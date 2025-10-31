Мирчев за спирането на износа на горива: Няма нищо регулярно в това, действа се на пожар

Внесохме предложение за спешно изслушване на министъра на икономиката, министъра на финансите, министъра на енергетиката и шефа на ДАНС, за да ни запознаят на закрито заседание на Народното събрание с реалната ситуация на пазара на горива, тъй като това е изключително важно за националната сигурност. Това съобщи на брифинг лидерът на „Да, България“ и депутат от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев.

„Преди малко заседанието на парламента беше прекъснато с искане да има извънредна комисия по бюджет и финанси, за да се гласува предложение за забрана на износа на авиационно гориво и на дизел от България. Това беше направено от управляващите“, каза Мирчев.

Депутатът припомни, че преди 9 дни от "Да, България" поискаха да бъде направено изслушване на ресорните министри в парламента – първо в енергийна комисия, след това и в пленарна зала, за да ги запознаят със ситуацията с пазара на горива и със запасите в България от бензин, дизел и авиационно гориво. „Нищо подобно не беше възприето от управляващите“, добави той.

По думите му сега, на пожар и без никаква подготовка, след като е станало ясно, че в последните дни има засилен износ на горива от България и след като цяла седмица управляващите уверяваха, че всичко е наред, в последния момент, в 12 без 5, извънредно се включва точка в работата на Народното събрание и се гласува тази забрана.

„Ако беше превантивна мярка, щеше да бъде обявено преди 10 дни и щеше да е като нормална точка в работата на Народното събрание. Тогава, когато се прави по обяд и се прекъсва работата на Народното събрание, за да бъде направена извънредна комисия, в това няма нищо регулярно и очевидно се действа на пожар“, смята Мирчев.

Едно от притесненията на депутатите от опозицията е, че 90-дневните запаси от горива в България не са 90-дневни и не всички фирми внасят нужните горива в държавните складове.

„Ние гласувахме за забраната и подкрепихме в комисия забраната. Това е националноотговорното поведение“, каза още Мирчев.