Защо в Бургас мирише на нефт?

30 Октомври, 2025 08:21 1 292 24

През последната седмица получихме 7 сигнала

Защо в Бургас мирише на нефт?
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

През последните дни в Бургас постъпват сигнали за силни нефтени миризми в няколко квартала на града. Жителите казват, че те се усещат най-често сутрин и вечер, а институциите ги свързват с изпарения от танкерите в морето.

Това разказва БНТ.

Има ли установени превишения в качеството на въздуха?

"В морето имаше сериозно вълнение и аз твърдя, че предпочитам да предизвикам дискомфорт у някои, отколкото да рискуваме да направим по-голяма щета като замърсяване. Не е проблемът в претоварването, проблемът е в самия танкер, който е натоварен с нефт. Когато има разлика в температурите - сутрин е 6,7,8 градуса, на обед става 20. Това нещо предизвиква нагряване на танкера, на товара. Всеки нефт се изпарява и дава газове", заяви инженер Живко Петров - директор на "Морска администрация" - Бургас.

"Винаги, когато вятърът докара миризма в града получаваме сигнали - групово. През последната седмица получихме 7 сигнала", каза в "Денят започва" Павел Маринов - директор на РИОСВ-Бургас.

Той обясни, че денонощно се следят показателите на двете неподвижни станции и не са установени нарушения. Ако има такива - веднага ще бъдат предприети мерки. Поясни, че не е налице опасност от миризмите, които така или иначе не могат да бъдат "измерени".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 к0к0рч0 🌈🍌

    11 4 Отговор
    вие да усетите в спалнята ми на ко мириши

    Коментиран от #7

    08:22 30.10.2025

  • 2 Селянин

    23 3 Отговор
    Не е важно защо мирише, понеже мирише едно и също на нефт последните 20 години. Странното е, ЗАЩО СЕГА пишем че мирише, след като едно талантливо момче иска да купи рафинерията на далавера.

    08:24 30.10.2025

  • 3 честен ционист

    4 5 Отговор
    Запах "русского мира".

    08:24 30.10.2025

  • 4 Трол

    23 0 Отговор
    Веднага трябва да забранят на кораби и танкери да влизат в центъра на града.

    Коментиран от #13

    08:25 30.10.2025

  • 5 Мемфис

    7 13 Отговор
    Ушанките си мият танкерите в Бургаският залив, всеки го знае, само тези които им плащат за това-НЕ!

    08:26 30.10.2025

  • 6 Дедо

    28 2 Отговор
    Кат затворат ЛукОла и ша мирише на глад не на нефт

    08:29 30.10.2025

  • 7 Гост

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "к0к0рч0 🌈🍌":

    На акита?

    08:29 30.10.2025

  • 8 Бургазлия от Ямбол

    6 0 Отговор
    Бат Живко е умен ама не му личи много.

    08:33 30.10.2025

  • 9 Радо

    13 2 Отговор
    От 1 януари вече няма да мирише.

    Коментиран от #17

    08:34 30.10.2025

  • 10 Чочо

    14 1 Отговор
    Еми на борчета ли да мирише.
    Все пак не е Смолян.

    08:37 30.10.2025

  • 11 Почва се

    11 2 Отговор
    А по из Българията вече шъ мириши на Германцкии барут

    08:43 30.10.2025

  • 12 факуса

    2 1 Отговор
    споко, скоро няма да мирише,на мястото на лукойл,бих нарязал собственоста си та да кандисат демократите и зелените да са доволни

    08:46 30.10.2025

  • 13 Бургас

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    И да плащат синя зона в залива, а всеки служител от екипажа да дава по 500€ щот не иска да слиза на брега.

    08:48 30.10.2025

  • 14 бургас е като русе

    4 2 Отговор
    там мирише на фосфор и сяра от румъния и сутрин и нощем . а е толкова лесно танкери и сив флот да паркират на 100-200 левги по на юг . оправдават се с вятъра . лукоил е миризлива бомба . имаше фекална бомба в варна . отходните води се изпускат в силен сезон и варненци се омазват до шията .

    08:49 30.10.2025

  • 15 така

    5 2 Отговор
    В Бургас мирише на петрол особено лятото почти през вечер. Това е от много десетилетия. Каква изненада, че мирише. Ама нали дава хляб този обект, не протестират, натискат се.Какво като мирише малко, даже е приятно. Овчедушие му се казва.

    08:49 30.10.2025

  • 16 Факти

    6 1 Отговор
    Голяма новина. В Бургас мирише на нефт от 60+ години. Поне вече няма мазут на плажа. По комунизма беше ужас.

    08:51 30.10.2025

  • 17 не точно

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Радо":

    Говорещите глави твърдят, че ще имаме гориво до края на годината. Това обаче са изчисления на база средно дневно потребление. Не са отчели факта, че ще има презапасяване с гориво, а това означава, че запасите ще свършат някъде около началото на декември. И ще започнат да внасят обработено гориво, което ще е поне с 20% по -скъпо, а оттам ще има нов скок на цените на всички стоки. А и еврото идва, за да ни довърши окончателно.

    Коментиран от #18, #19

    08:56 30.10.2025

  • 18 Али Мехмет

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "не точно":

    Е ко да праим батко? Да отиваме на Германията ли вече?

    09:00 30.10.2025

  • 19 Факти

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "не точно":

    Винаги можеш да избягаш в Русия и да се спасиш. Какво чакаш?

    Коментиран от #21

    09:02 30.10.2025

  • 20 дядо поп

    3 0 Отговор
    Защото си има нафтена фабрика и нефтено пристанище.

    09:03 30.10.2025

  • 21 не точно

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Русия си е за руснаците, България си е за българите. Аз навлек няма да ставам при положение, че си имам държава.

    09:10 30.10.2025

  • 22 До Бугазлии

    2 0 Отговор
    от 1 януари ще ви мирише на € и пролет.

    09:23 30.10.2025

  • 23 Костадинов

    2 3 Отговор
    Копеи отивайте да нюхате

    09:24 30.10.2025

  • 24 Леферов

    2 0 Отговор
    Отговорът е елементарен. Защото не мирише на паламуд.

    09:24 30.10.2025

