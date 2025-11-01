Президентът: Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката. Задлъжняването е факт (ОБНОВЕНА)

Не искам да коментирам бюджета преди да сме видели реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си. Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи. Това коментира президентът Румен Радев пред журналисти, който присъства на заупокойната панихида за Архангелова задушница във Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища, цитиран от БНТ.
"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентния доклад с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета. Това издава, че задачата да се прикрие някак си голямата дупка в бюджета и да се сведе явно с много гимнастика до 3% явно е изключително сложно, защото всички знаят, че дефицита е доста над тези 3%", уточни президентът.
По отношение на спрения износ на горива и по казуса с "Лукойл" Радев каза, че това е необходима превантивна мярка, която е закъсняла:
"Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия."
Румен Радев изрази тревога от извършената ротация на председателя на Народното събрание тази седмица:
"Политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието. Издевателството над Конституцията започнаха със злополучната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен "домова книга", за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. Сега, вече всяко назначение начело на Народното събрание, преди всичко попълване на тази "домова книга" с потенциални бъдещи служебни премиери."
Краткият престой на Наталия Киселова начело на Народното събрание президентът определи, че той ще се запомни най-вече с това, че тя грубо погази закона с отказа да бъде разгледано неговото предложение за референдум. И това го е направил преподавател по конституционно право.
В отговор на въпрос дали ще направи своя собствена партия, Румен Радев заяви:
"Движение "Трети март", движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия, които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
