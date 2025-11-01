Президентството отваря врати за граждани в Деня на народните будители

Администрацията на президента отваря врати за граждани в Деня на народните будители, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Инициативата ще продължи от 12:30 до 16:30 ч. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще приемат лично първите гости на „Дондуков“ 2.

Гражданите ще имат възможност да разгледат Гербовата зала и кабинетите на президента и на вицепрезидента. Специално за празника в президентството ще бъдат изложени експонати, носещи духа на българската история и култура. В Гербовата зала ще бъде изложен екземпляр от първото издание на „Ключ Българскаго языка“ на Георги С. Раковски, предоставен от Националния исторически музей.

Посетителите ще могат да разгледат и експонати от авторската изложба на гл. ас. д-р Мария Христова-Пенкова „Кодове на идентичност – вяра, език, народ“ от Националния антропологичен музей при Българската академия на науките. Експозицията е посветена на 1160 години от покръстването на българския народ, 1140 години от успението на св. Методий, 1170 години от глаголицата. Със съдействието на Националния исторически музей и редица регионални музеи ще бъдат изложени пет амулета с глаголически надписи от 10-11 век.

Ще бъдат изложени и експонати, предоставени от Националния военноисторически музей. Експонатите са тематично обвързани с 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Сръбско-българската война.

Гражданите, които имат желание да посетят институцията в рамките на Деня на отворените врати, следва да имат предвид, че ще преминават през проверка за сигурност, като не се допуска внасянето на обемисти багажи, обясниха от прессекретариата.

По-рано през деня пред сградата на президентската институция ще се проведе церемония по издигане на националния флаг на България по случай Деня на народните будители. Президентът и вицепрезидентът ще участват в церемонията, в рамките на която държавният глава ще приеме строя на Националната гвардейска част. По-късно президентът ще отправи приветствие по случай празника. Той ще отличи с почетни грамоти изявени български ученици и студенти с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и обществената дейност. Младите будители са номинирани от училища и от организации с нестопанска цел, информираха от прессекретариата.

Ден на народните будители

Празникът е посветен на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал - Паисий Хилендарски, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание, според информация на отдел "Справочна" на БТА. За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив.