Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. на ден – вървим към предфалит

29 Октомври, 2025 11:51 1 175 36

  • костадин костадинов-
  • бюджет

Лидерът на „Възраждане“ нарече проектобюджета „фикция“

Костадинов: Държавата задлъжнява с 52 млн. на ден – вървим към предфалит - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува финансовата политика на управляващите и предупреди за опасна тенденция на ускорено държавно задлъжняване, която според него може да доведе България до „предфалитно състояние“.

„Предвижда се темп на задлъжняване от 70 милиона лева на ден през следващата година. Това показва огромното лицемерие на управляващите, които преди критикуваха Румен Радев за един милион дълг дневно, а сега сами стигат до седемдесет пъти повече“, добави Костадинов.

Рекорден дълг и липса на реална икономика

По думите му, държавата вече се задължава с около 52 милиона лева дневно, заради изтеглените близо 19 милиарда лева заеми. „Всички показатели сочат, че България е в състояние на предфалит. Ние сме трети по ръст на задлъжнялост в Европейския съюз, без да имаме реална икономика. През страната просто минават парични потоци, които после изтичат навън“, коментира той.

Костадинов прогнозира, че след евентуалното влизане в еврозоната от 1 януари 2025 г. „българските банки ще бъдат изпразнени от съдържание“, тъй като част от резервите им ще бъдат пренасочени към други държави.

„Ще настъпи перфектната финансова буря, ако това съвпадне с икономически натиск“, каза още той.

Лидерът на „Възраждане“ нарече проектобюджета „фикция“, изтъквайки, че правителството не може да го върже без нов заем. „Ние вече сме в дългова спирала. Краят ѝ, както пише във всеки учебник по икономика, е един – фалит. Можем само да гадаем мащаба, но е ясно, че ще има огромна задлъжнялост“, заяви Костадинов.

Той обвини управляващите партии – ГЕРБ, ПП–ДБ и ДПС – в споделена вина за финансовата криза: „Не съм адвокат на Асен Василев, но нека не забравяме, че ГЕРБ управляваха заедно с него. Сега се опитват да се разграничат, но това е тяхна обща отговорност“, подчерта той.

Според Костадинов единственият начин да се запазят доходите и да се намали натискът върху бюджета е чрез орязване на раздутата държавна администрация.

„При спад на приходите и инфлационен натиск, ако няма съкращения, заплатите ще паднат. Единственият начин да се поддържа нивото е да се теглят огромни кредити. Така управляващите просто купуват време, продавайки бъдещето на България“, каза той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    27 4 Отговор
    Важното е да даваме пари на Урка да ни "пази" от Мецан!!

    Коментиран от #22

    11:53 29.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    10 35 Отговор
    Копейките са проклятието на България.

    11:53 29.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    11 25 Отговор
    Да спрат заплатите на копейките за икономии.

    11:54 29.10.2025

  • 4 Нацюга

    11 17 Отговор
    Костадин ми се вижда леко с еврейска кожа. Все пак гласува против заплатите на лекарите а полицаите са с бмв-та.

    Коментиран от #11, #15

    11:54 29.10.2025

  • 5 Оня с коня

    11 7 Отговор
    И да каже ясно Костадинов след критиката си за прогресивно нарастващия ни външен дълг:Одобрява ли исканията на младите Лекари за увеличение на заплатите им,или не?

    11:55 29.10.2025

  • 6 Това го

    7 14 Отговор
    кажи на Резидента,нека плаща от джоба си за Боташ

    Коментиран от #8

    11:58 29.10.2025

  • 7 Хе!

    13 2 Отговор
    Схемата е прилична - вместо кисела краставичка - райски газ! Вся власть в ръце прасетов!

    Коментиран от #18

    11:59 29.10.2025

  • 8 Хе!

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Това го":

    Не само на Радев! Всеки ден от обществени поръчки, които са над 200 000, се крадат не по малко от 10 000 000 милиона лева! Доста повече от схемата Боташ!

    12:01 29.10.2025

  • 9 Очаквано с такива кадри

    12 1 Отговор
    На никой му не дреме, важното е да има далавера!
    И ще става още по зле - с поцарникар, счетоводител и намагнитен!!!
    Първо ще падне курбан рафинерията поради неориентираните евроатлантически амбиции на бившите членове на БКП!

    12:01 29.10.2025

  • 10 влизане в еврозоната от 1 януари 2025 г.

    5 1 Отговор
    писарке мари
    кат японско багерче ги нацъкцаш цъканиците най много от другите писари

    сега разбрахме че сме вече вили в зоната а що си играеме с левове

    12:06 29.10.2025

  • 11 шопо с търнокопо

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Нацюга":

    Айде стига лъгали, в съседната статия пише, че мнозинството е отхвърлило предложението на Възраждане за заплатите на младите лекари, поспрете се малко.

    12:06 29.10.2025

  • 12 Вие сте виновни за всичко!

    2 10 Отговор
    Вие бутнахте редовено правителство с ГЕРБ и ИТН, за да ни докарате дотук, където сме в момента!

    12:06 29.10.2025

  • 13 Украински и гръцки сценарий едновременно

    16 1 Отговор
    Ни готвят управниците под ръководството на ЕЦБ ЕК ЕС Нато и САЩ.

    Коментиран от #21

    12:07 29.10.2025

  • 14 коце кажи им да не крадат повече

    14 0 Отговор
    Според Костадинов единственият начин да се запазят доходите и да се намали натискът върху бюджета е чрез орязване на раздутата държавна администрация.

    Коментиран от #16

    12:07 29.10.2025

  • 15 Така ли?

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Нацюга":

    На мен пък ми се струва, че е с дръпнати очи като руските монголо-татари.

    12:09 29.10.2025

  • 16 това е вярно

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "коце кажи им да не крадат повече":

    Орязването на администрацията отдавна трябваше да се случи!

    12:11 29.10.2025

  • 17 Много точно

    14 1 Отговор
    За съжаление Костадинов е прав.

    Предстои унищожението на България.

    Впрочем, както казва и Костадинов, вече сме във фаза на унищожение.

    12:12 29.10.2025

  • 18 Аха!

    2 7 Отговор

    До коментар #7 от "Хе!":

    Щом сте се разбрали, значи и вие участвате в схемата!
    Русия ни готви свинска диктатура, за да ни предложи референдума за излизане от ЕС като спасение. Много будали ще клъвнат на тая кука, но болшинството ще останат безразлични!

    12:14 29.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 краде се и или се присвоява

    7 0 Отговор
    На най ниското ниво дори там където живеем ужасно се краде в смисъл се присвоява или се отдава в зависимост от случая но винаги за лични ползи и облаги за прикриване на далавери за покриване и покровителстване на съмнителни лица и начинания. Просто се огледайте наоколо.

    12:19 29.10.2025

  • 21 Атина Палада оригинал

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Украински и гръцки сценарий едновременно":

    Шанс да оцелеем има само ако се вържем към рублата,най-добрата рубла на света е руската!!!!

    12:20 29.10.2025

  • 22 Наблюдател

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Хитрите свраки ще направят 200 милиарда дълг и ще духнат по островите, а глупаите туземъци дето лапат муите, ще останът с пръст в ...о.

    12:21 29.10.2025

  • 23 В България

    10 0 Отговор
    Властта на мутрите и мутресите няма алтернатива на практика и те си крадат на спокойствие и се възпроизвеждат във властта на някакви фалшиви избори всичко е безсмислено.

    12:22 29.10.2025

  • 24 Бесепе

    9 0 Отговор
    Защо ходят по училищата да пропагандират.

    12:24 29.10.2025

  • 25 Цървул

    7 2 Отговор
    Как да е вярно , ние сме в клуба на богатите . Имаме пари за всичко . Ако има недоволни - това се прави за да ги тормозят .

    12:27 29.10.2025

  • 26 Оня с коня

    7 1 Отговор
    А днешна България, която "била по-богата и благоденстваща" от народната република, както гласи актуалната пропаганда няма пари за една подводница 2/3 употреба!

    12:28 29.10.2025

  • 27 оня с коня

    11 2 Отговор
    Без русия гащите не можете си дигна. Дупка на пътя не можете да поправите, ще четете във историята за Хан Крум Тодор Живков, ще четете и за златния век по времето на симеон и втори златен век по времето на тато

    12:28 29.10.2025

  • 28 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    12:28 29.10.2025

  • 29 голям смях

    8 0 Отговор
    за 30 години западна демокрация България произвежда само цървули

    Коментиран от #36

    12:29 29.10.2025

  • 30 Оня с коня

    10 0 Отговор
    Поляците откраднаха от България 6 - броя самолети Миг 29 и соросите в България си траят. Къде са Бг миговете оставени преди 5 години в Полша за модернизация питам къде са бе сороси продажни?

    12:31 29.10.2025

  • 31 икономист

    3 4 Отговор
    Пределно ясно е ,че държавата ще фалира защото се напъва да приема еврото . Ама патриотите от възраждане не спират приемането .Искат да спрат еврото , ама нямат желание .

    12:38 29.10.2025

  • 32 бай Бончо

    5 0 Отговор
    Накрая ще ви просветне ,че ви развалиха уредения живот .Всеки с апартамент и поне селска къща , ладичка обаче от магазина , пари на книжка в ДСК , никакви кредити , ниски цени , развита икономика , безплатно здравеопазване и образование , хубави пътища без винетки , АЕЦ с 6 блока ,БГА Балкан с 52 собствени самолета и 7 вътрешни летища и много , много други благини . Обладаха ви преди 30 години и ви крадат , дерат , стрижат зверски и деннонощно , но пък ви докараха банани по магазините .Социализма е недостижим .

    12:42 29.10.2025

  • 33 Ем.

    3 0 Отговор
    Коце,така е готовите пари се харчат най-лесно,да му мислят тези които ще ги връщат

    12:42 29.10.2025

  • 34 Гост

    1 0 Отговор
    А бе копейкин,как ги сметна тия милиони след като в училище си бил двойкаджия по математика?!
    Голям лъжец си!

    13:02 29.10.2025

  • 35 Дидо VT

    0 0 Отговор
    Ако МС осветли ДДС на газта продавана в РБ ще се появят 300 милиарда лева на година+ в бюджета.

    13:05 29.10.2025

  • 36 Така ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "голям смях":

    Цървули, ама руски, като вас!

    13:20 29.10.2025

