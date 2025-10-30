Доц. Петър Чолаков: Не виждам да се задават предсрочни избори, особено след като се чу тежката дума на Пеевски

Вероятно в бюджета за 2026 г. ще се дават повече пари, ще има по-щедри плащания, особено в социалната сфера. В противен случай управляващите рискуват обществено напрежение и протести, което не им е изгодно. Това заяви в ефира на NOVA NEWS политологът доц. Петър Чолаков, цитиран от novini.bg.

Според него ГЕРБ и ДПС-Ново начало са тези, които диктуват правилата в коалицията, докато БСП и ИТН нямат кой знае каква тежест в управлението. Политологът е почти убеден, че левицата и партията на Слави Трифонов ще „си платят цената“ заради решението им да се коалират с ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

Чолаков изрази съмнения, че дебатите за бюджета ще доведат до раздор и падане на правителството.

Не виждам да се задават на хоризонта предсрочни избори, особено след като се чу тежката дума на Пеевски след изборите в Пазарджик. Каквото имаха да се разбират Борисов и Пеевски, се разбраха, каза доц. Чолаков.

Относно смяната на Наталия Киселова с Рая Назарян начело на Народното събрание анализаторът заяви, че това още веднъж доказва тезата му, че БСП и ИТН са „помощни колела“ в това управление, докато истинските решения се взимат от ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

По адрес на ПП-ДБ политологът изрази мнение, че коалицията „се е позагубила“.

„Темата за корупцията и Пеевски омръзна на всички. Не може всичко да се обяснява само с Пеевски. Трябва да разширят платформата си и да говорят и за други неща“, смята доц. Чолаков.