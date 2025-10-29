Новини
НОИ прие план-сметката на ДОО за 2026 г.

29 Октомври, 2025 22:58 282 1

Министърът на труда и социалната политика също е подкрепил предложената план-сметка въпреки замразяването на обезщетението за майчинство, което се предлага от държавата

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С 10 гласа за и 4 против Надзорният съвет на НОИ утвърди план-сметката на Държавното обществено осигуряване за следващата година, съобщи БНР.

Представителите на държавата - 8 на брой плюс председателя на Надзорния съвет на НОИ Ася Гонева и една от бизнес организациите са дали подкрепа за това осигуровките осигуровките през следващата година, както и максималният осигурителен доход да се увеличат, да се увеличат осигуровките за пенсия с 2% и с над 470 лв. максималният осигурителен доход.

Министърът на труда и социалната политика също е подкрепил предложената план-сметка въпреки замразяването на обезщетението за майчинство, което се предлага от държавата.

Но Мария Минчева, представител на Българската стопанска камара, обясни, че мерките, които се предлагат, са пожарни и няма да се знае кога ще се изчерпи този ефект - плюс това не е дадено обяснение защо минималната работна заплата ще бъде 605, а не 620 евро, колкото би трябвало да бъде по Кодекса на труда.

Това по принцип е благоприятно за работодателите, но позицията е принципна - след като има законов текст, той трябва да се спазва.

Против бюджета на общественото осигуряване е гласувал единият от двамата представители на КНСБ Тодор Капитанов заради минималната заплата от 605 евро.

Мария Минчева от БСК и Кирил Бошов от АИКБ са категорично против минимална заплата извън формулата, искат и отмяна на действащия сега механизъм в Кодекса на труда.

Двете бизнес организации са и против вдигането на вноската за пенсия и максималния осигурителен доход.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    SPQR ( Народът и Сената на Рим ) :
    - Да го хухат бедните !!!

    23:02 29.10.2025

Новини по градове:
