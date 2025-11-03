Новини
Запрянов: 140-годишнината от Сръбско-българската война ще бъде тържествено отбелязана с поредица от събития

3 Ноември, 2025 14:27 498 5

  • атанас запрянов-
  • сръбско-българската война

Изложбата в Националния военноисторически музей (НВИМ) „Когато единението победи“ дава началото на серия инициативи през ноември 2025 г.

Запрянов: 140-годишнината от Сръбско-българската война ще бъде тържествено отбелязана с поредица от събития - 1
Снимка: МО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Сръбско-българската война е повод за национална гордост и още повече – повод за военна гордост“. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов днес, 3 ноември, в приветствието си при откриването на изложбата „Когато единението победи“ в Националния военноисторически музей. Изложбата се реализира по повод 140-ата годишнина от първата и победоносна война в новата българска история - Сръбско-българската от 1885 г. „Нека имаме предвид храбростта и жертвоготовността на младата българска войска, която само няколко години след Освобождението, трябва да защити делото на Съединението и тя го прави по един изключително впечатляващ начин не само за нашите противници от сръбската армия, но и за Великите сили. Ние трябва да полагаме усилия да съхраняваме паметта за геройството на българската войска, защото това вдъхновява и съвременните строители на нашите въоръжени сили и военнослужещите“, подчерта още министър Атанас Запрянов.

„Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства. Руската държава тогава изтегля командния си състав и българската държава и войска, с нашите капитани, успява да организира стратегическа отбрана на столицата, да разгроми настъпващия противник и дори да премине в контранастъпление. Това е един пример, че не винаги численото превъзходство решава изхода от една битка или от една война; много по-важни са моралният дух, себеотрицанието и готовността на българския войник, както и талантът на българските военачалници“, каза още министър Атанас Запрянов. По думите му - на базата на този опит, нашите висши военни учебни заведения трябва да изграждат съвременните лидери и командири, които да бъдат готови да отстояват сигурността и териториалната цялост на нашата държава, в рамките на коалициите, в които членува.

Изложбата в Националния военноисторически музей (НВИМ) „Когато единението победи“ дава началото на серия инициативи през ноември 2025 г., посветени на тържественото отбелязване на 140-годишнината от Сръбско-българската война, отбеляза още министър Запрянов. На откриването ѝ присъстваха още заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев и др.

В изложбата чрез оригинални вещи на ключови участници във войната са представени обединените усилия на армия и народ да защитят Съединението. Ролята на първия български княз Александър I е представена чрез бойния шинел, с който е бил на фронта, кавалерийски параден мундир, негови отличия и др. Представени са и оригинални вещи на едни от най-изтъкнатите военачалници: отличия на капитан Константин Никифоров (първия българин министър на войната); вещи на бъдещите генерали – отличия на подполковник Данаил Николаев (командир на Източния, а впоследствие на Западния корпус), и на капитан Стефан Тошев (командир на 2-ра дружина от 3-ти пехотен бдински полк); мастилница на капитан Никола Иванов (началник-щаб на централната колона при настъплението към Пирот); отличия на капитан Коста Паница (командир на Смолчанския партизански отряд). Изложени са вещи на Константин Стоилов, доброволец, командир на взвод във 2-ри конен полк и бъдещ министър-председател; заповед за награждаване с медал за участие на френския гражданин Жак Батиста Далей, доброволец в Трънската народна опълченска №1 чета; матрици на Възпоменателния медал за Сръбско-българската война и др. Представени са знамената – участници в решителното Сливнишко сражение: на 1-ви пехотен софийски, 3-ти пехотен бдински, 4-ти пехотен плевенски, 7-и пехотен преславски полк и др. Знамето на 8-и пехотен приморски полк припомня за успешната защита на Видинската крепост от сръбската Тимошка дивизия, а мощното доброволческо движение е представено със знамената на Шуменската доброволческа дружина и на Силистренския охранителен комитет „Самозащита“.


  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    С концерт на Цеца Величкович завита с БГ флага.

    14:28 03.11.2025

  • 2 Навремето Австро-Унгария заедно

    4 4 Отговор
    с Русия през 1885 г. обявяват, че ако българската армия тръгне към Белград ще срещне австрийски войски. Русофилите да не забравят, че Русия накара сръбския крал Милан да обяви война на България и да ни нападне, когато нашата войска е на турската граница. Сега му е времето НАТО да бъде убедено да пусне българска и хърватска армия да завършат делото си. Сръбският пророк Митар Тарабич: "Ще дойде ден, когато сърбите ще останат точно толкова, колкото да се събере под една слива."

    Коментиран от #3

    14:34 03.11.2025

  • 3 Цялото Поморавие - Ниш,

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Навремето Австро-Унгария заедно":

    Враня, Крагуевац, Пирот, Лесковац и др. са били населени с българи, които сърбите насилствено сърбизират с руска помощ! За Македония няма да говорим!

    14:36 03.11.2025

  • 4 Тома

    2 0 Отговор
    А той запрянката бил жив бе

    14:46 03.11.2025

  • 5 Прадядо ми

    0 0 Отговор
    е участвал в тази братоубийствена война организирана отново от западните ни"партньори"!Нищо славно няма в тази война,още повече пък и да я празнуваме! По добре да подобрим отношенията си със сърбите,чр винаги вме били против тях под външно влияние!!!

    14:57 03.11.2025

