Спасиха ръката на 17–годишно момче в Клиниката по ортопедия и травматология на болница„ Царица Йоанна – ИСУЛ”, съобщи "Нова телевизия".



След неуспешно лечение в друго лечебно заведение пациентът се бори с тежка инфекция в продължение на година и половина. Ръката на момчето е спасена благодарение на множество интервенции и костна трансплантация на биологично активно стъкло.

„Доста неща научих и разбрах какво е да си болен, какво е да си загубиш здравето и изобщо не е приятен урок. Екипът в болницата е от страхотни хора, страхотни професионалисти. В момента мога да стоя и да говоря с вас благодарение на тях”, каза пациентът Деян Делчев.

„За мен лично е успех, че едно младо момче, дете все още, е спасено от нещо изключително страшно. За съжаление, функцията му ще остане трайно ограничена в предмишницата”, посочи ортопедът д-р Симеонов.