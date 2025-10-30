Новини
България »
Мариан Бачев отговори на кмета на „Изгрев“

Мариан Бачев отговори на кмета на „Изгрев“

30 Октомври, 2025 13:13 782 15

  • мариан бачев-
  • театрална школа-
  • делян георгиев

Бачев не застана пред камерите

Мариан Бачев отговори на кмета на „Изгрев“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не знаех, че има проблем - имам подписан договор, какъвто е предложен от читалището. Така министърът на културата Мариан Бачев отговори на твърденията на районния кмет на „Изгрев“ Делян Георгиев, че основаната от него театрална школа обитава незаконно читалището в квартал „Изток“.

„Предполагам, че настоятелството ще се събере и ще се реши. Няма как да проверявам вътрешноведомствените взаимоотношения в едно читалище. Те си има техни решения - как да знам как ми се предлага един договор, как да разбера, че техните процедури са свършени? Сега е Денят на народните будители, акцентът е друг след това ще дам подробна информация“, заяви Бачев, цитиран от бТВ.

Той беше категоричен, че нищо не го притеснява.

„Договорът е от 2015 година и е подписан от мен, като председател на настоятелството с проф. Асенова. Предложен ми е договор, аз съм го разписал имало е анекс и аз съм го разписал“, допълни той.

Въпреки че обеща след награждаването на културни дейци по повод Деня на будителите отново да застане пред камерите, Бачев не отговори на повече журналистически въпроси.

Делян Георгиев каза още, че театралната школа се е помещавала в читалището срещу символичен наем. По думите му той е получил обаждане от адвоката на министъра с настояване да се извини за действията си.

„Няма да се извинявам, че си върша работата. Защо трябва да се извинявам на г-н министъра? Нито съм го обидил, нито съм го засегнал. Не знам защо, който и да е министър, трябва да се чувства обиден и огорчен от започваща проверка. Разговорът с адвоката беше в тази посока – да съм се бил извинил публично в срок от три дни“, допълни районният кмет.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 7 Отговор
    Пасивен г@й

    Коментиран от #7

    13:14 30.10.2025

  • 2 787

    18 0 Отговор
    Всички, които са влизали в тази игра, са го усетили. Къде са сега Яне Янев, Марешки, Валери Симеонов, Каракачанов, Бареков? Някой помни ли ги? Какво оставиха след себе си? ИТН вече са в тази съдба, заедно с тленните останки на БСП. Не може в политиката да избереш ролята на лакей и да очакваш, че ще се играе дълго. Лакеите винаги се сменят

    13:16 30.10.2025

  • 3 Луд умора няма

    11 1 Отговор
    Той е гей, вярно. Но ти трябва да отидеш на лекар.

    13:16 30.10.2025

  • 4 Не е проблем

    21 0 Отговор
    Няма скандал в културата, защото няма култура. Има чалга, оядени актьори и зомби директор на БНТ.

    13:18 30.10.2025

  • 5 Емо

    13 2 Отговор
    Оставка

    13:18 30.10.2025

  • 6 честен ционист

    11 0 Отговор
    Проверете читалището с ултравиолетова лампа.

    13:19 30.10.2025

  • 7 Байчо,

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    истинският мъж не се вълнува от чуждата сексуалност. Това е занимание за комплексари.

    Коментиран от #11

    13:21 30.10.2025

  • 8 Сзо

    10 1 Отговор
    Бачев и той стана министър и зачерви бузките.

    13:22 30.10.2025

  • 9 123456

    8 2 Отговор
    Как е загладил косъма тоя мазник предател ! Гюро-кимюро остана в душата му ! Долна чалгийска мазнотия !

    13:26 30.10.2025

  • 10 иван костов

    4 1 Отговор
    Не очаквах, че в итн има толкова перверзни люде! Винаги съм си мислел, че ппдб/ЛГБТ са водещи содо мити!

    13:27 30.10.2025

  • 11 Ъъъъ не!

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Байчо,":

    Когато хора като този имат достъп до деца, истинският мъж се хваща за кобура!

    13:31 30.10.2025

  • 12 ПСИХОТЕРАПЕВТ

    2 1 Отговор
    ВСИЧКИ БЕЛИЗИ НА ПОТУЛЕН ГЕЙ .ПЕДОФИЛ..

    13:33 30.10.2025

  • 13 Снежанка Димитрова

    3 0 Отговор
    Човек, трябва да има достойнство. Този министър.нанесе.много щети на.културста,сега прибави и морално петно на това министерство. Вижда се ,че чалгата много е увредила съзнанието му.Хсресва му да е на държавната трапеза и се чуди,как да се задържи,с цената на всичко.

    13:38 30.10.2025

  • 14 ИЗБИРАТЕЛ

    0 1 Отговор
    ООКАЗВА СЕ ИТН НЕ Е САМО ЛЮПИЛНЯТА НА ЧАЛГАТА, НО И НА ГЕЙЩИНАТА . И В ПОЛИТИКАТА СЪЩО. ОТВРЪТИ.

    13:40 30.10.2025

  • 15 Тома

    1 0 Отговор
    Добре се е охранил марианчо като министър.От софра на софра пуснал буски гугутката мамина

    13:41 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове