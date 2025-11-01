Новини
Росен Желязков ще участва в отбелязването на Деня на народните будители в Разлог

1 Ноември, 2025 08:38 628 37

Желязков ще поздрави учителите и учениците за празника, след което ще открие реновирани кабинети по биология и по информационни технологии в училището.

Росен Желязков ще участва в отбелязването на Деня на народните будители в Разлог - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в Средно училище (СУ) „Братя Каназиреви“ в Разлог от 12:00 часа, съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от БТА . Желязков ще поздрави учителите и учениците за празника, след което ще открие реновирани кабинети по биология и по информационни технологии в училището.

В 16:00 часа министър-председателят ще присъства на въвеждане в експлоатация на обновен участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница“, информираха още от правителствената пресслужба. Финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и е в размер на 35 664 096 лв.


Разлог / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да не

    13 0 Отговор
    им вдига кокалите и гнева би било чудесно .

    08:46 01.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 сламеното плашило съм

    9 0 Отговор
    После отивам на празника на джанката и марулята....

    08:51 01.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТЪРСИ ТЕРЕН

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЗА ВОДО ПАД

    08:56 01.11.2025

  • 9 Фигурата !

    12 0 Отговор
    Фигурата !

    На Този Мошеник !

    Е Несъвместима !

    С Авторитета на Тези Български Герои - Просветители !

    08:56 01.11.2025

  • 10 Сламеният премиер

    7 3 Отговор
    Моят празник е Хелоуйн.

    08:56 01.11.2025

  • 11 Кресна

    11 0 Отговор
    Странно защо българските политици не ходят на такива празници в единствения район който нито вярата си е продал,нито някога е коленичил и е май твърдото ядро в България (Пиринска Македония по поречието на Струма ) а ходят все по райони къде населението е смесено и са продавали род и вяра ,каквото са всъщност и нашите политици .

    08:57 01.11.2025

  • 12 САМО ПИТАМ

    10 0 Отговор
    А КАК ОТПРАЗНУВА ХЕЛОУИН

    Коментиран от #18, #19

    08:57 01.11.2025

  • 13 Хайо

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В помашкия край .Какво ти е чудно .

    08:57 01.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смотльо,

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Празнуващ Хелоуин":

    Имаш предвид обратното на нормалните хора .

    08:58 01.11.2025

  • 16 дцесрв

    7 0 Отговор
    Да си вземе един водопад преди да отиде да се среща със хората, за да отбележи Народните будители, за да не мирише много. Трябва хигиена да има. А в Разлог ако имат сопи нека да си ги вземат за да го посрешнат, че и от тях е прибирал тоя разбойник. Слава на Господ Иисус Христос, на днешния ден може да го събудят този ГЕРБ негодник.

    08:58 01.11.2025

  • 17 Водо Пад Иванов

    10 0 Отговор
    ако имап два водопада, дай единия на ближния си

    08:59 01.11.2025

  • 18 Хайо

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "САМО ПИТАМ":

    Разтваряш е задните бузки по широко.

    09:00 01.11.2025

  • 19 Хайо

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "САМО ПИТАМ":

    Разтваряш е задните бузки по широко.

    09:00 01.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бравос

    10 0 Отговор
    Хотелът,кога ще режем лентата?

    09:07 01.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Фенер от 1922г.

    4 0 Отговор
    Будният сламен човек Желязков , преоблечен като премиер, ще празнува Карнавал на будителите, на който няма да има тикви и бонбони, а само будители кафеджии.

    09:21 01.11.2025

  • 25 гражданин

    6 0 Отговор
    откога и хотелиерите станаха будители, тогава и Здравко от Приморско е будител, може би това е така, защото предлагат събуждане от рецепция, в хотелите си

    09:22 01.11.2025

  • 26 Смешник

    6 0 Отговор
    Росен Желязков е най големия будител Учител му е баш будителя Тиквата

    09:23 01.11.2025

  • 27 Гост

    6 0 Отговор
    Лицемерен тъпак

    09:31 01.11.2025

  • 28 Гост

    5 0 Отговор
    Нямате срам.

    09:33 01.11.2025

  • 29 Коментар

    3 0 Отговор
    Народен будител е този, който направи граждански арест на Борисов или на Пеевски. В прокуратурата народните будители е време да изхвърлят от сградите метастазите на тумора

    09:37 01.11.2025

  • 30 Мижетурката

    2 0 Отговор
    как скляпаше само, когато Тиквата го ругаеше онзи ден пред всички подобни. Какво ли си мислил докато ония глупендер му набиваше канчето. Сигурно нещо от вида еее, васи и късмета, остана ми водопада без вода. И от тогава не се е спрял да демонстрира активност. Глупава естествено.

    09:38 01.11.2025

  • 31 Нищо общо с Деня на будителите

    2 0 Отговор
    Помаците отиват при помаците, защото ако стъпят другаде, ги питат за хотел хаяши, завода за барут, за Пеевски и т.н. Пеевски е в Дубай, Сламен в Разлог

    09:40 01.11.2025

  • 32 Айрънмен

    4 0 Отговор
    По-добре да отива да печата фалшиви бюлетини за предсрочни избори, щото стабилното му правителство отива на кино, заедно с парламента

    09:40 01.11.2025

  • 33 Шушу Мушу

    1 0 Отговор
    Най-големите БУДители на България сега са Борисов и Пеевски !
    Те БУДЯТ хората към протести срещу тяхната брутална алчност , корупция , лицемерие , пошлост , авторитаризъм и властолюбие !

    09:49 01.11.2025

  • 34 Коментар

    1 0 Отговор
    В името на народа ще превърнем хотел хаяши в старчески дом, а Сламен и актрисата - в Самораново

    09:53 01.11.2025

  • 35 Гост

    0 0 Отговор
    желяско, не пипай с мръсните си ръце хубавия празник!

    10:03 01.11.2025

  • 36 Гост

    1 0 Отговор
    Хаяши делянов сламенов пак ли ни занимава с мръсната си персона

    10:04 01.11.2025

  • 37 роси кирилова

    0 0 Отговор
    боса по асфалта крадя си свиркам си и често пърдя си имам си хотелче с вооооодопад балъъъъци...

    10:08 01.11.2025

