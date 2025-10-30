Новини
България »
Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК

30 Октомври, 2025 10:11 452 6

  • бойко борисов-
  • антон славчев-
  • кпк

Ивайло Мирчев му даде папката в парламента

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бойко Борисов се подписа за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, след като депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев му даде папката в парламента.

„Имаме много рядко събитие – г-н Борисов е в залата. Той обеща да подкрепи оставката на г-н Славчев. Бяхме доста добронамерени, оставихме папката с оставката на рояла в НС, но това не се случи. Разчитам на мъжката дума на Борисов - след като е казал, че ще подкрепи оставката, да го направи. Папката е пред мен и ще му я дам сега”, заяви Мирчев от трибуната в парламента.

Припомняме, че ПП-ДБ събира подписи за оставката на председателя на КПК, а ГЕРБ поиска закриване на комисията.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    3 0 Отговор
    Бъбъ не ходи до рояли.
    Само до филии с мас.

    Коментиран от #6

    10:15 30.10.2025

  • 2 Промяна

    1 0 Отговор
    Борисов тук и сега и следващите 50 години Всички са при Борисов ДемократДипломат Държавник

    10:20 30.10.2025

  • 3 Абе

    1 0 Отговор
    Мирчеф, таа кпк ли е, ткп ли е, нали вие я създадохте с пудела. Кво стаа сега?

    10:20 30.10.2025

  • 4 Абе

    1 0 Отговор
    А големото Д подписа ли се, а?

    10:21 30.10.2025

  • 5 Меркуцио

    2 0 Отговор
    Когато светът на един мъж се свежда до вманиачаването по друг мъж или житието на Мирчев, Ивайло!

    10:21 30.10.2025

  • 6 Ах Ох

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    В операта подготвят постановка на Винету, ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:23 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове