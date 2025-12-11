Новини
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване

11 Декември, 2025 11:24 1 616 18

Изпитът, на който беше скъсан предишният бюджет, се нарича справедливост, защото тя изкара българските граждани на площадите

Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Народното събрание прие на първо четене Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за догодина. "За" гласуваха 122 депуптати, "против" - 89 и без "въздържали се". Основните критики на опозицията бяха насочени към липсата на реформи. От ПП-ДБ изтъкнаха, че законът е минал през бюджетната комисия за първо четене, но не и през социалната, уточни БНТ.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Аз ви моля, когато коментираме в зала конкретно този бюджет, така нареченият малък бюджет, да си даваме сметка, че той оказва влияние на всеки един човек в страната, защото всеки един от първия си работен ден до последния трябва да знае каква ще бъде неговата пенсия, трябва да знае своята сигурност, майките трябва да знаят какво ще получават, защото това е част от справянето с демографската криза."

Законопроектът за следващата година е рекорден и възлиза на 15,26 млрд. евро. 6,83 млрд. от тях са осигурени като трансфер от държавния бюджет, а 8,43 млрд. представляват приходите от осигурителни вноски.

Георги Хрисимиров, "Възраждане": "Всичките ви предложения между версия едно и две са такива, че чакате бурята да отмине и да се снишите."

Елисавета Белобрадова, ПП-ДБ: "Аз не знам защо въобще сме тук, какво обсъждаме. Това е бюджет на правителство, изгубило напълно легитимност. Помните ли, че имаше един единствен възможен бюджет, включваше 10% увеличаване на осигуровките, нула реформи, беше с една цел - да се напълни черната каса на Делян Пеевски. Днес сме с втория единствен възможен бюджет, в който панически се взеха мерки."

По същество текстовете в бюджета бяха коментирани подробно от бившия социален министър Хасан Адемов.

Хасан Адемов, АПС: "Днес е представен алтернативният вариант на единствения бюджет на ДОО. Тези 15,25 млрд. са най-големият инвеститор в икономиката на България. Изпитът, на който беше скъсан предишният бюджет, се нарича справедливост, защото тя изкара българските граждани на площадите. Създава се впечаление, че новата пресечна точка на управляващите има цена и тя е прехвърлена на дефицита. Няма да се уморя да повтарям, че стратегическият документ пътна карта на пенсионната система е много важна и до 14 ноември трябваше да бъде в Народното събрание."

В отговор социалният министър Борислав Гуцанов отговори, че пътната карта е готова и ще има реформи. Той не каза обаче кога ще бъде представена официално и внесена в парламента.


