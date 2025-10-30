Александър Симов: Участие на БСП в управлението е изпит

„Решението на БСП да приеме ротацията не беше лесно. Изборът ни обаче постави началото на възможността за диалог, в противен случай щяхме да ходим на избори. Възхитен съм от поведението на Киселова, която избра да спаси страната“. Това заяви в ефира на Евроком Александър Симов член на НС на БСП.

Александър Симов подчерта, че тази ротация е трябвало да се случи. „БСП нямаше право да не постъпи държавнически. Много хора няма да го разберат сега, но след година или две ще се разбере, че това е била възможността да се продължи едно управление, което да стабилизира страната ни“, категоричен бе социалистът. Той подчерта, че оценката за участието на БСП в управлението ще бъде не по това решение, а как ще се осъществи прехода към Еврозоната, ще защити ли хората, доходите им.

„БСП нямаше как да не влезе в това управление. Нямаше как да оставим страната си в хаос и левите идеи да не бъдат защитени. Отговорността пред избирателите изисква да се постараеш да постигнеш това, което си им обещал“, обясни той.

Александър Симов каза още, че това управление е изпит за БСП и тя се справя на него. „Предстои да осъществим и не малка част от своите предизборни ангажименти. Това е целта на всяка политическа партия. Нека след това да ни съдят и критикуват. Дали сме 100 идеи за развитие на България и дори и 20 от тях да реализираме първата година ще е добър резултат“, наблегна той.

Симов коментира, че животът на това управление ще бъде повлиян и от резултатът от президентските избори. „Те ще покажат дали ще има нова ситуация или ще продължим като до сега“, каза още той.

Социалистът бе категоричен, че БСП-ОЛ не е идеалната, но е реалната левица на България, „Няма друг който да се бори в ляво. БСП е на терен, пише платформи, участва в избори, дава решения и не спира да се бори за осъществяването им. Успяхме и да обединим много партии около нас. Не е лесно да си ляв, лявата позиция е трудна за защитаване, но ние не се отказваме“, коментира той.

Симов обясни, че БСП – ОЛ ще се постарае възможно най-голяма част от левите ѝ политики да влязат в бюджета, а за други да заложи тенденции, така че да могат да влязат в следващия бюджет. „Нашите приоритети са ясни – премахване на плоския данък, въвеждане на необлагаем минимум и данък върху печалбите“, заключи социалистът.