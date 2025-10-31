Новини
Мирчев за спирането на износа на горива: Няма нищо регулярно в това, действа се на пожар

31 Октомври, 2025 14:10 573 12

Депутатът припомни, че преди 9 дни от "Да, България" поискаха да бъде направено изслушване на ресорните министри в парламента – първо в енергийна комисия, след това и в пленарна зала, за да ги запознаят със ситуацията с пазара на горива и със запасите в България от бензин, дизел и авиационно гориво

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Внесохме предложение за спешно изслушване на министъра на икономиката, министъра на финансите, министъра на енергетиката и шефа на ДАНС, за да ни запознаят на закрито заседание на Народното събрание с реалната ситуация на пазара на горива, тъй като това е изключително важно за националната сигурност. Това съобщи на брифинг лидерът на „Да, България“ и депутат от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев.

„Преди малко заседанието на парламента беше прекъснато с искане да има извънредна комисия по бюджет и финанси, за да се гласува предложение за забрана на износа на авиационно гориво и на дизел от България. Това беше направено от управляващите“, каза Мирчев.

Депутатът припомни, че преди 9 дни от "Да, България" поискаха да бъде направено изслушване на ресорните министри в парламента – първо в енергийна комисия, след това и в пленарна зала, за да ги запознаят със ситуацията с пазара на горива и със запасите в България от бензин, дизел и авиационно гориво. „Нищо подобно не беше възприето от управляващите“, добави той.

По думите му сега, на пожар и без никаква подготовка, след като е станало ясно, че в последните дни има засилен износ на горива от България и след като цяла седмица управляващите уверяваха, че всичко е наред, в последния момент, в 12 без 5, извънредно се включва точка в работата на Народното събрание и се гласува тази забрана.

„Ако беше превантивна мярка, щеше да бъде обявено преди 10 дни и щеше да е като нормална точка в работата на Народното събрание. Тогава, когато се прави по обяд и се прекъсва работата на Народното събрание, за да бъде направена извънредна комисия, в това няма нищо регулярно и очевидно се действа на пожар“, смята Мирчев.

Едно от притесненията на депутатите от опозицията е, че 90-дневните запаси от горива в България не са 90-дневни и не всички фирми внасят нужните горива в държавните складове.

„Ние гласувахме за забраната и подкрепихме в комисия забраната. Това е националноотговорното поведение“, каза още Мирчев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георгиос Георгиу

    0 0 Отговор
    Бургас пристанище на Кипър.

    14:14 31.10.2025

  • 2 1488

    13 0 Отговор
    от 1ви без бензин, без ток, без вода, без храна
    добре дошли в клуба на богатите 💪💶

    Коментиран от #7

    14:14 31.10.2025

  • 3 ДЕСАНТ ЧИК

    1 0 Отговор
    АРЕ УЕ ГУМЕНЕТКАТА ПАК СЕ СПИХНА ГОЛЯМО НАДУВАНЕ ЩЕ ПАДА

    14:15 31.10.2025

  • 4 хаха

    11 0 Отговор
    Каква стана тя уж Русия нямала горива , а то Ганьо балкански остана по долни гащи. Кланяйте се на Урсула, Кая, Мерц и изкукалия бай Дончо епщайнски.

    14:15 31.10.2025

  • 5 А не бе

    4 2 Отговор
    Мирчев трябва пак да отива с гумената лодка до Росенец да се моли на руснаците за гориво. По големи глупаци от Мирчев и генерал Наско гнома няма.

    14:22 31.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Сърбите нямат дизел и идват да точат у нас.

    14:25 31.10.2025

  • 7 Oня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Лумпените с 5 лв в джоба и сега сте тъй,Заможните читави хора нямат нужда да ги мислиш.

    14:25 31.10.2025

  • 8 Горски

    6 0 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд заем за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години. После си купи хотел с водопад в безводна България! Така, живеят от 36 години фалшива демокрация слугите на англосаксонските колонизатори! То Добрев нали разправяше че щял с лев да намали горивата, а сега оле кduво стана?

    14:28 31.10.2025

  • 9 Я замълчи!

    3 0 Отговор
    Този, ако беше управляващ, щеше още по-ожесточено да слугува, но сега лае като гладно и вързано куче!

    14:28 31.10.2025

  • 10 Абе Мирчев

    0 0 Отговор
    И със и без износ горива няма да има. И от Индия вече внос не можеш да направиш. Турция пък капацитет няма пазара да покрие с бензин и нафта даже на Сирия. Ще го пикаете ли тоя бензин или как? ...

    14:34 31.10.2025

  • 11 И къде са тея

    0 0 Отговор
    "държавните складове" ? А?

    Коментиран от #12

    14:36 31.10.2025

  • 12 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "И къде са тея":

    Половината ни резерв е в Италия и Унгария.

    14:39 31.10.2025

