Росен Желязков ще участва в отбелязването на Деня на народните будители в Разлог

Премиерът Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в Средно училище (СУ) „Братя Каназиреви“ в Разлог от 12:00 часа, съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от БТА . Желязков ще поздрави учителите и учениците за празника, след което ще открие реновирани кабинети по биология и по информационни технологии в училището.

В 16:00 часа министър-председателят ще присъства на въвеждане в експлоатация на обновен участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница“, информираха още от правителствената пресслужба. Финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и е в размер на 35 664 096 лв.