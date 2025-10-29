Ето кога пускат парното в София

Предвиждаме около 5-7 ноември да пуснем топлоподаването, каза директорът на ТЕЦ-София Петър Петров по време на днешното заседание на енергийната комисия в Народното събрание.
По думите му, към момента прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура от 12 градуса и дългосрочно застудяване. Ако има застудяване ще е по-рано, ако има затопляне - ще е по-късно, добави Петров.
Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12 градуса, но не е основание за дългосрочно застудяване и заради това парното не е пуснато.
Петров увери, че ТЕЦ-София има готовност да работи през зимата. Относно ремонта в "Дружба" той каза, че целта е той да приключи през ноември и топлоподаването на бъде възстановено.
1 глоги
16:02 29.10.2025
2 Наистина
16:05 29.10.2025
3 12340
да трае ДесетХиляди години
И нека той да е най-краткия!"
16:16 29.10.2025
4 Порното, порното
16:17 29.10.2025
5 Със старата формула
Пак ли ще слагате протнозни киловатчаса, при Нулево потребление, нали затова са дистанционните топломери, а Пропагандата на всеки 10 години да ги сменяме, беше че няма да взимате прогнозни сметки.
При ХИ се слагат топломери на всяка тръба в коридорите, защото тръбите на Топлофикация в ОЧ отдават различна топлина на етажите и са с различен цокъл и дължина. Кажете как при ХИ, подът ми го топли съседа, когато тръбите минават по пода му, а не по тавани. Едно е реално измерване на отдадена Топлина в ОЧ, друго е изчисление по фалшива формула. При сгради с ХИ и нулево потребление, СИ трябва да се плаща от ползващите Парно, изцяло.
16:27 29.10.2025