Христина Христова за Бюджет 2026: Труден бюджет, берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност

„Това е един труден бюджет, берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения. Излязоха основните параметри в бюджета. Там виждаме предвидени 2 процентни пункта увеличение на осигурителната вноска. Това е решение да се търси начин за намаляване на дефицита в пенсионната система, който е 50% и е доста критично. За година очакваме 12 млрд. да не ни стигнат. Събираме парите от осигуровките наполовина. Това е по посока да се намали дефицитът“.

Това каза в „Лице в лице“ след централната емисия Новини по bTV Христина Христова, бивш социален министър, коментирайки бюджета за следващата година

„Трябва да се изравни начинът, по който се внасят осигурителните вноски. Когато на държавните служители започна държавата да им плаща, те еднократно получиха едно редуциране на заплатите си. Сега ако трябва те да си плащат, ще трябва да има увеличение“, посочи още бившият социален министър.

„Повишен е максималният осигурителен доход, той става 4600 лв. С този бюджет ще се намали доходът на хората и ще се увеличат разходите на работодателя, ако това се запази за ДОО“, каза Христова.

По думите ѝ трябва да има увеличаване на заплатите на хората, защото има инфлация, но това трябва да става разумно и премерено.