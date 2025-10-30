Доц. Петър Чолаков: Не виждам да се задават предсрочни избори, особено след като се чу тежката дума на Пеевски

Вероятно в бюджета за 2026 г. ще се дават повече пари, ще има по-щедри плащания, особено в социалната сфера. В противен случай управляващите рискуват обществено напрежение и протести, което не им е изгодно. Това заяви в ефира на NOVA NEWS политологът доц. Петър Чолаков, цитиран от novini.bg.
Според него ГЕРБ и ДПС-Ново начало са тези, които диктуват правилата в коалицията, докато БСП и ИТН нямат кой знае каква тежест в управлението. Политологът е почти убеден, че левицата и партията на Слави Трифонов ще „си платят цената“ заради решението им да се коалират с ГЕРБ и ДПС-Ново начало.
Чолаков изрази съмнения, че дебатите за бюджета ще доведат до раздор и падане на правителството.
Не виждам да се задават на хоризонта предсрочни избори, особено след като се чу тежката дума на Пеевски след изборите в Пазарджик. Каквото имаха да се разбират Борисов и Пеевски, се разбраха, каза доц. Чолаков.
Относно смяната на Наталия Киселова с Рая Назарян начело на Народното събрание анализаторът заяви, че това още веднъж доказва тезата му, че БСП и ИТН са „помощни колела“ в това управление, докато истинските решения се взимат от ГЕРБ и ДПС-Ново начало.
По адрес на ПП-ДБ политологът изрази мнение, че коалицията „се е позагубила“.
„Темата за корупцията и Пеевски омръзна на всички. Не може всичко да се обяснява само с Пеевски. Трябва да разширят платформата си и да говорят и за други неща“, смята доц. Чолаков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тони
Коментиран от #7
18:58 30.10.2025
2 Сзо
19:03 30.10.2025
3 Един
19:06 30.10.2025
4 Дориана
19:08 30.10.2025
5 койдазнай
19:08 30.10.2025
6 Още един !?
19:10 30.10.2025
7 Оня с коня
До коментар #1 от "Тони":АБС. Си прав че никой не знае къде живее Пеевски дори и Той самият,затова спи на хотел.
19:10 30.10.2025
8 Надпревара
19:13 30.10.2025
9 Здравейте господин Чолаков
19:28 30.10.2025
10 Родина
мълчат .Отврат !
Коментиран от #12
19:31 30.10.2025
11 Я някой вярва ли въобще
19:32 30.10.2025
12 От престъпник на престъпник
До коментар #10 от "Родина":Един престъпник взе държавата от друг престъпник.
19:33 30.10.2025
13 Не Зависи От Пеевски !
А От Амбицията На Народа !
Този Може Да Бъде Гръмнат !
Всдеки Момент !
19:48 30.10.2025