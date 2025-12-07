Вежди Рашидов: По-възрастните трябва да приемем, че идва смяна на поколението

Идва смяна на поколението и по-възрастните трябва наистина да го приемат. Това каза пред NOVA бившият председател на парламента Вежди Рашидов.
“На премиер непоискан съвет не се дава. Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът, той е ръководителят. В културата гледам да му помагам по всякакъв начин, защото проблеми има и там”, сподели Рашидов.
Той обясни, че сегашните протести не са първите и няма да бъдат последните нито в света, нито у нас. “Бяхме свидетели на много протести, самият аз съм протестирал”.
“Наблюдавам тези процеси, защото самият аз съм също една неспокойна душа. Бях поне на младини. На мен са ми интересни тези хора, аз съм наясно със себе си. Идва смяна на поколението и по-възрастните трябва наистина да го приемат това. Трябва да толерират и да дадат възможностите на младите да направят живота си такъв, какъвто искат да го живеят”, смята Рашидов.
Той сподели, че на него много интересен му е бил и предишният протест, който беше против ГЕРБ. “Там имаше много млади, красиви физиономии на млади хора, студенти, майки с деца. Беше много интересен протест. От съседните сгради се виждаше добре, не съм бил на самите протести”.
“Стана ми приятно, че виждам едно ново поколение, което търси своя път. Но едновременно с това видяхме и много лоши кадри - горенето на кофите, разбиването на коли, блъскането. Това, че има хора, които подстрекават, или най-малкото плащат, е много грозно. Притеснява ме, това е пътят към анархията”, коментира той.
Според него хората имат право да протестират, но самото опорочаване отнема енергията, заради която са излезли с идеите си на площада.
Всичко научават през тик ток, уверени са в "правотата" си, не се интересуват от политика (освен ако шорошите не плащат) и се млтят по стадионите, без реално да знаят за какво?!
Не желая безработни търтеи, невнесли и лев в бюджета, да ми определят начина на живот!
До коментар #10 от "Име":Име срещу Име!
До коментар #1 от "Идва Чалга поколението на СлавчУ":Чалга поколението на ИТН на Тошковците с мазните коли отдавна е в парламента и слугува на ГЕРБ. Други бизнес селяндури с мазните коли от по-малките партии ходят на протести. Онези с историчарския зоопарк.
