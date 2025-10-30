Новини
Александър Симов: Участие на БСП в управлението е изпит

Александър Симов: Участие на БСП в управлението е изпит

30 Октомври, 2025 09:44 528 14

БСП – ОЛ не е идеалната, а реалната левица, каза той

Александър Симов: Участие на БСП в управлението е изпит - 1
Кадър Евроком
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Решението на БСП да приеме ротацията не беше лесно. Изборът ни обаче постави началото на възможността за диалог, в противен случай щяхме да ходим на избори. Възхитен съм от поведението на Киселова, която избра да спаси страната“. Това заяви в ефира на Евроком Александър Симов член на НС на БСП.

Александър Симов подчерта, че тази ротация е трябвало да се случи. „БСП нямаше право да не постъпи държавнически. Много хора няма да го разберат сега, но след година или две ще се разбере, че това е била възможността да се продължи едно управление, което да стабилизира страната ни“, категоричен бе социалистът. Той подчерта, че оценката за участието на БСП в управлението ще бъде не по това решение, а как ще се осъществи прехода към Еврозоната, ще защити ли хората, доходите им.

„БСП нямаше как да не влезе в това управление. Нямаше как да оставим страната си в хаос и левите идеи да не бъдат защитени. Отговорността пред избирателите изисква да се постараеш да постигнеш това, което си им обещал“, обясни той.

Александър Симов каза още, че това управление е изпит за БСП и тя се справя на него. „Предстои да осъществим и не малка част от своите предизборни ангажименти. Това е целта на всяка политическа партия. Нека след това да ни съдят и критикуват. Дали сме 100 идеи за развитие на България и дори и 20 от тях да реализираме първата година ще е добър резултат“, наблегна той.

Симов коментира, че животът на това управление ще бъде повлиян и от резултатът от президентските избори. „Те ще покажат дали ще има нова ситуация или ще продължим като до сега“, каза още той.

Социалистът бе категоричен, че БСП-ОЛ не е идеалната, но е реалната левица на България, „Няма друг който да се бори в ляво. БСП е на терен, пише платформи, участва в избори, дава решения и не спира да се бори за осъществяването им. Успяхме и да обединим много партии около нас. Не е лесно да си ляв, лявата позиция е трудна за защитаване, но ние не се отказваме“, коментира той.

Симов обясни, че БСП – ОЛ ще се постарае възможно най-голяма част от левите ѝ политики да влязат в бюджета, а за други да заложи тенденции, така че да могат да влязат в следващия бюджет. „Нашите приоритети са ясни – премахване на плоския данък, въвеждане на необлагаем минимум и данък върху печалбите“, заключи социалистът.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 надарена кака

    5 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    09:45 30.10.2025

  • 2 Избирател

    15 1 Отговор
    Слаб две за БСП.

    Коментиран от #9

    09:46 30.10.2025

  • 3 Пенсионер

    12 1 Отговор
    Предатели!

    09:49 30.10.2025

  • 4 Предизборни ангажименти????

    10 1 Отговор
    Боже, какъв дивашки популизъм и пропаганда на едно "Омразно правителство"..
    Оставка на БКП, ДПС, ИТН, ГЕРБ, ПП, ДБ, СДС.
    Вземете си и фалиралото Юро преди да емигрирате трайно от България, без право на пенсии и имоти на Територията.
    Вие сте нелегитимни. Според КС 46% изборни нарушения са открити в 2000 проверени секции.
    Вместо да се касират изборите и проведат нови, вие се Сглобирахте безсрамно, цинично и нагло с ГЕРБ, ДПС.
    ОСТАВКА.

    09:52 30.10.2025

  • 5 бен Ходжа

    5 1 Отговор
    С какво "социалната лява" партия БСП се различава от ГЕРБ?

    09:55 30.10.2025

  • 6 ?????

    7 1 Отговор
    Ха ха.
    БСП-ново начало отдавна е скъсана на изпита и няма шансове да продължи.
    И слава Богу.
    Може на нейно място да се пръкне нещо ново и читаво.

    09:56 30.10.2025

  • 7 САМО ПИТАМ

    8 1 Отговор
    НЕ ви ЛИ Е СРАМ................ТОВА Е ВЪПРОСА НА ХОРАТА КЪМ БСП...............?

    09:56 30.10.2025

  • 8 604

    6 1 Отговор
    Вън от парламента подлоги ...по долни от тия няма! Що пак излъгахте мъстиийки!?

    09:57 30.10.2025

  • 9 Корекция

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Избирател":

    Оценка слаб 2 за БСП е сериозно надценяване, бих им писала "Тъп - 0"!

    10:01 30.10.2025

  • 10 жаедц

    5 1 Отговор
    И ти си боклук Саше, наакан БСП боклук. Колкото и да ръкомахаш по телевизиите и да се правиш на много умен си си едно БСП наакано и провалено говедо. А иначе лакомията ви Слава на Господ Иисус Христос ще ви помогне да изчезнете и повече да не ви гледаме лъжливите мутри. Взехте си своите 5 минути "слава", а сега всеки ви псува на майка.

    10:02 30.10.2025

  • 11 БСП се напълни с дърдорковци,

    5 1 Отговор
    празноглавци, кариеристи, двуличници и най-вече изпечени демагози и крадци!

    10:06 30.10.2025

  • 12 Мдаа,

    4 1 Отговор
    БСП спасителите на държавата. Тоя наистина е кх. Много.

    10:07 30.10.2025

  • 13 Изпит на който

    2 1 Отговор
    Истинските социалисти го скъсаха!
    БСП с това му « ръководство» се провали тотално!

    10:11 30.10.2025

  • 14 ежко

    0 0 Отговор
    Изпит,на който сте скъсани.Лошото е,че няма да отидете на поправка,а работата е отива на изключване:)

    10:24 30.10.2025

