Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС е избран за зам.-председател на парламента

Депутатите избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на 51-вото Народното събрание. "За" гласуваха 132 народни представители, 53 бяха "против" и 11 се въздържаха.
Костадин Ангелов заема мястото на Рая Назарян, която беше избрана за председател на парламента, след оттеглянето на Наталия Киселова.
Във вторник Съветът за съвместно управление взе решение за ротационно председателство на Народното събрание от трите управляващи формации.
Вчера Наталия Киселов обяви, че е подала заявление, с което се оттегля като председател на парламента. "Днес се оттеглям и по този начин показвам как трябва да се постъпва с чувство на дълг и отговорност към парламентарната практика в условията на съвместно управление", каза тя.
След това Рая Назарян беше избрана за председател на 51-вото Народно събрание.
