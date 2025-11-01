Росен Желязков ще участва в отбелязването на Деня на народните будители в Разлог

Премиерът Росен Желязков ще участва в тържество по случай Деня на народните будители в Средно училище (СУ) „Братя Каназиреви“ в Разлог от 12:00 часа, съобщиха от правителствената информационна служба, цитирани от БТА . Желязков ще поздрави учителите и учениците за празника, след което ще открие реновирани кабинети по биология и по информационни технологии в училището.
В 16:00 часа министър-председателят ще присъства на въвеждане в експлоатация на обновен участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница“, информираха още от правителствената пресслужба. Финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) и е в размер на 35 664 096 лв.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Да не
08:46 01.11.2025
6 сламеното плашило съм
08:51 01.11.2025
8 ТЪРСИ ТЕРЕН
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЗА ВОДО ПАД
08:56 01.11.2025
9 Фигурата !
На Този Мошеник !
Е Несъвместима !
С Авторитета на Тези Български Герои - Просветители !
08:56 01.11.2025
10 Сламеният премиер
08:56 01.11.2025
11 Кресна
08:57 01.11.2025
12 САМО ПИТАМ
Коментиран от #18, #19
08:57 01.11.2025
13 Хайо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В помашкия край .Какво ти е чудно .
08:57 01.11.2025
15 Смотльо,
До коментар #4 от "Празнуващ Хелоуин":Имаш предвид обратното на нормалните хора .
08:58 01.11.2025
16 дцесрв
08:58 01.11.2025
17 Водо Пад Иванов
08:59 01.11.2025
18 Хайо
До коментар #12 от "САМО ПИТАМ":Разтваряш е задните бузки по широко.
09:00 01.11.2025
19 Хайо
До коментар #12 от "САМО ПИТАМ":Разтваряш е задните бузки по широко.
09:00 01.11.2025
21 Бравос
09:07 01.11.2025
24 Фенер от 1922г.
09:21 01.11.2025
25 гражданин
09:22 01.11.2025
26 Смешник
09:23 01.11.2025
27 Гост
09:31 01.11.2025
28 Гост
09:33 01.11.2025
29 Коментар
09:37 01.11.2025
30 Мижетурката
09:38 01.11.2025
31 Нищо общо с Деня на будителите
09:40 01.11.2025
32 Айрънмен
09:40 01.11.2025
33 Шушу Мушу
Те БУДЯТ хората към протести срещу тяхната брутална алчност , корупция , лицемерие , пошлост , авторитаризъм и властолюбие !
09:49 01.11.2025
34 Коментар
09:53 01.11.2025
35 Гост
10:03 01.11.2025
36 Гост
10:04 01.11.2025
37 роси кирилова
10:08 01.11.2025