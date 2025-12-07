Новини
Вежди Рашидов: По-възрастните трябва да приемем, че идва смяна на поколението

Вежди Рашидов: По-възрастните трябва да приемем, че идва смяна на поколението

7 Декември, 2025 21:42, обновена 7 Декември, 2025 20:47

Наблюдавам тези процеси, защото самият аз съм също една неспокойна душа, заяви бившият министър на културата

Вежди Рашидов: По-възрастните трябва да приемем, че идва смяна на поколението - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Идва смяна на поколението и по-възрастните трябва наистина да го приемат. Това каза пред NOVA бившият председател на парламента Вежди Рашидов.

“На премиер непоискан съвет не се дава. Няма как да се бъркам на Росен Желязков, защото това е премиерът, той е началникът, той е ръководителят. В културата гледам да му помагам по всякакъв начин, защото проблеми има и там”, сподели Рашидов.

Той обясни, че сегашните протести не са първите и няма да бъдат последните нито в света, нито у нас. “Бяхме свидетели на много протести, самият аз съм протестирал”.

“Наблюдавам тези процеси, защото самият аз съм също една неспокойна душа. Бях поне на младини. На мен са ми интересни тези хора, аз съм наясно със себе си. Идва смяна на поколението и по-възрастните трябва наистина да го приемат това. Трябва да толерират и да дадат възможностите на младите да направят живота си такъв, какъвто искат да го живеят”, смята Рашидов.

Той сподели, че на него много интересен му е бил и предишният протест, който беше против ГЕРБ. “Там имаше много млади, красиви физиономии на млади хора, студенти, майки с деца. Беше много интересен протест. От съседните сгради се виждаше добре, не съм бил на самите протести”.

“Стана ми приятно, че виждам едно ново поколение, което търси своя път. Но едновременно с това видяхме и много лоши кадри - горенето на кофите, разбиването на коли, блъскането. Това, че има хора, които подстрекават, или най-малкото плащат, е много грозно. Притеснява ме, това е пътят към анархията”, коментира той.

Според него хората имат право да протестират, но самото опорочаване отнема енергията, заради която са излезли с идеите си на площада.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идва Чалга поколението на СлавчУ

    11 3 Отговор
    Тотално неграмотно!
    Господ да пази територията!

    Коментиран от #21

    20:50 07.12.2025

  • 2 пожелание

    10 1 Отговор
    Обясни на боко ,че като сдаде багажа , и Сатаната няма да го приеме в земята !!

    20:53 07.12.2025

  • 3 Коментиращ

    3 6 Отговор
    А то какво е сегашното младо поколение (една огромна част)?!
    Всичко научават през тик ток, уверени са в "правотата" си, не се интересуват от политика (освен ако шорошите не плащат) и се млтят по стадионите, без реално да знаят за какво?!

    20:53 07.12.2025

  • 4 рашитов

    11 2 Отговор
    трябва и да спрете да крадете!!

    20:53 07.12.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    7 2 Отговор
    Брао! Айде сега кажи нещо и за КТБ!🤣

    20:54 07.12.2025

  • 6 ШЕФА

    14 0 Отговор
    Вижте един нагъл некадърник и мошеник който едвам диша,НО е на държавната хранилка като съветник на престъпника Росен Пъпеша.Как не ви стигна БЕ мърш..... долни !!!!!!!!!!!!!!!

    20:56 07.12.2025

  • 7 МУЛТАК

    13 0 Отговор
    ЦЯЛ ЖИВОТ ИЗТРИВАЛКА

    20:56 07.12.2025

  • 8 аз съм

    1 5 Отговор
    Твърдо против съм държавата на се командва от улицата. Който иска да управлява да спечели парламентарните избори и да си направи правителство.

    20:56 07.12.2025

  • 9 цървул

    9 0 Отговор
    Не се прави на умряла лисица и ти ,защото като ти вдигнаха колата и беше пиян , командваше на полицая -падни-стани !!

    20:57 07.12.2025

  • 10 Име

    7 1 Отговор
    Излъчването на този господин лазва всичко!

    Коментиран от #18

    20:57 07.12.2025

  • 11 На бас 👍

    0 7 Отговор
    При избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    20:59 07.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Никаква такава

    1 1 Отговор
    смяна на поколението. Докато зъби още имаш ставаш мисиррр каменарски

    21:02 07.12.2025

  • 14 Много краде тоя

    5 0 Отговор
    Псевдокултурник. Хич на лудичък да не се прави. После и строителен предприемач взе че се извъди

    21:05 07.12.2025

  • 15 Нехис

    3 1 Отговор
    Само че аз не съм съгласен поколението на празните глави и недоразвитите мозъци да докарва всякакви шартлатани на власт и то чрез протести.
    Не желая безработни търтеи, невнесли и лев в бюджета, да ми определят начина на живот!

    21:06 07.12.2025

  • 16 Ха сега де...

    1 0 Отговор
    Вежди никога не е лобирал за турска идентичност в България, но като политически ориентиран българин и с изявен актив в политиката все пак един въпрос с повишена трудност. ГЕРБ и ДПС имат ли още място в бъдещето на България?

    21:09 07.12.2025

  • 17 Факт

    2 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    21:11 07.12.2025

  • 18 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Име":

    Име срещу Име!

    21:12 07.12.2025

  • 19 Герберска свиня крадлива

    1 0 Отговор
    Не се опитвайте да изкарате протестите като някаква си смяна на поколения. Там има всякакви хора! Но със сигурност не се оставяйте да ви лъжат и на столчетата на мафията да бъдат заменени с техните деца на мафията! С така наречените младежки организации на партиите на статуквото БСП ДПС ГЕРБ. Децата на мафията, поколенията на корумпираната мафията. В никакъв случай това не трябва да се допуска! Не позволявайте да ви излъжат! Децата на мафията са окупирали съд, прокуратура, адвокатски колегии, болници, общини, партии и крадат и крадат. Има и такива, които и в момента биват подготвяни да изиграят отново народа и да направят поредната си подла подмяна запазвайки власт, пари и икономика. Не бива да се допуска да ви изиграят, така както изиграха нашите родители! Това е много важно!

    21:15 07.12.2025

  • 20 Румен Христов! До края ще си останеш

    1 0 Отговор
    Предател, Маргинал и Блюдолизр! Проклети да сте тея Които Предадохте и Продадохте СДС!! Проклети!

    21:18 07.12.2025

  • 21 Оля моля

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Идва Чалга поколението на СлавчУ":

    Чалга поколението на ИТН на Тошковците с мазните коли отдавна е в парламента и слугува на ГЕРБ. Други бизнес селяндури с мазните коли от по-малките партии ходят на протести. Онези с историчарския зоопарк.

    21:18 07.12.2025

  • 22 оня с коня

    0 0 Отговор
    Така е както казва Вежди - идва смяна на Поколенията,но не казва това което смята че по някакво Божие Чудо Дебилите ще се сетят че въпросното "Ново поколение" всъщност са Синове и Дъщери на сегашното Поколение!А е казал народът "Дето е текло,пак ще теме",ама де у Дебила мисъл?:)

    21:18 07.12.2025

  • 23 Лев Толстой

    0 0 Отговор
    Прав е турчина, единствения гербер който не е крадец, подлец, мечогълтач или ибри к. Но все пак е гербер.

    Коментиран от #25

    21:21 07.12.2025

  • 24 Дърта

    1 0 Отговор
    Простипеперудка!

    21:25 07.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

