Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване

Народното събрание прие на първо четене Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за догодина. "За" гласуваха 122 депуптати, "против" - 89 и без "въздържали се". Основните критики на опозицията бяха насочени към липсата на реформи. От ПП-ДБ изтъкнаха, че законът е минал през бюджетната комисия за първо четене, но не и през социалната, уточни БНТ.
Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Аз ви моля, когато коментираме в зала конкретно този бюджет, така нареченият малък бюджет, да си даваме сметка, че той оказва влияние на всеки един човек в страната, защото всеки един от първия си работен ден до последния трябва да знае каква ще бъде неговата пенсия, трябва да знае своята сигурност, майките трябва да знаят какво ще получават, защото това е част от справянето с демографската криза."
Законопроектът за следващата година е рекорден и възлиза на 15,26 млрд. евро. 6,83 млрд. от тях са осигурени като трансфер от държавния бюджет, а 8,43 млрд. представляват приходите от осигурителни вноски.
Георги Хрисимиров, "Възраждане": "Всичките ви предложения между версия едно и две са такива, че чакате бурята да отмине и да се снишите."
Елисавета Белобрадова, ПП-ДБ: "Аз не знам защо въобще сме тук, какво обсъждаме. Това е бюджет на правителство, изгубило напълно легитимност. Помните ли, че имаше един единствен възможен бюджет, включваше 10% увеличаване на осигуровките, нула реформи, беше с една цел - да се напълни черната каса на Делян Пеевски. Днес сме с втория единствен възможен бюджет, в който панически се взеха мерки."
По същество текстовете в бюджета бяха коментирани подробно от бившия социален министър Хасан Адемов.
Хасан Адемов, АПС: "Днес е представен алтернативният вариант на единствения бюджет на ДОО. Тези 15,25 млрд. са най-големият инвеститор в икономиката на България. Изпитът, на който беше скъсан предишният бюджет, се нарича справедливост, защото тя изкара българските граждани на площадите. Създава се впечаление, че новата пресечна точка на управляващите има цена и тя е прехвърлена на дефицита. Няма да се уморя да повтарям, че стратегическият документ пътна карта на пенсионната система е много важна и до 14 ноември трябваше да бъде в Народното събрание."
В отговор социалният министър Борислав Гуцанов отговори, че пътната карта е готова и ще има реформи. Той не каза обаче кога ще бъде представена официално и внесена в парламента.
1 Таблото
11:26 11.12.2025
2 Мафията гласува като за последно
11:27 11.12.2025
3 Депутатите ?
11:29 11.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ААЛУУУУ
Коментиран от #13
11:35 11.12.2025
6 Благой от СОФстрой
11:35 11.12.2025
7 Истината
11:37 11.12.2025
8 Долу урсула
11:38 11.12.2025
9 име
11:39 11.12.2025
10 Тези кърлежи
11:39 11.12.2025
11 ООрана държава
11:40 11.12.2025
12 Герп боклуци
11:49 11.12.2025
13 Адвоката на гуцанов съм
До коментар #5 от "ААЛУУУУ":Ако се налага ще работите и до 80 години
11:55 11.12.2025
14 На бас 👍
Коментиран от #16
12:01 11.12.2025
15 димитър дончев
12:27 11.12.2025
16 Както стана 2014
До коментар #14 от "На бас 👍":На изборите 1 година след като свалиха Борисов-1 с общонационални протести, глупав народ
12:30 11.12.2025
17 ТОЗИ БЮДЖЕТ Е НЕЛИГИТИМЕН
ОТ ВАС СЕ ИСКА
О С Т А В К А!
И ДА ИЗЧЕЗНЕТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
12:38 11.12.2025
18 ТОЗИ БЮДЖЕТ Е НЕЛИГИТИМЕН
ЗАПЛАТИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИ?
НА 5 МЛН. НАСЕЛЕНИЕ 240 ГЛУПАКА СА МНОГО.
40 СА ДОСТАТЪЧНИ.
12:45 11.12.2025