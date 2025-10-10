Новини
България »
Шефът на завода за боклук: На терен в "Люлин" и "Красно село" са 16 камиона, справяме се с наличното

Шефът на завода за боклук: На терен в "Люлин" и "Красно село" са 16 камиона, справяме се с наличното

10 Октомври, 2025 08:52 507 4

  • николай савов-
  • завод за боклук-
  • сметосъбиране

По думите му следващите седмици няма да има никакъв проблем да продължат да извозват боклука

Шефът на завода за боклук: На терен в "Люлин" и "Красно село" са 16 камиона, справяме се с наличното - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В разгара на кризата с боклука - вчера прокуратурата привика директора на завода за отпадъци.

„Разпитите бяха по една преписка от миналата година януари месец. Трябваше да бъдат зададени уточняващи въпроси, след това ни бяха изпратени по имейла. Свързани са с подаден сигнал и проверка на РИСОВ. Имаше сигнали за какво ли не, проверката е една от 16 проверки, подписах документ, че ако разглася това, за което са ме питали, ще бъда подведен под наказателна отговорност“, коментира пред бТВ Николай Савов, директор на ОП "Столично предприятие за третиране на отпадъци".

„Нито един въпрос не беше зададен във връзка с кризата, въпросите бяха само по преписката от миналата година. Аз съм работник на общината, вършим си работата както трябва“, посочи още той.

„Част от техниката е на терен, заводът продължава да функционира и ние не сме спирали работа на преработката на отпадъците. Бяха наети допълнително камиони“, каза Савов.

„За вчерашния ден имаме изнесен RDF над 400 тона, почти рекод, нищо не се депонира. Депото е напълнено съгласно програмата. Количествата, които депонираме, са стандартните. Работим и пазим депото, няма количество отпадък, което директно да бъде депонирано“, коментира още той.

„В момента 16 камиона са на терен за почистването на „Красно село“ и „Люлин“, към този момент се справяме с това, което е налично“, каза още директорът на завода.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 2 Отговор
    Този завод е незаконен и произвежда токсичен RDF, който после го дишате.

    08:55 10.10.2025

  • 2 Сталин

    9 1 Отговор
    Вместо да се дават милиарди на частни фирми ,защо общинска фирма не събира отпадъците на половин цена,или няма далавера в такава схема

    08:58 10.10.2025

  • 3 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Италиянската мафия в УСА е контролирала профсъюзите и боклука.
    Тук не е по-различно.

    09:20 10.10.2025

  • 4 Съботаж

    2 0 Отговор
    От Дебелият магнитски с-и-ч-г и сикаджииската гербераска мутра с болките в коленете

    09:29 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове