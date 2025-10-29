Мирчев: Огромен риск е в следващите месеци в България да има недостиг на горива

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Днес за пореден път управляващите не подкрепиха предложението да бъдат изслушани министрите за „Лукойл“. Огромен риск е в следващите месеци в България да има недостиг на горива", каза Мирчев и допълни, че има кандидати за купувачи.

"ГЕРБ опитват ли се да извадят Пеевски от санкционния списък "Магнитски", запита Божанов.