Новини
България »
Карлово каза "да" на завода за барут в Кърнаре

Карлово каза "да" на завода за барут в Кърнаре

30 Октомври, 2025 14:16 1 213 34

  • карлово-
  • кърнаре-
  • завод за боклук

По време на дебатите се стигна до напрежение в залата и се наложи общинска охрана и полиция да се намеси, за да може гражданите, влезли в залата да седнат на местата си

Карлово каза "да" на завода за барут в Кърнаре - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С 17 гласа "за", 10 "против" и 5 "въздържали се" Общинският съвет на Карлово реши да започне процедурата за промяна на статута на имота, върху който се предвижда да бъде изграден завод за барут в землището на село Кърнаре. Кметът Емил Кабаиванов обясни, че процедурата изисква промяна на статута на земята край Кърнаре.

"Това е законово установена процедура. Всеки собственик на имот, който желае да смени предназначението, трябва да получи съгласие на Общинския съвет. Такъв е законът. В случая става въпрос за земя държавна собственост 518 декара. Собственикът е изявил желание тя да бъде отредена за производствени цели", каза той.

По време на дебатите се стигна до напрежение в залата и се наложи общинска охрана и полиция да се намеси, за да може гражданите, влезли в залата да седнат на местата си.

Сред тях бяха и депутатите от Величие Красимира Катинчарова и Мария Илиева, които бяха поискали да се изкажат на сесията, но съветниците гласуваха против това.

Тази сутрин десетки се събраха пред общината в Карлово на протест, организиран от партия Възраждане срещу инвестиционното намерение на ВМЗ – Сопот да изгради завод за барут заедно с немския концерн Райнметал. Протестът бе под надслов „Не на завод за барут в Община Карлово“.

Според депутата от Възраждане Кръстьо Врачев, за този парцел няма изготвен ОВОС, не е направено обществено обсъждане и най-важното, ще се замърси Розовата долина. Затова протестират хората, коментира той.

"Начинът, по който е внесена докладната записка буди огромни опасения. Първо като тръгнем от това, че не става ясно дали ВМЗ е собственик на Земята и ако тя наистина не е собственик, понеже доколкото знам статутът на земята не е уреден, ВМЗ дори няма право да иска изработването на ПУП", добави Врачев.

Жителите на Карлово заявиха, че не искат въздуха, почвата и водата в Карловско да се замърсява. Никой не ни е питал за този завод, коментираха те преди сесията.

"Против сме замърсяването на въздуха. Това, което нашите управляващи правят, е направо безочие, наглост.

Ами възмущаваме това, че без никой да попитат, някои хора си решават да си оправят частния бизнес. Това е частен бизнес между Бойко и Райнметал. Как няма да ни възмущава? Защо не произвеждаме дронове? Защо най-мръсното все тука в нашата държава?", казаха част от протестиращите.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро

    11 3 Отговор
    Ще се отилимизира и там

    14:18 30.10.2025

  • 2 Охлюви

    27 6 Отговор
    Като хвръкне във въздуха, ще питам общинските съветници къде ще се крият!

    14:20 30.10.2025

  • 3 Да се разбира

    32 4 Отговор
    17 продажници, 10 които може би мислят с главата си, и 5 които не са получили достатъчно ни от едните ни от другите. Изобщо въздържал се, значи нямам мнение, не ме намесвайте, но за какво тогава взима заплата?

    14:21 30.10.2025

  • 4 между другото

    33 3 Отговор
    Всички, които използват водите на р.Стряма и р.Марица за водоснабдяване и напояване имат право да протестират! Мястото на завода за барут е въпрос, който надхвърля пределите на Карловска община, а също и компетенциите на карловските обинари!

    Коментиран от #6

    14:23 30.10.2025

  • 5 Град Симитли

    17 2 Отговор
    "... 17 гласа "за", 10 "против" и 5 "въздържали се"..."
    15 против и Рачко Пръдлето и Кириак Стефчов "за"!

    14:24 30.10.2025

  • 6 ...

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "между другото":

    общинари

    14:26 30.10.2025

  • 7 Фактъ

    6 25 Отговор
    Рускопитеците говорят за екология ! Много странно ! В Мариците и Бобов дол не ги интересува екологията , сега станаха радетели за екология !

    Коментиран от #8, #9

    14:26 30.10.2025

  • 8 Екологията е всичко!

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Фактъ":

    А вие ще си ядете лай..та, все едно дали в Карлово или в Бобов дол!

    14:28 30.10.2025

  • 9 Тюпак трол,

    25 4 Отговор

    До коментар #7 от "Фактъ":

    Мариците и Бобовдол произвеждат ток бе, мутант-топло, светло... !
    Завод за барут птоизеежда единствено СМЪРТ!

    Коментиран от #14

    14:30 30.10.2025

  • 10 Бойко Норис

    16 0 Отговор
    Сея памук, жъна барут

    Коментиран от #11

    14:32 30.10.2025

  • 11 Град Симитли

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бойко Норис":

    Той е Мутра Ага Барутанлията.

    14:33 30.10.2025

  • 12 Анонимен

    34 1 Отговор
    Грешка в заглавието! Не "Карлово каза "да" на завода за барут в Кърнаре", а "Общинският съвет на Карлово каза "да" на завода за барут в Кърнаре". Има огромна разлика!

    Продажници!!!

    Коментиран от #15

    14:33 30.10.2025

  • 13 Я, стига!!!

    25 3 Отговор
    Какво е това?!
    Решили общинари!!!
    Хората питайте!!!
    Каква е тази парлама!
    Еко енергия- зелена, ха!!!
    Перки !!!
    Ще превърнат долината на розите в Еко барут?!
    Народе, излизай!!!!!

    Коментиран от #18

    14:34 30.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Вероятно

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Вероятно отчитат възможността да се пробие тунелът Тпоян/Кърнаре внезапно и без уточнен проект........ Да пази Господ!

    14:40 30.10.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    3 11 Отговор
    Ганя путинофила ще прави барут за трепане на маскали!

    14:40 30.10.2025

  • 17 Опааа

    10 2 Отговор
    Удрииииййй Вова!

    14:41 30.10.2025

  • 18 Варната

    9 9 Отговор

    До коментар #13 от "Я, стига!!!":

    Кой да питат , Асан от Кърнаре и Айшето от Розино ли , дето немогат да пишат ли ?

    Коментиран от #26

    14:42 30.10.2025

  • 19 Тюпак трол,

    13 2 Отговор

    До коментар #14 от "Фактъ":

    По-добре да закрием оръжейниците
    И да намерим начин да отворим заводи за компютри, лекарства, медицински пособия..
    Мани я мойта пенсия, грош цена:))

    Коментиран от #27, #31

    14:45 30.10.2025

  • 20 Да ни е честито!

    17 3 Отговор
    Хроника
    Никола Вапцаров





    В заводите „Круп“ днес отливат гранати.
    Натъпквайте здраво! – за нас са те, братя.
    Те нашата кръв из полята ще пият.
    Натъпквайте здраво! Милиони сме ние...



    Във „Байер“ получили някакъв газ
    от нова порода. И той е за нас.
    той нашта осаждена гръд ще разяжда.
    Картината ясна... Нали се догаждаш?



    Във „Викерс“ пробиват картечни дула.
    Шестотин куршума в минута – за нас.
    те наштекорави глави ще пробиват.
    Бъдете щастливи! Бъдете щастливи!



    Бъдете щастливи, не виждайте как
    настига ни буря, обвива ни мрак.
    Вземете за почест пред нашта епоха.
    Но, моля... по тихо! Но, моля... без ропот!

    14:45 30.10.2025

  • 21 Измекяр

    11 2 Отговор
    ДА гръмнете дано !

    14:45 30.10.2025

  • 22 ОС на Карлово

    14 2 Отговор
    не е народът на Карлово. Колкото общинският съвет на Пазарджик е народът на Пазарджик.
    Референдум в Карлово не е Проведен.

    14:47 30.10.2025

  • 23 Сталин

    17 2 Отговор
    Цървули неграмотни,плащат си за въжето на което ги бесят

    14:48 30.10.2025

  • 24 немо

    13 1 Отговор
    като ни поискат нещо и сваляме гащите. тече масово надупване. Кметчето и той зависим....Всичко е ясно

    14:51 30.10.2025

  • 25 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 2 Отговор
    АЗ СЕ ЧУДЯ ЗА КАКВО ВИ Е ТАЗИ ЕКОЛОГИЯ!!???
    АБЕ РАДВАЙТЕ СЕ, ЧЕ ЩЕ НИ ВКАРАТ ВЪВ ВОЙНА , ЧЕ ЩЕ ПОМАГАМЕ НА Ф! А! Ш! И! С! Т! А Н! А! Р! К! О! М! Н .....
    А ПЪК ВИНАГИ МОЖЕМ ДА СИ КУПИМ ОТ НЯКОЯ ЧУЖДОЗЕМСКА ВЕРИГА ПЛАСТМАСОВИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И 50 ГОДИШНО МЕСО....

    14:51 30.10.2025

  • 26 Анонимен

    15 2 Отговор

    До коментар #18 от "Варната":

    Много ясно, че трябва да питат цялото население, що за въпрос! Не може шепа хора да застрашават живота и здравето на още няколко десетки хиляди в региона.

    Кой знае за колко са се продали общинарите.

    Коментиран от #28

    14:51 30.10.2025

  • 27 Фактъ

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "Тюпак трол,":

    Ако можехме да произвеждаме компютри , щяхме да го правим . Ама със продажници , като Кипейкин нищо няма да произвеждаме . Тук и Мерцедес да дойде ще има платени еколози - лобисти за чужди интереси , които ще се интересуват само за джоба си . После , защо Румъния е по - добре ?! А в Карлово и Сопот ще берат билки да преживяват .

    14:58 30.10.2025

  • 28 факт

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "Анонимен":

    Не знам дали са им плащали, но изтече информация, че общинските съветници, които не са били съгласни, са заплашвани от председателя на ОС. Протестиращите от Карлово казаха, че работещите във военния завод са били заплашени с уволнение, ако отидат на протеста. В Карлово трябва да се изсипят българи от цялата страна, защото местните не могат да се защитят сами. Никакви чужди военни заводи не трябва да има на наша територия. Райнметал да си правят заводите в Германия. Подкрепа за Карлово!

    14:59 30.10.2025

  • 29 Ужас! Няма такива еничари!

    9 1 Отговор
    Завода за смърт да си го построят на жълтите павета!

    15:00 30.10.2025

  • 30 чикчирик

    4 1 Отговор
    Всичко и всеки се продаваме, в цената е нюанса на уж патриотизма ни. Поредна доказана практика.

    15:02 30.10.2025

  • 31 Варната

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Тюпак трол,":

    Само ликвидатори , да закриваме печеливша индустрия ?! Толкова ви стига мисловният капацитет . Да бутнем и Нефтохимия , да ликвидираме направо всичко , защото не можем да мислим .

    15:14 30.10.2025

  • 32 Хахахах

    3 3 Отговор
    Хахахах русофилките ще бачкат за 1000 € и ще правят снаряди с които ще гърмят орките на Хуйлото вова😄😄😄😄😄 По хубава 2025 няма как да стане!

    15:18 30.10.2025

  • 33 Нека да позная

    2 4 Отговор
    путински подлоги са вдигали шум, защото барута ще се сипе по главите на руснаците.
    Просто няма друга толкова вражеска и неприятелска страна!

    15:18 30.10.2025

  • 34 на тези 17 еничари да им се

    1 0 Отговор
    съобщят имената веднага за да се знаят от всички в България

    15:33 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове