Карлово каза "да" на завода за барут в Кърнаре

С 17 гласа "за", 10 "против" и 5 "въздържали се" Общинският съвет на Карлово реши да започне процедурата за промяна на статута на имота, върху който се предвижда да бъде изграден завод за барут в землището на село Кърнаре. Кметът Емил Кабаиванов обясни, че процедурата изисква промяна на статута на земята край Кърнаре.
"Това е законово установена процедура. Всеки собственик на имот, който желае да смени предназначението, трябва да получи съгласие на Общинския съвет. Такъв е законът. В случая става въпрос за земя държавна собственост 518 декара. Собственикът е изявил желание тя да бъде отредена за производствени цели", каза той.
По време на дебатите се стигна до напрежение в залата и се наложи общинска охрана и полиция да се намеси, за да може гражданите, влезли в залата да седнат на местата си.
Сред тях бяха и депутатите от Величие Красимира Катинчарова и Мария Илиева, които бяха поискали да се изкажат на сесията, но съветниците гласуваха против това.
Тази сутрин десетки се събраха пред общината в Карлово на протест, организиран от партия Възраждане срещу инвестиционното намерение на ВМЗ – Сопот да изгради завод за барут заедно с немския концерн Райнметал. Протестът бе под надслов „Не на завод за барут в Община Карлово“.
Според депутата от Възраждане Кръстьо Врачев, за този парцел няма изготвен ОВОС, не е направено обществено обсъждане и най-важното, ще се замърси Розовата долина. Затова протестират хората, коментира той.
"Начинът, по който е внесена докладната записка буди огромни опасения. Първо като тръгнем от това, че не става ясно дали ВМЗ е собственик на Земята и ако тя наистина не е собственик, понеже доколкото знам статутът на земята не е уреден, ВМЗ дори няма право да иска изработването на ПУП", добави Врачев.
Жителите на Карлово заявиха, че не искат въздуха, почвата и водата в Карловско да се замърсява. Никой не ни е питал за този завод, коментираха те преди сесията.
"Против сме замърсяването на въздуха. Това, което нашите управляващи правят, е направо безочие, наглост.
Ами възмущаваме това, че без никой да попитат, някои хора си решават да си оправят частния бизнес. Това е частен бизнес между Бойко и Райнметал. Как няма да ни възмущава? Защо не произвеждаме дронове? Защо най-мръсното все тука в нашата държава?", казаха част от протестиращите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скоро
14:18 30.10.2025
2 Охлюви
14:20 30.10.2025
3 Да се разбира
14:21 30.10.2025
4 между другото
Коментиран от #6
14:23 30.10.2025
5 Град Симитли
15 против и Рачко Пръдлето и Кириак Стефчов "за"!
14:24 30.10.2025
6 ...
До коментар #4 от "между другото":общинари
14:26 30.10.2025
7 Фактъ
Коментиран от #8, #9
14:26 30.10.2025
8 Екологията е всичко!
До коментар #7 от "Фактъ":А вие ще си ядете лай..та, все едно дали в Карлово или в Бобов дол!
14:28 30.10.2025
9 Тюпак трол,
До коментар #7 от "Фактъ":Мариците и Бобовдол произвеждат ток бе, мутант-топло, светло... !
Завод за барут птоизеежда единствено СМЪРТ!
Коментиран от #14
14:30 30.10.2025
10 Бойко Норис
Коментиран от #11
14:32 30.10.2025
11 Град Симитли
До коментар #10 от "Бойко Норис":Той е Мутра Ага Барутанлията.
14:33 30.10.2025
12 Анонимен
Продажници!!!
Коментиран от #15
14:33 30.10.2025
13 Я, стига!!!
Решили общинари!!!
Хората питайте!!!
Каква е тази парлама!
Еко енергия- зелена, ха!!!
Перки !!!
Ще превърнат долината на розите в Еко барут?!
Народе, излизай!!!!!
Коментиран от #18
14:34 30.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Вероятно
До коментар #12 от "Анонимен":Вероятно отчитат възможността да се пробие тунелът Тпоян/Кърнаре внезапно и без уточнен проект........ Да пази Господ!
14:40 30.10.2025
16 Ганя Путинофила
14:40 30.10.2025
17 Опааа
14:41 30.10.2025
18 Варната
До коментар #13 от "Я, стига!!!":Кой да питат , Асан от Кърнаре и Айшето от Розино ли , дето немогат да пишат ли ?
Коментиран от #26
14:42 30.10.2025
19 Тюпак трол,
До коментар #14 от "Фактъ":По-добре да закрием оръжейниците
И да намерим начин да отворим заводи за компютри, лекарства, медицински пособия..
Мани я мойта пенсия, грош цена:))
Коментиран от #27, #31
14:45 30.10.2025
20 Да ни е честито!
Никола Вапцаров
В заводите „Круп“ днес отливат гранати.
Натъпквайте здраво! – за нас са те, братя.
Те нашата кръв из полята ще пият.
Натъпквайте здраво! Милиони сме ние...
Във „Байер“ получили някакъв газ
от нова порода. И той е за нас.
той нашта осаждена гръд ще разяжда.
Картината ясна... Нали се догаждаш?
Във „Викерс“ пробиват картечни дула.
Шестотин куршума в минута – за нас.
те наштекорави глави ще пробиват.
Бъдете щастливи! Бъдете щастливи!
Бъдете щастливи, не виждайте как
настига ни буря, обвива ни мрак.
Вземете за почест пред нашта епоха.
Но, моля... по тихо! Но, моля... без ропот!
14:45 30.10.2025
21 Измекяр
14:45 30.10.2025
22 ОС на Карлово
Референдум в Карлово не е Проведен.
14:47 30.10.2025
23 Сталин
14:48 30.10.2025
24 немо
14:51 30.10.2025
25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
АБЕ РАДВАЙТЕ СЕ, ЧЕ ЩЕ НИ ВКАРАТ ВЪВ ВОЙНА , ЧЕ ЩЕ ПОМАГАМЕ НА Ф! А! Ш! И! С! Т! А Н! А! Р! К! О! М! Н .....
А ПЪК ВИНАГИ МОЖЕМ ДА СИ КУПИМ ОТ НЯКОЯ ЧУЖДОЗЕМСКА ВЕРИГА ПЛАСТМАСОВИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И 50 ГОДИШНО МЕСО....
14:51 30.10.2025
26 Анонимен
До коментар #18 от "Варната":Много ясно, че трябва да питат цялото население, що за въпрос! Не може шепа хора да застрашават живота и здравето на още няколко десетки хиляди в региона.
Кой знае за колко са се продали общинарите.
Коментиран от #28
14:51 30.10.2025
27 Фактъ
До коментар #19 от "Тюпак трол,":Ако можехме да произвеждаме компютри , щяхме да го правим . Ама със продажници , като Кипейкин нищо няма да произвеждаме . Тук и Мерцедес да дойде ще има платени еколози - лобисти за чужди интереси , които ще се интересуват само за джоба си . После , защо Румъния е по - добре ?! А в Карлово и Сопот ще берат билки да преживяват .
14:58 30.10.2025
28 факт
До коментар #26 от "Анонимен":Не знам дали са им плащали, но изтече информация, че общинските съветници, които не са били съгласни, са заплашвани от председателя на ОС. Протестиращите от Карлово казаха, че работещите във военния завод са били заплашени с уволнение, ако отидат на протеста. В Карлово трябва да се изсипят българи от цялата страна, защото местните не могат да се защитят сами. Никакви чужди военни заводи не трябва да има на наша територия. Райнметал да си правят заводите в Германия. Подкрепа за Карлово!
14:59 30.10.2025
29 Ужас! Няма такива еничари!
15:00 30.10.2025
30 чикчирик
15:02 30.10.2025
31 Варната
До коментар #19 от "Тюпак трол,":Само ликвидатори , да закриваме печеливша индустрия ?! Толкова ви стига мисловният капацитет . Да бутнем и Нефтохимия , да ликвидираме направо всичко , защото не можем да мислим .
15:14 30.10.2025
32 Хахахах
15:18 30.10.2025
33 Нека да позная
Просто няма друга толкова вражеска и неприятелска страна!
15:18 30.10.2025
34 на тези 17 еничари да им се
15:33 30.10.2025