верноподаническата нация в цяла Европа да ни налага санкции, а верният приятел на Путин - Вучич си извоюва осеммесечни дерогации", каза бившият министър на енергетиката Румен Овчаров пред БНР. Според него рафинерията в Бургас ще бъде продадена на сериозен бизнес играч в тази сфера.

Правителството трябва да решава въпроси. Има проблем и той е сериозен. Някой трябва да си свърши работата. Да се вземат в ръце, да престанат да се занимават с евтин пиар и да си вършат нещата. Това препоръча в интервю пред БНР Румен Овчаров, бившият министър на енергетиката от БСП, относно продажбата на рафинерията "Лукойл" и очаквана криза с горивата у нас. Той е категоричен, че трябва да се иска дерогация на санкциите.

"Силно съм скептичен, че нещо което не се случи за пет години, ще се случи за две седмици. "Лукойл" не иска да създава проблеми на държавите, където оперира, но не виждам българската държава да действа. Ако не се случи варианта, който "Лукойл" предлага, безсмислени са и другите планове на българската държава от тези герои, които измениха закона и въведоха особен управител. Видяхме какво стана с дружествата на "Роснефт" в Германия. Тревожно е, че никой от България не предприема реалните мерки, които могат да се предприемат", каза Овчаров. Той обясни, че особеният управител не отменя собствеността и санкциите, "в Германия имат такъв вече три години".

"За четири дни се наслушах на една купчина дърдорковци, които не знаят какво говорят. Ако спре "Лукойл" в Бургас и тази в Румъния не работи, и на Сърбия не работи и началото на следващата година не можем да получаваме нефтопродукти от руски петрол, каквито в момента получаваме от Турция и то в големи обеми, откъде точно ще дойдат горивата за България?", коментира Румен Овчаров. Той е категоричен, че едва ли Гърция може да задоволи пазара в България, Румъния и Сърбия.

Според него нашата рафинерия е на загуба тази и миналата година, "защото отмениха дерогацията, иначе 2024 г. щяхме да имаме едни 24 млн. в бюджета".

Румен Овчаров коментира, че България е в драма заради измислена битка и посъветва: "Да попитат колко време ще ни е необходимо, за да започнем да ползваме 90-дневните запаси. Защото на Унгария, когато украинците спряха, са им трябвали седем седмици, за да получат разрешение от ЕК да ползват резерва си. И ако ние трябва да чакаме седем седмици, не ми се мисли какво ще правим през зимата."

Овчаров посочи, че рафинерията в Бургас ще бъде продадена, но няма да бъде продадена на временно съществуващ купувач, а на сериозен бизнес играч в тази сфера.


България
  • 1 Нема ли да предложи Р. Овч.

    11 22 Отговор
    Нема ли да предложи Р. Овч. направо да им дадем един милиард евра и да си работят спокойно.

    Коментиран от #6, #11, #33

    10:21 29.10.2025

  • 2 ТИГО

    17 5 Отговор
    Малеее джурHaлята за това ви требваха 24 часа за да го преразкажете !Ма стара ви е информацията от вчера по това време е ! Трудно се преразказва и преписва.

    10:23 29.10.2025

  • 3 Иван

    21 32 Отговор
    Това е единствената рафинерия в света която е винаги на загуба и не е платила и един лев на България затова ако се затвори няма да има никакъв проблем нали

    Коментиран от #18, #19

    10:24 29.10.2025

  • 4 Фен

    36 8 Отговор
    Забавно е да се наблюдава как Европа се гърчи под американските санкции. И мита. И покупки на оръжие. Че и милиарди инвестиции... С такъв приятел, врагове не ти трябват.

    Коментиран от #7

    10:24 29.10.2025

  • 5 бою циганина

    7 7 Отговор
    исках да подаря на татко му един АЕЦ..... само срещу няколко кюлчета

    10:26 29.10.2025

  • 6 Мокой

    36 10 Отговор

    До коментар #1 от "Нема ли да предложи Р. Овч.":

    Овчаров е абсолютно прав и това, може би, ще го разберем през зимата.
    Големи проблеми ни очакват - евро, горива, а властта е не компетентна да ги реши в полза на хората.

    Коментиран от #12

    10:26 29.10.2025

  • 7 чикчирик

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Къв"приятел" може да е шефа с подчинения, освен унижаване с нереципрочен визов режим и недоставен нелетящ доларов скраб ??

    Коментиран от #40

    10:27 29.10.2025

  • 8 Как я мислите тази работа?

    9 13 Отговор
    САЩ да повярва на доводите на санкционирания по Магнитски Румен Стоянов Овчаров?

    Коментиран от #16

    10:30 29.10.2025

  • 9 този "другар", изглежда

    9 13 Отговор
    по-загрижен за проблемите, които сами си създават руснаците, отколкото за проблемите, които руснаците създават на България. (Дали има нещо мобщо, с един екземпляр, който в началото на 90-те години, с един подпис прибра 6,5 милиона долара от АЕЦ-а? И с един тип, наричан "дългия инкасатор"?...)
    В нормална държава, крадците и предателите на националните интереси, изтърпяват десетилетни присъди, а не ръсят мозък по телевизиите.

    Коментиран от #36

    10:30 29.10.2025

  • 10 си дзън

    12 11 Отговор
    Бургаската рафинерия опеделено има нещо общо с доходите на Р. Овч.

    10:32 29.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нема ли да предложи Р. Овч.":

    Немаш ли с кво да се замислиш❓
    Ако някой КУПУВА Нефтохим нали ще изръси една торба с пари за да го купи,
    а уж искат да спират парите към Путин❗
    Или може би ще го "КУПИ", ама няма да даде пари, а те ще остана в ЗАМРАЗЕНИ СМЕТКИ и после ще бъдат ОТКРАДНАТА❗

    Коментиран от #24

    10:34 29.10.2025

  • 12 Нема ли да предложи Р. Овч.

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мокой":

    Тези страхове не ги ли брахме няколко години подред? Нищо не стана. Предлагам да си спиш спокойно.

    10:37 29.10.2025

  • 13 604

    6 0 Отговор
    Пудинг ви спря кранчетата....сещайте съ!

    10:37 29.10.2025

  • 14 Истината

    15 5 Отговор
    Румен Овч. е един от големите познавачи на енергетиката ! Факт . Овчаров гледа откъм българския интерес - Факт . За съжаление евроатлантическите управляващи в София искат да се представят като по-големи евроатлантици от Сащ у мърсулите . На гърба на българите .

    10:38 29.10.2025

  • 15 Държавна контрол върху рафинерията

    6 11 Отговор
    Овча главо, какви глупости плещиш пак. Това че собствеността минава през няколко компании не значе че собствеността на е руска. Разликата е че се връщат в Русия през няколко дъщерни фирми. Иначе формално може 7 да не е руски Лукойл, но де факто печалбите са руски. Пълен държавен контрол трябва за да се види че ни крадат с на 1 мрд годишно от данъци.

    Коментиран от #38

    10:39 29.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "Как я мислите тази работа?":

    А ти още ли мислиш , че САЩ им дреме за У...йна 🤔❗❓
    Още 2005 година Жириновски им го каза:
    Нито НАТО, нито ЕС мислят да приемат У...йна,
    те ще я ползват като маша с която да ръчкат и разпалват огъня, а после ще я захвърлят ❗

    Коментиран от #21

    10:39 29.10.2025

  • 17 Ръб

    3 5 Отговор
    Как да няма общо, ползва Каспийският нефтопровод, който доставка уж Казахстански нефт. Както и да въртят нещата, няма от къде да доставят Бренд, само Руски нефт. Няма печеливша сделка с Мацква, за това пак ще си платиме.

    10:39 29.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да бе , да ?! 😜

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Затова ли в Турция сте зяпнали да ни я вземате ? И да държите кранчето на всички горива в България ?

    10:43 29.10.2025

  • 20 Принципно

    8 2 Отговор
    Всички стратегически обекти трябва да са собственност на държавата ,но при нас държавата е собственност на голямото Д и дебелото ББ

    10:43 29.10.2025

  • 21 Фейк

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Украйна не е част от западния свят, на нас трябваше да ни дреме, защото те са точно като нас, бивша Руска република. Запада иска главата на мечка

    Коментиран от #25

    10:44 29.10.2025

  • 22 смях в залата

    5 4 Отговор
    Лукойл хранилка за българските копейки
    Гледайте и слушайте кои реват най-много

    10:44 29.10.2025

  • 23 Стара чанта

    1 5 Отговор
    Тоя Б ок лу-у-у-к още ли не е зад решетките

    10:45 29.10.2025

  • 24 Нема ли да предложи Р. Овч.

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Финансово неграмотен си. Тези, които купуват и продават рафинерии, не са.

    Коментиран от #29

    10:47 29.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Фейк":

    ЗАПАДНалИЯТ свят иска кожата на мечката-
    петрол, уран, торове....... ❗
    И ако може за цветни стъкълца.... както са мамили индианците за златото им и земите им❗
    Знаеш ли за колко е купен от. Манхатън🤔❓

    Коментиран от #31

    10:50 29.10.2025

  • 26 От цялата тирада

    1 4 Отговор
    Разбираме само, че другаря Овчаров трябва да се обади на другаря Путин, пък той да разреши проблема, ама той пък не може.И че рафинерията на "Лукойл" нямала нищо общо с доходите на Русия, а с доходите на ретроградния Меркурий! А дано, ама надали!

    10:50 29.10.2025

  • 27 хайдеееее

    2 3 Отговор
    Още една ватенка изпълзя от гардероба. Ако бяхме депортирали всички ватенки в Русия още през 1989 година,сега България наистина щеше да е Балканската Швейцария,а не най бедната в Европа.... Някой да посочи поне една държава близка до ватенките където населението да живее добре. Няма такава. Защото именно такива комунистчета играят ролята на спирачка в държавите от руските сателити

    10:51 29.10.2025

  • 28 Ааа, не!

    2 0 Отговор
    Борисов не обяснява, а си "такова" приятелите с 200!

    На какъв език да се обяснява?

    10:51 29.10.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Нема ли да предложи Р. Овч.":

    Да, аз даже една боза и еклер не мога да си купя❗😉

    10:52 29.10.2025

  • 30 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Лукойл е собственост на Ротшилд.

    10:54 29.10.2025

  • 31 Фейк

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Запада бил западната, огледай се, какво Източно имаш у дома?

    Коментиран от #35

    10:55 29.10.2025

  • 32 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 0 Отговор
    НЯМА НУЖДА БОРИСОВ ДА ОБЯСНЯВА,АМИ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ОМИТА С 200 ОТ ПОЛИТИКАТА НА ОКРАДЕНАТА ДЪРЖАВА!!!
    И АКО МОЖЕ ДА ГО ВИДИМ НА БЕСИЛКАТА!!

    10:57 29.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сандо

    2 0 Отговор
    С такива съюзници вече и врагове не ни трябват.България ще загине благодарение на новит си "приятели".

    11:03 29.10.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Фейк":

    Ами във вас 90% е от Китай, Турция, Тайван......
    Даже дрехите в МАРКОВИТЕ магазини са от
    БАНГЛАДЕШ❗Огледай се, бе❗
    Все западни неща 🤣

    Коментиран от #41

    11:03 29.10.2025

  • 36 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "този "другар", изглежда":

    да му папаш каламбаците на “другаря”

    11:04 29.10.2025

  • 37 Тома

    1 0 Отговор
    На тиквата приятел е кмета на Симитли а не Тръмп

    11:04 29.10.2025

  • 38 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Държавна контрол върху рафинерията":

    а това че лично не съм ти го завирал не значи че не си ПЕЕЕЕДАААЛЛЛ💩🤮👌

    11:07 29.10.2025

  • 39 Дани

    1 0 Отговор
    Ердоган ни държи за едното мьдо, скоро ще набара и двете, а Ръбеф няма да го съдят за предателство

    11:08 29.10.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "чикчирик":

    Америка не е приятел на България, а не що по силно. Америка е лечител на русофилията в България. Лекува по стария англоамерикански начин, с праз лук. С двете ръце масажира, а с праза- лекува, от към гърба. Да живее Америка. Сбъдна се мечтата да сме приятели , пациенти, на ней великата нация. Да живее лечението с праз!!! Год блейс Америка!!! Хип хип Ураааа!!!!

    11:10 29.10.2025

  • 41 Фейк

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ама пише найк, нали? не нин джин пин цвин

    Коментиран от #45, #47

    11:11 29.10.2025

  • 42 Долу ЕС

    2 0 Отговор
    България не трабва да обяснава нищо на никого, защото не е длъжна да спазва никакви чужди санкции. Някой да обясни на Посолството, че няма такъв документ засължаващ ни да спазваме решения на чужди правителства, Лулоил България е с бг регистрация. Мен кравария не ме интересува ни най малко. ако настовят, наема на 4 те бази може да ае промени от 0 на 500 млн като на Филипините

    Коментиран от #51

    11:17 29.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Фейк":

    Милото, явно не правиш разлика❗
    Попитай някой който разбира да те светне за едни коли на които пише Мерцедес и БМВ,
    ама са правени в Китай или Индия и Мароко❗🤣❗ Дори на тези в САШт качеството е ... НЕкачествено😉

    Коментиран от #48

    11:19 29.10.2025

  • 46 Фейк

    0 0 Отговор
    Тази блузка на таварищия, Руска ли е?, а цайса е от Цайс, дори той знае, че слънцето залязва от правилната посока

    11:19 29.10.2025

  • 47 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Фейк":

    На все повече електромобили пише
    Донг Фен, Ка фе и още куп непознати все още марки❗

    Коментиран от #49

    11:22 29.10.2025

  • 48 Фейк

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ако няма Запад, няма Китай, ти с жълтурите ли се целибаш, мислиш, че са ти приятели, твоята гордост е Китай?

    11:22 29.10.2025

  • 49 Фейк

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Те са роби, бачкат за западни корпорации, евтина работна ръка, живот на поточната линия за жълти снинки, никой не мигрира натам, те бягат към ЕС, и САЩ

    11:26 29.10.2025

  • 50 може да не е американски купувача

    0 0 Отговор
    и грътски не е . Значи е турски . укоила дето е български си правиха година реклама . ние ние ние . а сега нападна тръмпи в лицето на румен . и веднага ли ще има дерогация и продажба . то нямаме експерти да ги проведат тези стъпки . решил нещо Лукоил и сега тръмпи да козирува . точно тръмпи послуша пеески . пеески направи това положение с Лукоил . има едно въртене на едно място . Хем 90 процента са продуктите произведените за износ и валута и на по скъпи цени . Хем цялата страна не могла без Лукоила . Хем данъци не плащали . такива по добре да ги закриват . Плащат на сайтове и разни съветници . Няма полза от Лукоил .

    11:30 29.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

