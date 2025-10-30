Мариан Бачев отговори на кмета на „Изгрев“

Не знаех, че има проблем - имам подписан договор, какъвто е предложен от читалището. Така министърът на културата Мариан Бачев отговори на твърденията на районния кмет на „Изгрев“ Делян Георгиев, че основаната от него театрална школа обитава незаконно читалището в квартал „Изток“.
„Предполагам, че настоятелството ще се събере и ще се реши. Няма как да проверявам вътрешноведомствените взаимоотношения в едно читалище. Те си има техни решения - как да знам как ми се предлага един договор, как да разбера, че техните процедури са свършени? Сега е Денят на народните будители, акцентът е друг след това ще дам подробна информация“, заяви Бачев, цитиран от бТВ.
Той беше категоричен, че нищо не го притеснява.
„Договорът е от 2015 година и е подписан от мен, като председател на настоятелството с проф. Асенова. Предложен ми е договор, аз съм го разписал имало е анекс и аз съм го разписал“, допълни той.
Въпреки че обеща след награждаването на културни дейци по повод Деня на будителите отново да застане пред камерите, Бачев не отговори на повече журналистически въпроси.
Делян Георгиев каза още, че театралната школа се е помещавала в читалището срещу символичен наем. По думите му той е получил обаждане от адвоката на министъра с настояване да се извини за действията си.
„Няма да се извинявам, че си върша работата. Защо трябва да се извинявам на г-н министъра? Нито съм го обидил, нито съм го засегнал. Не знам защо, който и да е министър, трябва да се чувства обиден и огорчен от започваща проверка. Разговорът с адвоката беше в тази посока – да съм се бил извинил публично в срок от три дни“, допълни районният кмет.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":истинският мъж не се вълнува от чуждата сексуалност. Това е занимание за комплексари.
До коментар #7 от "Байчо,":Когато хора като този имат достъп до деца, истинският мъж се хваща за кобура!
