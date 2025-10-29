Новини
България »
Ето кога пускат парното в София

Ето кога пускат парното в София

29 Октомври, 2025 15:57

  • топлофикация-
  • парно-
  • температури

Петров увери, че ТЕЦ-София има готовност да работи през зимата

Ето кога пускат парното в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Предвиждаме около 5-7 ноември да пуснем топлоподаването, каза директорът на ТЕЦ-София Петър Петров по време на днешното заседание на енергийната комисия в Народното събрание.

По думите му, към момента прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура от 12 градуса и дългосрочно застудяване. Ако има застудяване ще е по-рано, ако има затопляне - ще е по-късно, добави Петров.

Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12 градуса, но не е основание за дългосрочно застудяване и заради това парното не е пуснато.

Петров увери, че ТЕЦ-София има готовност да работи през зимата. Относно ремонта в "Дружба" той каза, че целта е той да приключи през ноември и топлоподаването на бъде възстановено.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    0 1 Отговор
    Ето кога Ще пускат парното в София. Ура,ще ни е топличко и ще се чипкаме с булкатааа!

    16:02 29.10.2025

  • 2 Наистина

    1 0 Отговор
    парното ни бръсне на сухо !

    16:05 29.10.2025

  • 3 12340

    1 0 Отговор
    "Нека първият му ден в Ада
    да трае ДесетХиляди години
    И нека той да е най-краткия!"

    16:16 29.10.2025

  • 4 Порното, порното

    2 0 Отговор
    кога ще пуснат?

    16:17 29.10.2025

  • 5 Със старата формула

    0 0 Отговор
    ли ще грабите потребителите с Хоризонтални инсталации, на входа на които има централни Топломери? При жилища с ХИнстл. не минават вергикални тръби през стаите. Отново ли двойно ще осчетоводявате, веднъж несправедливо СИ с неминаващи тръби в апартаменти по формула, втори път с формула по кубатура и външни стени и тераси. Като централните топломери на входа, изчисляват цялото количество топлина отдадено в жилището?
    Пак ли ще слагате протнозни киловатчаса, при Нулево потребление, нали затова са дистанционните топломери, а Пропагандата на всеки 10 години да ги сменяме, беше че няма да взимате прогнозни сметки.
    При ХИ се слагат топломери на всяка тръба в коридорите, защото тръбите на Топлофикация в ОЧ отдават различна топлина на етажите и са с различен цокъл и дължина. Кажете как при ХИ, подът ми го топли съседа, когато тръбите минават по пода му, а не по тавани. Едно е реално измерване на отдадена Топлина в ОЧ, друго е изчисление по фалшива формула. При сгради с ХИ и нулево потребление, СИ трябва да се плаща от ползващите Парно, изцяло.

    16:27 29.10.2025

