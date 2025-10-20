Новини
КЗК проверява президентството

КЗК проверява президентството

20 Октомври, 2025 18:14 1 063 15

Причината е дареното от „Българската Коледа“ медицинско оборудване

КЗК проверява президентството - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Администрацията на президента по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата ѝ, писа БТА.

Жалбата е подадена от „ТОП – Диагностика“ ООД срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2024/2025, разделена на 22 обособени позиции.

Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

„Българската Коледа“ е инициатива на президента на Република България, която оказва подкрепа на деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за лечение, рехабилитация, терапии, медицински изделия и помощни средства.

От началото на 22-ото издание на „Българската Коледа“ от декември 2024 г. до март 2025 г. получените дарения са на стойност от 3 750 000 лева.

Над 40 лечебни заведения са подали заявления за закупуване на медицинска апаратура със средства от кампанията.

Закупуването на медицинска апаратура се осъществява чрез възлагане на обществена поръчка след провеждане на процедура в съответствие с действащото законодателство, като лечебните заведения получават дарената апаратура след подписване на договор за дарение.


България
  • 1 пеев феномена

    6 19 Отговор
    румен да се извини и да върне парите

    18:17 20.10.2025

  • 2 Много

    20 4 Отговор
    я е страх с винята - опита с колите и охраната, но олекна, поне на поведение

    Коментиран от #5, #14

    18:20 20.10.2025

  • 3 Промяна

    4 19 Отговор
    Как така президентски секретар моля ви там тези хора са над българските закони Радев прави демонстрации че отнели на неговите служители НСО ЖАЛКА картинка са Защо да не се возят в личните си коли тези какво толкова работят Съкращения викате за администрацията а тези с НСО хахахахаТъжно жалко гротесно

    Коментиран от #10

    18:23 20.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Промяна

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    Свиня страх тук да е демокрация няма свине няма господари 2 да знаеш

    Коментиран от #8

    18:24 20.10.2025

  • 6 Промяна

    4 11 Отговор
    3 милиона и нещо къде са президенството дайте отчет

    Коментиран от #9

    18:25 20.10.2025

  • 7 Коня Солтуклиева

    4 2 Отговор
    Обос. лись как всегда...

    18:27 20.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    14 3 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    къде са 19 млрд. заем, които теглиха, посегнахте и на децата в нужда, нямате срам!

    Коментиран от #11

    18:30 20.10.2025

  • 10 Ами

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    защото пеевски нареди на финансовата да снабди президентската администрация със служебни коли, а думата на пеевски е закон, вчера ги лиши от служебни коли, днес иска да отделят средства за служебни коли, какво направиха с досегашните коли, отнеха ги и изчезнаха

    Коментиран от #12, #13

    18:33 20.10.2025

  • 11 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    Това са пари прибрани от президенството за деца болници медицинска техника Питай радевите служители не мен

    18:34 20.10.2025

  • 12 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Икакви са администрацията в президенството какви са да не са богопомазани ли какво НСО да не са и слуги Администрацията и се полагат обикновени служебни коли и какво толкова вършат там знаеш ли освен да ходят по плажове Раздута администрация съкращения

    18:36 20.10.2025

  • 13 Промяна

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Президентската администрация няма право да ползва НСО това е структура а не да развозва президентските служители

    18:38 20.10.2025

  • 14 Много повече

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    го е страх Мунчо от свинята . Бъди сигурен , че в момента в който чичо Румен остане без имунитет Шиши ще подсети прокуратурата за едно разследване на трупчета от времето на Гешев . Предполагам , че Шиши ще го направи малко преди това , затова Мунчо има от какво да го е страх . Шиши с Магнитски , Рико , последният да затвори вратата си е все Шиши , но Мунчо много изнервен ми се види , а Шиши няма да го остави така , помни ми думата !

    18:49 20.10.2025

  • 15 Фори

    0 0 Отговор
    ДАНС трябва да проверява президентството. Там е пълно с агенти на КГБ начело с президента!

    19:21 20.10.2025

