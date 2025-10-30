Новини
България »
Всички градове »
Христина Христова за Бюджет 2026: Труден бюджет, берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност

Христина Христова за Бюджет 2026: Труден бюджет, берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност

30 Октомври, 2025 21:40 432 18

  • христина христова-
  • бюджет 2026-
  • плодове-
  • политическа нестабилност

Излязоха основните параметри в бюджета. Там виждаме предвидени 2 процентни пункта увеличение на осигурителната вноска. Това е решение да се търси начин за намаляване на дефицита в пенсионната система, който е 50% и е доста критично, коментира още бившият социален министър

Христина Христова за Бюджет 2026: Труден бюджет, берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Това е един труден бюджет, берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения. Излязоха основните параметри в бюджета. Там виждаме предвидени 2 процентни пункта увеличение на осигурителната вноска. Това е решение да се търси начин за намаляване на дефицита в пенсионната система, който е 50% и е доста критично. За година очакваме 12 млрд. да не ни стигнат. Събираме парите от осигуровките наполовина. Това е по посока да се намали дефицитът“.

Това каза в „Лице в лице“ след централната емисия Новини по bTV Христина Христова, бивш социален министър, коментирайки бюджета за следващата година

„Трябва да се изравни начинът, по който се внасят осигурителните вноски. Когато на държавните служители започна държавата да им плаща, те еднократно получиха едно редуциране на заплатите си. Сега ако трябва те да си плащат, ще трябва да има увеличение“, посочи още бившият социален министър.

„Повишен е максималният осигурителен доход, той става 4600 лв. С този бюджет ще се намали доходът на хората и ще се увеличат разходите на работодателя, ако това се запази за ДОО“, каза Христова.

По думите ѝ трябва да има увеличаване на заплатите на хората, защото има инфлация, но това трябва да става разумно и премерено.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 То щото

    11 0 Отговор
    преди 4 години беше голяма стабилност , няма що !

    21:43 30.10.2025

  • 3 Майна

    7 0 Отговор
    Какво берат в една обрана държава..
    Взимат нови кредити , които дават на военни глобалиски компании
    Нови кредити и нови - дългова зависимост
    Фалит- това е!
    Какви са плодовете на фалита?
    Тях оставяте на българския " трудовак" - да бере

    21:45 30.10.2025

  • 4 Откровен

    7 0 Отговор
    Тая свиномуцунеста царска свиня не е за търпене...
    Дръта е дори за Коледа да я пожелаеш...

    21:45 30.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Само в едно е

    0 0 Отговор
    Права има инфлация ,,, а да даде 3% 😂👋

    21:48 30.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    Тази алкохолизирана бабичка не се спря. Заедно с другата пиеница, Шулевата, изтърбушиха студията.
    Алкохолът не прощава.

    21:50 30.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 а за предишния

    2 0 Отговор
    какво е оправданието а за по предишния а за по по предишния...

    21:51 30.10.2025

  • 14 Един

    7 2 Отговор
    Айде поредни глупости и от тая преяла с държавната баница леля!

    Айде стига сте се оправдавали! Новия бюджет е раздут и за това виновни са само вносителите му! Можеха да заложат дори леко намаляване на доходите, защото само така се бори инфлация!

    Новия бюджет е проинфлационен и това е и изцяло по волята на управляващата хунта и им, а не на някакви ефимерни минали събития!!! АЙ у лево другарко!

    Коментиран от #15

    21:52 30.10.2025

  • 15 Уфффф....

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Ама че си промита сороска кратуна! Информацията е търсен ефект за да могат да крадат парите ни за себе си, за Украйна, за..... въобще за който им разпореди - Уестингхаус, самолети на двойни цени нищо че не работят, златото за всички които го пожелаят и дават рушвети! А вас са ви обучили като глупаци които се самобичуват щото били много богати и харчели!

    Коментиран от #16

    21:59 30.10.2025

  • 16 ...

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Уфффф....":

    Информацията - инфлацията

    22:03 30.10.2025

  • 17 78291

    1 1 Отговор
    Още една лайлай куче, всички Тея пишман икономисти искат да има работещи бедни, само това чувам от всички

    22:05 30.10.2025

  • 18 Факт

    0 0 Отговор
    Правилно, но ако имаше стабилност, кое щеше да бъде по-различно?

    22:09 30.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол