Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. на ден – вървим към предфалит

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува финансовата политика на управляващите и предупреди за опасна тенденция на ускорено държавно задлъжняване, която според него може да доведе България до „предфалитно състояние“.
„Предвижда се темп на задлъжняване от 70 милиона лева на ден през следващата година. Това показва огромното лицемерие на управляващите, които преди критикуваха Румен Радев за един милион дълг дневно, а сега сами стигат до седемдесет пъти повече“, добави Костадинов.
Рекорден дълг и липса на реална икономика
По думите му, държавата вече се задължава с около 52 милиона лева дневно, заради изтеглените близо 19 милиарда лева заеми. „Всички показатели сочат, че България е в състояние на предфалит. Ние сме трети по ръст на задлъжнялост в Европейския съюз, без да имаме реална икономика. През страната просто минават парични потоци, които после изтичат навън“, коментира той.
Костадинов прогнозира, че след евентуалното влизане в еврозоната от 1 януари 2025 г. „българските банки ще бъдат изпразнени от съдържание“, тъй като част от резервите им ще бъдат пренасочени към други държави.
„Ще настъпи перфектната финансова буря, ако това съвпадне с икономически натиск“, каза още той.
Лидерът на „Възраждане“ нарече проектобюджета „фикция“, изтъквайки, че правителството не може да го върже без нов заем. „Ние вече сме в дългова спирала. Краят ѝ, както пише във всеки учебник по икономика, е един – фалит. Можем само да гадаем мащаба, но е ясно, че ще има огромна задлъжнялост“, заяви Костадинов.
Той обвини управляващите партии – ГЕРБ, ПП–ДБ и ДПС – в споделена вина за финансовата криза: „Не съм адвокат на Асен Василев, но нека не забравяме, че ГЕРБ управляваха заедно с него. Сега се опитват да се разграничат, но това е тяхна обща отговорност“, подчерта той.
Според Костадинов единственият начин да се запазят доходите и да се намали натискът върху бюджета е чрез орязване на раздутата държавна администрация.
„При спад на приходите и инфлационен натиск, ако няма съкращения, заплатите ще паднат. Единственият начин да се поддържа нивото е да се теглят огромни кредити. Така управляващите просто купуват време, продавайки бъдещето на България“, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #22
11:53 29.10.2025
2 Данко Харсъзина
11:53 29.10.2025
3 Данко Харсъзина
11:54 29.10.2025
4 Нацюга
Коментиран от #11, #15
11:54 29.10.2025
5 Оня с коня
11:55 29.10.2025
6 Това го
Коментиран от #8
11:58 29.10.2025
7 Хе!
Коментиран от #18
11:59 29.10.2025
8 Хе!
До коментар #6 от "Това го":Не само на Радев! Всеки ден от обществени поръчки, които са над 200 000, се крадат не по малко от 10 000 000 милиона лева! Доста повече от схемата Боташ!
12:01 29.10.2025
9 Очаквано с такива кадри
И ще става още по зле - с поцарникар, счетоводител и намагнитен!!!
Първо ще падне курбан рафинерията поради неориентираните евроатлантически амбиции на бившите членове на БКП!
12:01 29.10.2025
10 влизане в еврозоната от 1 януари 2025 г.
кат японско багерче ги нацъкцаш цъканиците най много от другите писари
сега разбрахме че сме вече вили в зоната а що си играеме с левове
12:06 29.10.2025
11 шопо с търнокопо
До коментар #4 от "Нацюга":Айде стига лъгали, в съседната статия пише, че мнозинството е отхвърлило предложението на Възраждане за заплатите на младите лекари, поспрете се малко.
12:06 29.10.2025
12 Вие сте виновни за всичко!
12:06 29.10.2025
13 Украински и гръцки сценарий едновременно
Коментиран от #21
12:07 29.10.2025
14 коце кажи им да не крадат повече
Коментиран от #16
12:07 29.10.2025
15 Така ли?
До коментар #4 от "Нацюга":На мен пък ми се струва, че е с дръпнати очи като руските монголо-татари.
12:09 29.10.2025
16 това е вярно
До коментар #14 от "коце кажи им да не крадат повече":Орязването на администрацията отдавна трябваше да се случи!
12:11 29.10.2025
17 Много точно
Предстои унищожението на България.
Впрочем, както казва и Костадинов, вече сме във фаза на унищожение.
12:12 29.10.2025
18 Аха!
До коментар #7 от "Хе!":Щом сте се разбрали, значи и вие участвате в схемата!
Русия ни готви свинска диктатура, за да ни предложи референдума за излизане от ЕС като спасение. Много будали ще клъвнат на тая кука, но болшинството ще останат безразлични!
12:14 29.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 краде се и или се присвоява
12:19 29.10.2025
21 Атина Палада оригинал
До коментар #13 от "Украински и гръцки сценарий едновременно":Шанс да оцелеем има само ако се вържем към рублата,най-добрата рубла на света е руската!!!!
12:20 29.10.2025
22 Наблюдател
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Хитрите свраки ще направят 200 милиарда дълг и ще духнат по островите, а глупаите туземъци дето лапат муите, ще останът с пръст в ...о.
12:21 29.10.2025
23 В България
12:22 29.10.2025
24 Бесепе
12:24 29.10.2025
25 Цървул
12:27 29.10.2025
26 Оня с коня
12:28 29.10.2025
27 оня с коня
12:28 29.10.2025
28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:28 29.10.2025
29 голям смях
Коментиран от #36
12:29 29.10.2025
30 Оня с коня
12:31 29.10.2025
31 икономист
12:38 29.10.2025
32 бай Бончо
12:42 29.10.2025
33 Ем.
12:42 29.10.2025
34 Гост
Голям лъжец си!
13:02 29.10.2025
35 Дидо VT
13:05 29.10.2025
36 Така ли?
До коментар #29 от "голям смях":Цървули, ама руски, като вас!
13:20 29.10.2025