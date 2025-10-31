Новини
България »
Атанас Атанасов: Бюджет 2026 е на чантаджиите, държавната администрация и застоя

Атанас Атанасов: Бюджет 2026 е на чантаджиите, държавната администрация и застоя

31 Октомври, 2025 08:52 417 13

  • атанас атанасов-
  • държавна администрация-
  • бюджет 2026

Според негови източници членовете на ВСС не ходят на работа редовно

Атанас Атанасов: Бюджет 2026 е на чантаджиите, държавната администрация и застоя - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бюджет 2026 е на чантаджиите и държавната администрация. Това заяви в студиото на „Тази сутрин“ по бТВ ген. Атанас Атанасов, зам.-председател на Народното събрание и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Според него не се виждат предложения за солидни реформи и инвестиции.

„От добре информирани личности, като Владислав Горанов, който се разхожда напред-назад и вади някакви информации, аз мога да кажа следното – това е бюджет на чантаджиите, на държавната администрация и на застоя. Преди да почине Брежнев, в ССР имаше такъв период на застой – държавата върви по инерция“, коментира Атанасов.

Според него решенията в държавата „се взимат от тандема Борисов-Пеевски“ и затова все още няма конкретика за финансовата рамка за следващата година.

„Цялата власт имат – могат да променят, каквото поискат, стига да имат приоритети. Не се виждат приоритети за управлението на държавата. (…) Борисов има талант. Умее да играе определени роли. Излезе и се скара на собственото си правителство. Нахока едни-други и всичко приключи със смяната на председателя на парламента, което е едно полезно действие. Той се държи като опозиция на собствената си власт“, посочи Атанасов.

По думите му резултатът от изборите в Пазарджик са били само повод за напрежението в ГЕРБ. Относно обвиненията на Делян Пеевски от ДПС-Ново начало към Бойко Рашков от ПП-ДБ, Атанасов каза: „Мога да допусна, че този Мухарем неслучайно е пратен там. При всички положения г-н Рашков се е здрависал с човек, когото не познава“.

Атанасов определи съдебната система на „черна дупка“. „Мои познати ми казват, че членовете на ВСС не ходят на работа, появяват се само, когато има свикани заседания, а взимат по 20 хил. лв. Това на какво прилича? В тази връзка искам да питам какво работи министърът на правосъдието? За 10 месеца каква стъпка предприе този човек за промяна в съдебната система“, коментира депутатът.

На въпрос защо членовете във ВСС не са смени, докато ПП-ДБ бяха на власт: Атанасов каза: „За 9 месеца не успяхме, може би, това беше една от слабостите ни. Може би и ние не сме били достатъчно инициативни към онзи момент. Разговорите, водени в „сглобката“, бяха за промяна на Конституцията. От там да започнем и бяхме спънати“, допълни той.

Попитан как се е сдобил с доклада за Мартин Божанов – Нотариуса, той заяви, че го е получил на електронната си поща. „Тази информация е събирана от един кръг хора, които са били към един момент противници на главния прокурор Иван Гешев. Информацията за посещенията в онзи клуб е абсолютно реална“, допълни той.

Атанасов не изключи възможността прокурор Иво Илиев, чието име също присъства в доклада, да е станал жертва на отмъщение.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 0 Отговор
    Тогава пали моторо и бегай, защото ти си баш чантаджия !!! И без това си невидим във всички отношения !!!

    08:54 31.10.2025

  • 2 БОИКО

    6 1 Отговор
    РУСНАЦИТЕ ИДВАТ БЕГАИ ТАНАСЕ

    08:55 31.10.2025

  • 3 шопа

    2 0 Отговор
    Амчикъ , Ти щот си с куфарче нале , ил с раница можеби. Безсрамен полуръст.

    08:55 31.10.2025

  • 4 бай Бай

    5 0 Отговор
    Генералисимус Наско и от бюджет разбирал!
    Но Данчо ментата е баш майстора на финансовата гимнастика.
    Хората учебници трябва да издадат, машала!

    08:56 31.10.2025

  • 5 Мдаа!🤔

    3 0 Отговор
    Значи руснаците ще ни нападнат от яз.Искър!🤥 Много съм горд, че в България има такъв стратег!!! Освен това разбира и от бюджети! Нъцки!🥳

    08:58 31.10.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Атанас Атанасов: Бюджет 2026 е на чантаджиите, държавната администрация и застоя.

    А сигур ГЕЙнерала не е чантаджия?!?!

    08:59 31.10.2025

  • 7 Браво много

    2 0 Отговор
    Добре се е видял в огледалото …

    09:02 31.10.2025

  • 8 Абе

    2 0 Отговор
    Тоа го е яд, че е генерал без портфейл.

    09:03 31.10.2025

  • 9 Напъна ме!

    1 0 Отговор
    Като го видя и дефекацията ми се обажда мигновено!😬

    09:04 31.10.2025

  • 10 Иван Вазов

    1 0 Отговор
    Интересно, Атанасов не е ли "чантаджия" също?!

    09:05 31.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Този великан от кога взе да разбира от бюджет?

    09:07 31.10.2025

  • 12 Чочо

    0 0 Отговор
    Може и така да се каже.
    Но то си гледай язовирите.Там ти е силата.

    09:08 31.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Гнома цял живот е бил чантаджия на държавна ясла.

    09:09 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове