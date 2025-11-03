Новини
България
Магдалинчев: Заплатата на член на ВСС не е 20 000 лв.

3 Ноември, 2025 10:40 450 9

  • всс-
  • заплати-
  • приходи-
  • боян магдалинчев

Във ВСС освен заплата получавали и приход

Магдалинчев: Заплатата на член на ВСС не е 20 000 лв. - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Във ВСС се реши реакцията на коментара на журналиста Слави Ангелов за заплатите ни да е по-търпима. В първия вариант имало квалификации. Той отказа да се извини. Това заяви пред "Тази сутрин" по бТВ председателстващият ВСС Боян Магдалинчев.

Заплатата на член на ВСС не е 20 000 лв., заяви той без да уточни точната сума, но допълни, че тя не е еднаква за всички членове.

Обясни, че за 2024 година е взел бонуси в размерите на 2 заплати. Когато му бе разбито как с добавките за прослужено време, парите за облекло и с бонусите, всеки член на съвета е вземал по 23 000 лв. на месец за 2024 г., Магдалинчев каза, че това не е заплата, а приход.

"Годишно в съдебната система минават около 700 000 дела. Съдиите са 2400, прокурорите - 1700", каза Магдалинчев.

"В бюджета за 2026 сме заложили 18% увеличение на възнагражденията. Различен е механизмът за определяне на заплатите на магистратите, съдиите, прокурорите и следователите, след това е различно възнаграждението на тримата големи - председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор и отделно са вече възнагражденията на изборните членове на ВСС". Това обясни представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев пред бТВ.

Той отрече, че има бонуси за близо 70 000 лв. във ВСС. Бонусите през миналата година са били две основни заплати на членовете на кадровия орган, цитиран от news.bg.

Иначе Магдалинчев посочи, че далеч под 20 000 лв. са заплатите във ВСС с аргумент, че на всяка една длъжност, възнаграждението е различно. "И работното облекло (тогите в съдебната система - б.р.) отделно като приходи е предвидено в Закона за съдебната власт. Прави се разлика между възнаграждението и всичко друго, което допълнително се дава. Това нещо го има и в Министерство на отбраната, и в МВР, и за държавния служител", коментира представляващият ВСС.

Магдалинчев отрече още да има пенсионери в съдебната система, които да взимат заплати.

За нападението над прокурор Иво Илиев, Магдалинчев заяви, че отношение е взето от прокурорската и съдийската колегия на ВСС. "Нападението срещу колегата прокурор е удар срещу законността и засягане на независимостта на съдебната власт. Всичко е в процес на разследване - кои са причините за инцидента и дали става въпрос за престъпление, което е насочено, но трябва да се видят и подбудите за извършване на деянието", обясни представляващият ВСС.

Боян Магдалинчев сподели, че за първи път е чул, че Иво Илиев е имал охрана.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
  • 1 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Предвид работата, която вършите и 2000 заплата ви е много!

    10:44 03.11.2025

  • 2 Иванчо Иванов

    6 0 Отговор
    Изключителен наглец!До колко години ще е на държавна хранилка?Що не стане адвокат?

    10:47 03.11.2025

  • 3 нннн

    8 0 Отговор
    Не ща заплата. Искам приход 23 000 лв на месец!

    10:47 03.11.2025

  • 4 Магдалинчев каза, че това не е заплата,

    3 0 Отговор
    а приход
    Е бреееее, Магдалинчев.
    Внимавайте да не се задавите с тия приходи.

    10:48 03.11.2025

  • 5 Лост

    4 0 Отговор
    Този още малко ще каже,че ако заем за връщане 5000 лева,това ще му е разход и заплатата му е с 5000 лева по-малка.

    10:48 03.11.2025

  • 6 Корумпирани

    2 0 Отговор
    Нищожества

    Не бонуси затвор за вас

    10:48 03.11.2025

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    КАКВА НЕЗАВИСИМОСТ В СЪДЕБНАТА ВЛАСТ БЕ!!????
    ВСИЧКИ СТЕ ЗАВИСИМИ....
    ЗАТОВА НЯМА ЕДНО ДЕЛО,ДОВЕДЕНО ДО КРАЙ И ОСЪДЕНИ КОРУМПЕТА.

    10:49 03.11.2025

  • 8 Пчеличките работници

    0 0 Отговор
    издържат търтеите, като им осигуряват бонуси, облекло, очила, транспорт, леки коли и приходи за по над 23000 лева.

    Търтеите са обидени и си вдигат приходите (а не заплатите :)) с 18% за 2026 г.

    10:50 03.11.2025

  • 9 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Изключително неприятен тип, олицетворяващ недъзите на съдебната власт

    10:51 03.11.2025

