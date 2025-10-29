Новини
Станислав Балабанов: Не сме дали власт на ДПС, те не участват във властта

Станислав Балабанов: Не сме дали власт на ДПС, те не участват във властта

29 Октомври, 2025 15:07

ИТН свършиха две много важни неща през последните няколко седмици

Станислав Балабанов: Не сме дали власт на ДПС, те не участват във властта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След две седмици мълчание по време на политическите сътресения във властта и смяната на председателя на Народното събрание, "Има такъв народ" (ИТН) направиха първите си коментари за случващото се. Заместник-председателят на парламентарната група Станислав Балабанов обясни решението за ротация на председателския пост и отхвърли твърденията, че партията е дала власт на "ДПС - Ново начало".

"За да има стабилност и да няма повече въпроси дали има напрежение в управляващото малцинство, предложихме варианта на всеки десет месеца да има ротация на председателя," обясни Балабанов, цитиран от "24 часа". Той подчерта, че сега е ред на Рая Назарян от ГЕРБ, тъй като по неписано правило първата политическа сила винаги е имала председател. След изтичането на десетте месеца, ИТН ще има свой председател на парламента.

Балабанов изтъкна две важни постижения на партията през последните седмици, когато политическата атмосфера е била изключително напрегната.

"ИТН свършиха две много важни неща през последните няколко седмици. Първо, с нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото малцинство запази структурата си от три политически формации. На второ място, предложихме изключително интелигентен ход за ротацията на парламента," заяви депутатът.

Станислав Балабанов категорично отхвърли твърденията, че ИТН е дала власт на "ДПС - Ново начало".

"ДПС не получават никаква власт – нито в изпълнителната, нито в законодателната. Хубаво е, когато законодателната програма на трите партии среща подкрепата и на други политически формации, защото за да се случват законите в българския парламент, трябва да имат над 121 гласа," коментира той.

Депутатът подчерта, че "ДПС - Ново начало" няма участие във властта и че думите на него и колегите му остават непроменени.

"Можеше да водим друг разговор, ако имаше други обстоятелства, но такива няма. Нормално е, когато правителството е на малцинството, да среща подкрепа и да я търси от политическите формации в парламента," обясни Балабанов.

Той завърши с категоричното уверение, че от страна на ИТН не е дадена власт на други политически формации и такова нещо не се е случило.

Днес Народното събрание избра Рая Назарян от ГЕРБ-СДС за нов председател на 51-вия парламент. При гласуването 129 депутати подкрепиха кандидатурата ѝ, 77 гласуваха "против", а 14 се въздържаха. Изборът дойде часове след като Наталия Киселова от БСП подаде оставка от председателския пост.


  • 1 Данко Харсъзина

    63 0 Отговор
    Шишо командва. Чалгите сте на хранилка.

    15:08 29.10.2025

  • 2 Пич

    56 0 Отговор
    Тези от ИТН само от гнусар - нагоре ! Тая жена му , много негнуслива за пари...

    15:09 29.10.2025

  • 3 Абдул от Кабул

    24 2 Отговор
    Видит все Аллах! Ведите себя достойно, иншалла.

    15:10 29.10.2025

  • 4 Наивник на средна възраст

    52 0 Отговор
    Балабанка,Балабанка ръсиш оксиморони кат на седянка,не дал бил власт на.......Кофти скеч,ма каквито актьорите,такъв и скеча....... Да попитам - с какво се държите на земята,зер според зулускиите традиции,трябва да сте по-леки от вятъра???

    15:11 29.10.2025

  • 5 побърканяк

    46 0 Отговор
    Хахахаха само дето прасето ви дърпа конците и става това което каже.

    15:11 29.10.2025

  • 6 ХАЙДЕ В КАНАЛИЗАЦИЯТА

    39 0 Отговор
    БСП И ИТН И СТАНИСЛАВ ПАК ДА СТАВА РЕПОРТЕР.ВИДЯ СЕ ЧЕ ЗА ДРУГО НЕ СТАВА

    15:11 29.10.2025

  • 7 Пе Ее расИ,

    30 0 Отговор
    не, ама да!!!

    15:12 29.10.2025

  • 8 Новичок

    42 0 Отговор
    Балабалабанов много лъжеш ей,какво стана с подписания от вас "Санитарен кордон" а маймун такъв.Лицемери сте.Пфу...

    15:12 29.10.2025

  • 9 раз

    27 0 Отговор
    "Дали Има Все още такъв народ" (ДИВТН)

    15:13 29.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чочо

    30 0 Отговор
    Още един еманципиран слепец.Като гледам,май ГЕРБ не е във власта (за ИТН е ясно,че не е)
    Може пък да му е угодно на правещия се на невменяем,Балабанов😄
    Поредния политик с "бисер"в българската политика.

    15:16 29.10.2025

  • 13 мани беги

    31 0 Отговор
    балабанов е рядко срещан гнусен помак ... джуджето тошко е противен също ... много са глупави ... славунякът изкривен от злоба има силни зависимости към разни турци и престъпни групировки

    15:16 29.10.2025

  • 14 Национални предатели

    28 0 Отговор
    Суверена отдавна ви е вдигнал червен картон!
    Убийци на Българският Лев,
    на Българската Свобода и
    на Българският Суверенитет!
    ИЗЧЕГЪРТАНИ СЕ!
    От Боко и Шиши, факт.
    Провал след провал на вашите министри!

    15:16 29.10.2025

  • 15 има такива предатели

    34 0 Отговор
    Господин Предател,продължавай да целуваш задника на тези,на които се продаде!!!

    15:16 29.10.2025

  • 16 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    27 0 Отговор
    🤣🤣🤣
    Това вица на месеца ли е
    🤔🤔🤔

    15:17 29.10.2025

  • 17 Луд

    27 0 Отговор
    Какъв си мендил само

    15:18 29.10.2025

  • 18 Прасешка

    23 0 Отговор
    зурла .

    15:18 29.10.2025

  • 19 Изпезвай

    27 0 Отговор
    Изнасилвачи! И на младежи , и на гласувалите за вас! Какво стана с г,ейчето ви министър?! Вие сте гнус!

    15:18 29.10.2025

  • 20 Дориана

    29 0 Отговор
    Балабанов и депутатите на Слави Трифонов да спрат да лъжат народа и да дадат отговор, защо се превърнаха в най- дебелата патерица на Пеевски. Защо се опитаха да подменят демокрацията с диктатура с техния закон срещу свободата на словото , който бяха принудени да изтеглят.

    15:19 29.10.2025

  • 21 123456

    26 0 Отговор
    Грях след грях, грях след грях - дано не съм свидетел на това , което ви желае народа !

    15:20 29.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не думай!

    26 0 Отговор
    Борисов: "Новото начало" също е в управлението - без него не може да мине нищо (04.09.2025)
    Тези неадекватните от ИТН какво още правят в НС?

    15:22 29.10.2025

  • 24 Трол

    1 15 Отговор
    ДПС са стабилна и отговорна опозиция.

    15:23 29.10.2025

  • 25 тошКО

    20 0 Отговор
    купили са си. нови коли последните две седмици.... много нещо са свършили... палячовци

    15:24 29.10.2025

  • 26 Айде бе,

    17 0 Отговор
    я се погледни утре сутринта в огледалото и си кажи "Еееее и аз се изпедепцах, започнах да лъжа почти толкова добре, колкото и учителите ми".

    15:25 29.10.2025

  • 27 Гост

    18 0 Отговор
    Ти си много мазен Б"О"К"Л"У"К. Ама такъв Б"О"К"Л"У"К не се раждал никога. Мазна, долна подлого

    15:25 29.10.2025

  • 28 Българин

    18 0 Отговор
    Балабанов..и ти си една голяма мъст..ия

    Ама и вашето време изтича...

    15:26 29.10.2025

  • 29 Цвете

    21 0 Отговор
    ТИ КОГО ЗАБЛУЖДАВАШ???? СЕБЕ СИ ИЛИ ТЕЗИ, КЪДЕТО ИЗЛЪГАХТЕ ТОЛКОВА ДОЛНО И ПОДМОЛНО. ПРИГОТВИ СИ МИКРОФОНА, ЧЕ СКОРО ЩЕ СЕ НАЛОЖИ ДА ГО ПОЛЗВАШ, НО САМО В ПЛОВДИВ. 😂🤑😝

    15:29 29.10.2025

  • 30 Има Такъв Негодник!

    18 0 Отговор
    Жалък, гнусен, долен боклук, си ти, Балабанче!

    15:31 29.10.2025

  • 31 Един

    18 0 Отговор
    Беги бе смешник!
    Вероятно в Парламата не са много по-гнусните от тоя жалък селски бек повярвал си че е нещо!
    Дай на простия власт рекъл народа... ама излиза скъпичко тоя сеир!

    15:33 29.10.2025

  • 32 Б.си бokлyka !

    14 0 Отговор
    Няма такива клоуни !
    Засенчиха даже д.е.б.и.л.и.т.е на късоПейкин .

    15:33 29.10.2025

  • 33 къртача

    11 0 Отговор
    бухала дундурка чуждо бебе ,набутаха му кифлата със заредена фурна ,но пък е депутат ,лапка

    15:35 29.10.2025

  • 34 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    АМИ КАТО НЕ СТЕ ИМ ДАЛИ ВЛАСТ, ЩО ВСИЧКИ СТЕ ИМ СЕ НАДУПИЛИ БЕ, Б! О! К! Л! У! Ц! И

    15:36 29.10.2025

  • 35 Уса

    13 0 Отговор
    Тая подлога на Слави е негов говорител голямо леке и мазен тпк

    15:37 29.10.2025

  • 36 хасан двата у..

    10 0 Отговор
    балабанка ,да ходим да помагаш на булката ,че тези 4 наръча натрошени корове едва ги носи бе ,половин София с баджанаци и шеф ортак на детето ай да е хаирлия

    15:39 29.10.2025

  • 37 Димитър

    10 0 Отговор
    Да се слея с женския ти родител в интимната област нагъл мъжки представител на дивите прасета за толкова тъпи ли ни имаш всички знаем че правите ъръби на голямото Д

    15:39 29.10.2025

  • 38 Дориана

    14 0 Отговор
    Балабанов да прочете коментарите и да разбере колко много хората в България мразят предателите и лицемерните угодници към Борисов и Пеевски.По същия начин Слави Трифонов защото хората го мразели за това реши да прокара мракобесния закон срещу свободата на словото и да наложи диктатура, затвори, глоби и всичко за което се сетите за да му е комфортно на него. Тези хора отдавна са доказали, че не само са вредни, те са и мразени.

    15:40 29.10.2025

  • 39 Румен

    10 0 Отговор
    Мухата никога няма да признае че медът е по сладък от ла——-то. Бала- бала- ланчооооо

    15:46 29.10.2025

  • 40 Мечка

    15 0 Отговор
    Господин Балабанов,кого лъжете .На следващите избори много ще чакате хората да гласуват за Вас.

    15:52 29.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Баламурник

    10 0 Отговор
    шиши ви шляпа всички изотзадзе.....

    15:55 29.10.2025

  • 43 Мокой

    9 0 Отговор
    Крайно противна мутричка!

    15:56 29.10.2025

  • 44 !!!

    7 0 Отговор
    39 коментара и всички до един преливащи от омраза и презерение и към клептомана Балабана Джебчията, и към главатаря му - сакатоот учиндолско инощжество, и към цалата им фалшива чалгарска сбирщина, проектирана от агент Сава - най-успешният проект на КГБ и ДС! Ей, много гадно, много мърсно и много коварно двукопитно е Балабана Джебчията, много! Мерзавец от най-висока класа и лъжец, та дрънка! Шиши, дето тежи 190 кг. "не участвал във властта"! Ей, българи, ДЖебчията на сакатия от Учиндол прави нас, целокупния български народ за бавноразвиващи! Ега ти наглеца!

    15:59 29.10.2025

  • 45 гост

    7 0 Отговор
    Парцал долен

    16:01 29.10.2025

  • 46 Мнение

    4 0 Отговор
    Колкото и да пишете гнусни коментари, вие му плащате рокфелерската заплата на този човек. Сигурно е изкарал над половин милион лева от заплатите, от както е депутат. Какво е свършил е друг въпрос

    16:01 29.10.2025

  • 47 Човек от слама се казва

    6 0 Отговор
    Бостанско плашило! Итн все сте точно това

    16:04 29.10.2025

  • 48 Стига!

    5 0 Отговор
    Стига бе, чалгарско ниощжество с грозната брадавица на противата мутра, стига си лъгал бе, Джебчията! Я бягай на пазара да пребъркваш джобове, там ти е мястото, там си "спец" В парламента си посмешище, голямо посмешище и слуга най-долно ниво на уродливото 190 - килограмово туловище, дето те държи, и теб, и каруцарина с просташкия език Хаджи Африканския Тошко, и сакатия ти главатар, и мутрата от СИК - Банкя, и останалата смет от "Позитано" на къса каишка и не смеете да мръднете! Я бягай дая го цункаш па дебелия з.....к!

    16:04 29.10.2025

  • 49 илия

    3 0 Отговор
    АДИ БЕ .

    16:06 29.10.2025

  • 50 Видяхме!

    5 0 Отговор
    Видяхме, Балабанка, видяхме "какви ги свмаршихте" и чухме! Видяхме ви, цялата просташка чалгарска сбирщина на колене пред най-омразната персона в България - уродливото туловище Пеевски, дето всички сте му марионетки! Чухме простащините на каруцарина с мръсния и циничен език Хаджи Тошко Африкански, който ще внася доктори от Сицилия за 500 евро! Чухме налудничавите брътвежи на болния ви главатар, който седи като посаден на дивана и не може да се изправи, нито да направи и две крачки, ама нещо се напъва, горкото сакато нищожество, да диктува политическия живот на държавата ни! Видяхме и чухме потресаващата история на вашия "културен" министър, участник в перверзни и извратени гей оргии, сам той чиста проба педал, лъжец и измамник! Видяхме ви, Балабани, видяхме ви и ви чухме! Бог да пази България от "депутати" като вас, а вие вече сте на бунището, там сте и смърдите на леш!

    16:12 29.10.2025

  • 51 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Самозалъгвай се сме шник, кога търча по протестите обесняваше за чегъртането на бойко и делян, сега с ези че ги чегъркате, комици нямате място в политиката

    16:16 29.10.2025

  • 52 Ха-ха-ха!

    6 0 Отговор
    Да си умреш от майтап! "Не сме дали власт на ДПС"! Ха-ха-ха-! Че те сами си я взеха бе, нищожество чалгарско! Теб ли ще питат, или простак Тошко Хаджи Африкански?! Те сами си взехе властта, а вие им слугувате и им лижете з.......е!

    16:17 29.10.2025

  • 53 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    7 0 Отговор
    СМЕШНИК. КЪДЕ ЖИВЕЕШ??? В ЧАС ЛИ СИ??? ПРЕДАДОХТЕ ИЗБИРАТЕЛИТЕ СИ. ТРЪГВАЙ СИ ОТ ПАРЛАМЕНТА.

    16:21 29.10.2025

  • 54 Сбогом ИТН

    5 0 Отговор
    КОЙ не участва, бе? Дебелян ви върти на кучешка каишка и не смеете да гъкнете. Държи цялата държава в скута си, а от вас иска само да пиете турското кафе в този скут. А толупа не знае на КОЙ свят се намира, защото феномена го държи с много яки компромати, като Барселона, детето му, Хемус, парите от Божков, Мата Хари, кюлчета, пачки, бандитските му истории нямат край. Така че, хич не се прави на много умен, ами се стягай за шоуто. То и за там толкова ставате, продажнкци.

    16:30 29.10.2025

  • 55 К.К

    4 0 Отговор
    Барабанов, ти сериозно ли? Мислиш ли, че още има наивници да ви вярват на лъжливите брътвежи? ЧАО!

    16:33 29.10.2025

  • 56 ЕЙ БАЛАБАНОВ

    2 0 Отговор
    КВО СТАНА НАЛИ НИКОГА С ПРАСЕТАТА А МАЙ СТАНАХТЕ ЧЕРАЦИ ТРЕПАНТО ВИЕ МАЛКО ПРЕДАТЕЛИ.

    16:37 29.10.2025

