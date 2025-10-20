КЗК проверява президентството

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство срещу Администрацията на президента по жалба на фирма. Решението за образуване на открито производство е публикувано на интернет страницата ѝ, писа БТА.
Жалбата е подадена от „ТОП – Диагностика“ ООД срещу решението на главния секретар на президента Румен Радев за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2024/2025, разделена на 22 обособени позиции.
Жалбата е подадена по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
„Българската Коледа“ е инициатива на президента на Република България, която оказва подкрепа на деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за лечение, рехабилитация, терапии, медицински изделия и помощни средства.
От началото на 22-ото издание на „Българската Коледа“ от декември 2024 г. до март 2025 г. получените дарения са на стойност от 3 750 000 лева.
Над 40 лечебни заведения са подали заявления за закупуване на медицинска апаратура със средства от кампанията.
Закупуването на медицинска апаратура се осъществява чрез възлагане на обществена поръчка след провеждане на процедура в съответствие с действащото законодателство, като лечебните заведения получават дарената апаратура след подписване на договор за дарение.
