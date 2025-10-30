Христина Христова за Бюджет 2026: Труден бюджет, берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност

„Това е един труден бюджет, берем плодовете на 4-годишна политическа нестабилност и доста популистки решения. Излязоха основните параметри в бюджета. Там виждаме предвидени 2 процентни пункта увеличение на осигурителната вноска. Това е решение да се търси начин за намаляване на дефицита в пенсионната система, който е 50% и е доста критично. За година очакваме 12 млрд. да не ни стигнат. Събираме парите от осигуровките наполовина. Това е по посока да се намали дефицитът“.
Това каза в „Лице в лице“ след централната емисия Новини по bTV Христина Христова, бивш социален министър, коментирайки бюджета за следващата година
„Трябва да се изравни начинът, по който се внасят осигурителните вноски. Когато на държавните служители започна държавата да им плаща, те еднократно получиха едно редуциране на заплатите си. Сега ако трябва те да си плащат, ще трябва да има увеличение“, посочи още бившият социален министър.
„Повишен е максималният осигурителен доход, той става 4600 лв. С този бюджет ще се намали доходът на хората и ще се увеличат разходите на работодателя, ако това се запази за ДОО“, каза Христова.
По думите ѝ трябва да има увеличаване на заплатите на хората, защото има инфлация, но това трябва да става разумно и премерено.
21:43 30.10.2025
3 Майна
Взимат нови кредити , които дават на военни глобалиски компании
Нови кредити и нови - дългова зависимост
Фалит- това е!
Какви са плодовете на фалита?
Тях оставяте на българския " трудовак" - да бере
21:45 30.10.2025
4 Откровен
Дръта е дори за Коледа да я пожелаеш...
21:45 30.10.2025
21:48 30.10.2025
11 Данко Харсъзина
Алкохолът не прощава.
21:50 30.10.2025
13 а за предишния
21:51 30.10.2025
14 Един
Айде стига сте се оправдавали! Новия бюджет е раздут и за това виновни са само вносителите му! Можеха да заложат дори леко намаляване на доходите, защото само така се бори инфлация!
Новия бюджет е проинфлационен и това е и изцяло по волята на управляващата хунта и им, а не на някакви ефимерни минали събития!!! АЙ у лево другарко!
21:52 30.10.2025
15 Уфффф....
До коментар #14 от "Един":Ама че си промита сороска кратуна! Информацията е търсен ефект за да могат да крадат парите ни за себе си, за Украйна, за..... въобще за който им разпореди - Уестингхаус, самолети на двойни цени нищо че не работят, златото за всички които го пожелаят и дават рушвети! А вас са ви обучили като глупаци които се самобичуват щото били много богати и харчели!
21:59 30.10.2025
16 ...
До коментар #15 от "Уфффф....":Информацията - инфлацията
22:03 30.10.2025
22:05 30.10.2025
22:09 30.10.2025