Станислав Балабанов: Не сме дали власт на ДПС, те не участват във властта

След две седмици мълчание по време на политическите сътресения във властта и смяната на председателя на Народното събрание, "Има такъв народ" (ИТН) направиха първите си коментари за случващото се. Заместник-председателят на парламентарната група Станислав Балабанов обясни решението за ротация на председателския пост и отхвърли твърденията, че партията е дала власт на "ДПС - Ново начало".
"За да има стабилност и да няма повече въпроси дали има напрежение в управляващото малцинство, предложихме варианта на всеки десет месеца да има ротация на председателя," обясни Балабанов, цитиран от "24 часа". Той подчерта, че сега е ред на Рая Назарян от ГЕРБ, тъй като по неписано правило първата политическа сила винаги е имала председател. След изтичането на десетте месеца, ИТН ще има свой председател на парламента.
Балабанов изтъкна две важни постижения на партията през последните седмици, когато политическата атмосфера е била изключително напрегната.
"ИТН свършиха две много важни неща през последните няколко седмици. Първо, с нашите действия в Съвета за съвместно управление стана така, че управляващото малцинство запази структурата си от три политически формации. На второ място, предложихме изключително интелигентен ход за ротацията на парламента," заяви депутатът.
Станислав Балабанов категорично отхвърли твърденията, че ИТН е дала власт на "ДПС - Ново начало".
"ДПС не получават никаква власт – нито в изпълнителната, нито в законодателната. Хубаво е, когато законодателната програма на трите партии среща подкрепата и на други политически формации, защото за да се случват законите в българския парламент, трябва да имат над 121 гласа," коментира той.
Депутатът подчерта, че "ДПС - Ново начало" няма участие във властта и че думите на него и колегите му остават непроменени.
"Можеше да водим друг разговор, ако имаше други обстоятелства, но такива няма. Нормално е, когато правителството е на малцинството, да среща подкрепа и да я търси от политическите формации в парламента," обясни Балабанов.
Той завърши с категоричното уверение, че от страна на ИТН не е дадена власт на други политически формации и такова нещо не се е случило.
Днес Народното събрание избра Рая Назарян от ГЕРБ-СДС за нов председател на 51-вия парламент. При гласуването 129 депутати подкрепиха кандидатурата ѝ, 77 гласуваха "против", а 14 се въздържаха. Изборът дойде часове след като Наталия Киселова от БСП подаде оставка от председателския пост.
