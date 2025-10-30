Новини
Доц. Петър Чолаков: Не виждам да се задават предсрочни избори, особено след като се чу тежката дума на Пеевски

30 Октомври, 2025 18:52 631 13

  • петър чолаков-
  • предсрочни избори-
  • делян пеевски-
  • тежка дума

Вероятно в бюджета за 2026 г. ще се дават повече пари, ще има по-щедри плащания, особено в социалната сфера. В противен случай управляващите рискуват обществено напрежение и протести, което не им е изгодно, коментира политологът

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вероятно в бюджета за 2026 г. ще се дават повече пари, ще има по-щедри плащания, особено в социалната сфера. В противен случай управляващите рискуват обществено напрежение и протести, което не им е изгодно. Това заяви в ефира на NOVA NEWS политологът доц. Петър Чолаков, цитиран от novini.bg.

Според него ГЕРБ и ДПС-Ново начало са тези, които диктуват правилата в коалицията, докато БСП и ИТН нямат кой знае каква тежест в управлението. Политологът е почти убеден, че левицата и партията на Слави Трифонов ще „си платят цената“ заради решението им да се коалират с ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

Чолаков изрази съмнения, че дебатите за бюджета ще доведат до раздор и падане на правителството.

Не виждам да се задават на хоризонта предсрочни избори, особено след като се чу тежката дума на Пеевски след изборите в Пазарджик. Каквото имаха да се разбират Борисов и Пеевски, се разбраха, каза доц. Чолаков.

Относно смяната на Наталия Киселова с Рая Назарян начело на Народното събрание анализаторът заяви, че това още веднъж доказва тезата му, че БСП и ИТН са „помощни колела“ в това управление, докато истинските решения се взимат от ГЕРБ и ДПС-Ново начало.

По адрес на ПП-ДБ политологът изрази мнение, че коалицията „се е позагубила“.

„Темата за корупцията и Пеевски омръзна на всички. Не може всичко да се обяснява само с Пеевски. Трябва да разширят платформата си и да говорят и за други неща“, смята доц. Чолаков.


  • 1 Тони

    5 0 Отговор
    Интересно, че никой не знае къде живее Пеефски?!

    Коментиран от #7

    18:58 30.10.2025

  • 2 Сзо

    10 0 Отговор
    Много продажници ражда Майка България.....

    19:03 30.10.2025

  • 3 Един

    5 0 Отговор
    Изчакай ДО ЦЕНТ-е!!! Да дойде 26та да дойде секирата и хората ще искат да тричат твойто Дебело момче! Вземи си парите овреме, че после може и да няма!

    19:06 30.10.2025

  • 4 Дориана

    0 0 Отговор
    Забравяте , че над Пеевски има други , които знаят какво да направят .

    19:08 30.10.2025

  • 5 койдазнай

    1 0 Отговор
    Пеевски живее на етажа на бай Тошу в партийния дом. Рядко ползва и други резиденции, предимно в Бояна. Съседите му се радват, като наминава, канят го на вечеринки и рожденни дни. Когато има възможност идва и очарова всички със своето държание и прекрасни подаръци!

    19:08 30.10.2025

  • 6 Още един !?

    2 0 Отговор
    Тежката дума е казва народа ….. г-н Дупецент ……..

    19:10 30.10.2025

  • 7 Оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тони":

    АБС. Си прав че никой не знае къде живее Пеевски дори и Той самият,затова спи на хотел.

    19:10 30.10.2025

  • 8 Надпревара

    2 0 Отговор
    За приз - Златния скункс. ,,Зума има тежката дума нашата система.." . Защо го величаете дебелия? Свършено е с него и със всички мафиоти.

    19:13 30.10.2025

  • 9 Здравейте господин Чолаков

    0 0 Отговор
    Ако има някой печеливш от новите избори това ще бъде Пеевски. Не си мислете че аз съм негов фен но така статуквото ще се втвърди между тикви и прасета защото идва Хелоуин ще се спусне мрак и тези същите ще се опитат да премахнат новата опасност проект на президента. А присъствието на рая е бъдещ премиер преди нови предсрочни избори. Ние сме стадо но не сме толкова прости и този вариант е по-добрият вместо да дойдат розовите умно красиви трето полови които съвсем скоро ще напуснат ръководството на Европейския съюз. Нямам нищо против Радев но той по всякакъв начин се опита да съботира големите инфраструктурни проекти визирам магистралите и тунелите под Шипка за да съботира тиквата но по този начин навреди на българските граждани които загиват по двупосочните пътища. Всичко е политика и аз не прощавам истината нито за едните нито за другите.

    19:28 30.10.2025

  • 10 Родина

    2 0 Отговор
    Мишки ! Няма мъже в тази държава . Един престъпник взе цялата държава и всички
    мълчат .Отврат !

    Коментиран от #12

    19:31 30.10.2025

  • 11 Я някой вярва ли въобще

    1 0 Отговор
    Началника на Борисов и Пеевски не разрешава нови избори. За три години лутане изгуби много и можеха да изпуснат държавата, но президента им я върна.

    19:32 30.10.2025

  • 12 От престъпник на престъпник

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Родина":

    Един престъпник взе държавата от друг престъпник.

    19:33 30.10.2025

  • 13 Не Зависи От Пеевски !

    2 0 Отговор
    Не Зависи От Пеевски !

    А От Амбицията На Народа !

    Този Може Да Бъде Гръмнат !

    Всдеки Момент !

    19:48 30.10.2025

