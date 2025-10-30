Защо в Бургас мирише на нефт?

През последните дни в Бургас постъпват сигнали за силни нефтени миризми в няколко квартала на града. Жителите казват, че те се усещат най-често сутрин и вечер, а институциите ги свързват с изпарения от танкерите в морето.
Това разказва БНТ.
Има ли установени превишения в качеството на въздуха?
"В морето имаше сериозно вълнение и аз твърдя, че предпочитам да предизвикам дискомфорт у някои, отколкото да рискуваме да направим по-голяма щета като замърсяване. Не е проблемът в претоварването, проблемът е в самия танкер, който е натоварен с нефт. Когато има разлика в температурите - сутрин е 6,7,8 градуса, на обед става 20. Това нещо предизвиква нагряване на танкера, на товара. Всеки нефт се изпарява и дава газове", заяви инженер Живко Петров - директор на "Морска администрация" - Бургас.
"Винаги, когато вятърът докара миризма в града получаваме сигнали - групово. През последната седмица получихме 7 сигнала", каза в "Денят започва" Павел Маринов - директор на РИОСВ-Бургас.
Той обясни, че денонощно се следят показателите на двете неподвижни станции и не са установени нарушения. Ако има такива - веднага ще бъдат предприети мерки. Поясни, че не е налице опасност от миризмите, които така или иначе не могат да бъдат "измерени".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 🌈🍌
Коментиран от #7
08:22 30.10.2025
2 Селянин
08:24 30.10.2025
3 честен ционист
08:24 30.10.2025
4 Трол
Коментиран от #13
08:25 30.10.2025
5 Мемфис
08:26 30.10.2025
6 Дедо
08:29 30.10.2025
7 Гост
До коментар #1 от "к0к0рч0 🌈🍌":На акита?
08:29 30.10.2025
8 Бургазлия от Ямбол
08:33 30.10.2025
9 Радо
Коментиран от #17
08:34 30.10.2025
10 Чочо
Все пак не е Смолян.
08:37 30.10.2025
11 Почва се
08:43 30.10.2025
12 факуса
08:46 30.10.2025
13 Бургас
До коментар #4 от "Трол":И да плащат синя зона в залива, а всеки служител от екипажа да дава по 500€ щот не иска да слиза на брега.
08:48 30.10.2025
14 бургас е като русе
08:49 30.10.2025
15 така
08:49 30.10.2025
16 Факти
08:51 30.10.2025
17 не точно
До коментар #9 от "Радо":Говорещите глави твърдят, че ще имаме гориво до края на годината. Това обаче са изчисления на база средно дневно потребление. Не са отчели факта, че ще има презапасяване с гориво, а това означава, че запасите ще свършат някъде около началото на декември. И ще започнат да внасят обработено гориво, което ще е поне с 20% по -скъпо, а оттам ще има нов скок на цените на всички стоки. А и еврото идва, за да ни довърши окончателно.
Коментиран от #18, #19
08:56 30.10.2025
18 Али Мехмет
До коментар #17 от "не точно":Е ко да праим батко? Да отиваме на Германията ли вече?
09:00 30.10.2025
19 Факти
До коментар #17 от "не точно":Винаги можеш да избягаш в Русия и да се спасиш. Какво чакаш?
Коментиран от #21
09:02 30.10.2025
20 дядо поп
09:03 30.10.2025
21 не точно
До коментар #19 от "Факти":Русия си е за руснаците, България си е за българите. Аз навлек няма да ставам при положение, че си имам държава.
09:10 30.10.2025
22 До Бугазлии
09:23 30.10.2025
23 Костадинов
09:24 30.10.2025
24 Леферов
09:24 30.10.2025