Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК

Бойко Борисов се подписа за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, след като депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев му даде папката в парламента.
„Имаме много рядко събитие – г-н Борисов е в залата. Той обеща да подкрепи оставката на г-н Славчев. Бяхме доста добронамерени, оставихме папката с оставката на рояла в НС, но това не се случи. Разчитам на мъжката дума на Борисов - след като е казал, че ще подкрепи оставката, да го направи. Папката е пред мен и ще му я дам сега”, заяви Мирчев от трибуната в парламента.
Припомняме, че ПП-ДБ събира подписи за оставката на председателя на КПК, а ГЕРБ поиска закриване на комисията.
