Времето днес, прогноза за събота, 1 ноември: Слънчево, разкъсана облачност и малко по-топло

През нощта ще остане тихо и безоблачно, предаде БНТ.
В равнините и по долините на реките сутринта и до обяд отново ще бъде мъгливо.
Минималните температури ще са между 3° и 8°, по Черноморието до 10°.
Дневните ще достигнат пика си за тази седмица с още един допълнителен градус отгоре - очакваме стойности в порядъка 19°-24°, в София – около 20°.
През деня ще бъде слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще остане и почти тихо или със слаб югоизточен вятър.
На отделни места по Черноморието в часовете до обяд видимостта също ще бъде намалена. През деня ще е слънчево, със слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще са около 18°-20°. Вълнението на морето ще остане слабо - 1-2 бала.
В планините също ще е слънчево, вятърът ще е слаб. Температурите няма да претърпят радикална промяна - в курортите ще са от 11° до 18°.
