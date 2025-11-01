Новини
Президентът: Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката. Задлъжняването е факт (ОБНОВЕНА)

1 Ноември, 2025 09:24

Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия, каза още Румен Радев

Президентът: Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката. Задлъжняването е факт (ОБНОВЕНА) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не искам да коментирам бюджета преди да сме видели реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си. Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината. Но задлъжняването е факт и ще го плащаме всички българи. Това коментира президентът Румен Радев пред журналисти, който присъства на заупокойната панихида за Архангелова задушница във Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища, цитиран от БНТ.

"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентния доклад с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета. Това издава, че задачата да се прикрие някак си голямата дупка в бюджета и да се сведе явно с много гимнастика до 3% явно е изключително сложно, защото всички знаят, че дефицита е доста над тези 3%", уточни президентът.

По отношение на спрения износ на горива и по казуса с "Лукойл" Радев каза, че това е необходима превантивна мярка, която е закъсняла:

"Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия."

Румен Радев изрази тревога от извършената ротация на председателя на Народното събрание тази седмица:

"Политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието. Издевателството над Конституцията започнаха със злополучната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен "домова книга", за да може партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. Сега, вече всяко назначение начело на Народното събрание, преди всичко попълване на тази "домова книга" с потенциални бъдещи служебни премиери."

Краткият престой на Наталия Киселова начело на Народното събрание президентът определи, че той ще се запомни най-вече с това, че тя грубо погази закона с отказа да бъде разгледано неговото предложение за референдум. И това го е направил преподавател по конституционно право.

В отговор на въпрос дали ще направи своя собствена партия, Румен Радев заяви:

"Движение "Трети март", движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на моя партия, които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията. Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия."


