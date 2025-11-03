Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 3 ноември: Мъгливо утро, облачността се увеличава

Времето днес, прогноза за понеделник, 3 ноември: Мъгливо утро, облачността се увеличава

3 Ноември, 2025 03:45, обновена 3 Ноември, 2025 02:50

Максималните температури ще са от 17° до 22°, в София 19°

Времето днес, прогноза за понеделник, 3 ноември: Мъгливо утро, облачността се увеличава - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев

За поредна сутрин ще бъде мъгливо на много места в низините и в котловините, предаде БНТ. В останалите райони ще е слънчево.

Минималните температури ще са между 6° и 11°, максималните - от 17° до 22°, в София 19°.

В някои райони от Дунавската равнина ще се задържи мъгливо и след обяд, ще започне и постепенно увеличение на облачността. През нощта срещу вторник на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо.

И по Черноморието сутринта ще има райони с намалена видимост. През деня ще е слънчево. Привечер и там облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са около 17°-19°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

В планините след сутрешното слънце, около обяд от запад облачността ще се увеличава. През нощта в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър, посоката ще е от югозапад.


