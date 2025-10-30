Новини
България »
Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС е избран за зам.-председател на парламента

Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС е избран за зам.-председател на парламента

30 Октомври, 2025 10:21 632 17

  • костадин ангелов-
  • зам.-председател-
  • нс

Той заема мястото на Рая Назарян, която беше избрана за председател на парламента, след оттеглянето на Наталия Киселова

Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС е избран за зам.-председател на парламента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на 51-вото Народното събрание. "За" гласуваха 132 народни представители, 53 бяха "против" и 11 се въздържаха.

Костадин Ангелов заема мястото на Рая Назарян, която беше избрана за председател на парламента, след оттеглянето на Наталия Киселова.

Във вторник Съветът за съвместно управление взе решение за ротационно председателство на Народното събрание от трите управляващи формации.

Вчера Наталия Киселов обяви, че е подала заявление, с което се оттегля като председател на парламента. "Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", каза тя.

След това Рая Назарян беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ухаааа

    14 1 Отговор
    Раето ще ходи по няколко пъти на седмица в Банкя на “съвещание” с най-големия. ;)

    10:23 30.10.2025

  • 2 Дориана

    26 1 Отговор
    Много противен човек , вечно е като кръпка зад гърба на Борисов. Капацитета му е нулев , но угодничеството му е дебело и голямо.

    Коментиран от #6, #9

    10:25 30.10.2025

  • 3 Да,аа

    7 2 Отговор
    Феминизма в НС е на почит.

    10:26 30.10.2025

  • 4 Герб е мощ

    6 2 Отговор
    Сила и победа

    Коментиран от #12

    10:26 30.10.2025

  • 5 Тоя гз

    11 1 Отговор
    Е фуркет в къдриците на Борисов!

    10:26 30.10.2025

  • 6 Кръпка- кръпка

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Ама зам. председательна развратното сборище!

    10:29 30.10.2025

  • 7 ШЕФА

    16 1 Отговор
    Този долен пе..... и престъпник който открадна милиони от Медицинска Академия вместо в затвора го правят зам.председател на ОПГ Парламент !

    10:34 30.10.2025

  • 8 Резилът

    18 1 Отговор
    с Райка беше ОГРОМЕН , но сега с Ботокса , ограбил с мръсни далавери почти 100 милиона от Александровска болница и мъдрещ се на трибуната на Народното събрание , вече е ТОТАЛЕН ! ПОЗОР НА ПОЗОРА ! Оставка !

    10:35 30.10.2025

  • 9 Също като

    14 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Оня помияр дето седеше все зад гърба на бибитко в жипката

    10:36 30.10.2025

  • 10 Подлият

    16 1 Отговор
    мазен селяндур и престъпник , и той представи си , си курдиса трибуквието там , където изобщо не му е мястото , както и на тая цупещата се стринка , играеща го някаква ! Паразитиращи вредители !

    10:42 30.10.2025

  • 11 Тоя гроб

    11 1 Отговор
    Само слагачи и нагаждачи... Отврат.София била зарината с боклук...Ами той най - големия боклук в нс

    10:43 30.10.2025

  • 12 И ДО НЕГО САЧЕВА

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Герб е мощ":

    "ЧАКА ПОВИШЕНИЕ"
    ДА, АМА НЕ

    10:46 30.10.2025

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 1 Отговор
    ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ СТАРИ К! У! Р! В! И СЕ ЗАВЪРТАТ НА РАЗЛИЧНИ ПОЗИЦИИ!
    АМА НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ,ЧЕ СЪС СТАРИ К! У! Р! В! И НОВ Б! А! Р! Д! А! К НЕ СЕ ПРАВИ!
    МАРШ ОТ ТАМ!

    10:46 30.10.2025

  • 14 Цвете

    7 0 Отговор
    Колко " тихи " стъпки е направил, за да се " издигне " до такъв пост???? Дали е целувал ръка???? СЕГА ще разберем, каква работа ще свърши на новата си длъжност? 🇧🇬

    10:53 30.10.2025

  • 15 К.К

    7 1 Отговор
    Поредната некадърна, крадлива, гербаджийска клиентела и подлога. Само ще получава космическа заплата и ще дуе бузи. Срам!

    10:54 30.10.2025

  • 16 Кака костадинка с нов пост

    5 1 Отговор
    Честито на нагаждачката

    11:01 30.10.2025

  • 17 Тома

    2 1 Отговор
    В българският парламен назначават доказани престъпници

    11:13 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове